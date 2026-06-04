RB Leipzig'den Yan Diomande, Liverpool'u reddedip başka bir Avrupa devine transfer olacağına dair önemli bir ipucu verdi

RB Leipzig'in genç yıldızı Diomande için yaşanan transfer yarışı dramatik bir hal aldı; kanat oyuncusu, Avrupa şampiyonu takıma uzun zamandır duyduğu tutkuyu itiraf etti. Premier Lig'den gelen yoğun ilgiye rağmen, 19 yaşındaki oyuncu Fransa'ya dönme tercihini gizlemedi ve bağlılığının başlıca nedeni olarak aile bağlarını gösterdi.

"Geleceğim mi? Bununla ilgilenen bir ekibim var," dedi Diomande. "Mümkün olduğunca konsantre olmaya çalışıyorum. Küçüklüğümden beri PSG'yi seviyorum. Sanırım babam da PSG taraftarıydı. Ama geleceği düşünmüyorum, Dünya Kupası'na odaklanıyorum. Ondan sonra ne olacağını göreceğiz."