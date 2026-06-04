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RB Leipzig'den Yan Diomande, Liverpool'u reddedip başka bir Avrupa devine transfer olacağına dair önemli bir ipucu verdi
Çocukluk hayalleri Paris'e uzanıyor
RB Leipzig'in genç yıldızı Diomande için yaşanan transfer yarışı dramatik bir hal aldı; kanat oyuncusu, Avrupa şampiyonu takıma uzun zamandır duyduğu tutkuyu itiraf etti. Premier Lig'den gelen yoğun ilgiye rağmen, 19 yaşındaki oyuncu Fransa'ya dönme tercihini gizlemedi ve bağlılığının başlıca nedeni olarak aile bağlarını gösterdi.
"Geleceğim mi? Bununla ilgilenen bir ekibim var," dedi Diomande. "Mümkün olduğunca konsantre olmaya çalışıyorum. Küçüklüğümden beri PSG'yi seviyorum. Sanırım babam da PSG taraftarıydı. Ama geleceği düşünmüyorum, Dünya Kupası'na odaklanıyorum. Ondan sonra ne olacağını göreceğiz."
- AFP
Liverpool'un Salah'ın yerine geçecek oyuncu planı tehlikeye girdi
Bu gelişme, ayrılacak olan Salah'ın ideal uzun vadeli halefi olarak 19 yaşındaki oyuncuyu gözüne kestirmiş olan Merseyside kulübü için büyük bir darbe anlamına geliyor. Liverpool'un ilgisi, Diomande'nin 2025-26 sezonundaki muhteşem performansı ile tamamen haklı çıkıyor. Diomande, Bundesliga'da 33 maçta 20 gol katkısı sağladı ve ligin en yüksek rakamı olan 118 dribbling ile kendini eşsiz bir tehlikeli top taşıyıcı olarak kanıtladı.
Ancak, oyuncunun kişisel tercihi onu Premier Lig'den ziyade Fransa'ya doğru çekiyor, özellikle de iki taraf arasında sözlü bir anlaşma yapıldığına dair haberlerin ardından PSG, kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için en avantajlı konuma geçmiş görünüyor.
Savunmadaki oyuncu kaçışı, Anfield'ın dertlerine dert katıyor
Diomande'nin bir Avrupa rakibine kaptırılma ihtimali, Liverpool yönetiminin karşı karşıya olduğu artan kadro sorunlarının sadece bir parçası. Kulüp, kilit isimlerin ayrılışının kesinleşmesiyle şimdiden sarsılmış durumda ve yeni sezon başlamadan önce giderilmesi gereken kadroda önemli boşluklar oluşmuş durumda.
Şok edici bir gelişmeyle, Fransa milli takımı oyuncusu Ibrahima Konate, Anfield'dan ayrılacağını açıkladı ve haberlere göre Real Madrid'e bedelsiz transfer olmak üzere. Salah ve tecrübeli sol bek Andrew Robertson'ın da kulüpten ayrılacağı kesinleştiği için, Anfield'da yeni kan ihtiyacı hiç bu kadar acil olmamıştı, bu da Diomande'nin transferindeki aksaklığı daha da zararlı hale getiriyor.
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Dünya Kupası gündeminde
Şu an için Diomande, bu yaz Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili'ni temsil etmeye hazırlanırken etrafındaki gürültüyü görmezden gelmeye çalışıyor. Fildişi Sahili, E Grubu'nda Almanya, Ekvador ve Curacao ile karşılaşacak ve genç oyuncunun takımın hücum stratejisinin merkezinde yer alması bekleniyor.
Oyuncu sahaya odaklanmaya devam ederken, menajerlerinin de perde arkasında görüşmeleri sürdürmesi bekleniyor. PSG, hücumunu dengelemek için sağ kanatta bir uzman ararken, tüm işaretler yaz aylarında Fransız başkentine bir transferin gerçekleşeceğine işaret ediyor. Bu durumda Liverpool, Salah sonrası dönem planlamasında potansiyel olarak başka hedeflere yönelebilir.