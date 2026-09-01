RB Leipzig, Chelsea forveti Marc Guiu'nun transferini beş yıllık sözleşmeyle tamamladı

Leipzig, Guiu’yu Chelsea’den kadrosuna katarak hücum hattını resmen güçlendirdi. İspanyol santrfor, Haziran 2031’e kadar sürecek bir sözleşme imzalayarak geleceğini Bundesliga ekibine bağladı. Bu transfer, golcünün bir sonraki adresine ilişkin yoğun spekülasyonların yaşandığı bir yaz döneminin ardından geldi. Avrupa genelinde birçok kulüp onun durumunu takip ederken, Leipzig’in projesi en cazip seçenek olarak öne çıktı.

Guiu, “RB Leipzig’e katılmak benim için kesinlikle doğru adım. Kulüp beni buraya getirmek için gerçekten büyük çaba gösterdi ve görüşmelerimizde takımda üstlenebileceğim rolle ilgili bana net bir fikir verdi” dedi.







