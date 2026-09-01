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RB Leipzig, Chelsea forveti Marc Guiu'nun transferini beş yıllık sözleşmeyle tamamladı
Red Bulls, Chelsea forvetini uzun vadeli anlaşmayla kadrosuna kattı
Leipzig, Guiu’yu Chelsea’den kadrosuna katarak hücum hattını resmen güçlendirdi. İspanyol santrfor, Haziran 2031’e kadar sürecek bir sözleşme imzalayarak geleceğini Bundesliga ekibine bağladı. Bu transfer, golcünün bir sonraki adresine ilişkin yoğun spekülasyonların yaşandığı bir yaz döneminin ardından geldi. Avrupa genelinde birçok kulüp onun durumunu takip ederken, Leipzig’in projesi en cazip seçenek olarak öne çıktı.
Guiu, “RB Leipzig’e katılmak benim için kesinlikle doğru adım. Kulüp beni buraya getirmek için gerçekten büyük çaba gösterdi ve görüşmelerimizde takımda üstlenebileceğim rolle ilgili bana net bir fikir verdi” dedi.
- Getty Images Sport
Stamford Bridge'i geride bırakıp Bundesliga'da gelişim peşinde
Guiu için Almanya'ya transfer, belirsizlik dönemini sona erdirdi. 2024'te Premier League devine katıldığından bu yana genç forvet, ilk 11'de düzenli olarak yer bulmakta zorlandı. İç ligde sınırlı fırsat bulmasına rağmen, özellikle başarılı olduğu Konferans Ligi'nde Avrupa sahnesinde potansiyelini gösterdi. Ancak Chelsea'nin kadrosunu daraltma ve mali düzenlemelere uymak için gelir yaratma baskısı altında olması, bu satışı ilgili tüm taraflar açısından mantıklı bir adım haline getirdi.
Genç İspanyol'un yolculuğu, hızlı bir yükselişin ve ani engellerin hikâyesi oldu. Barcelona formasıyla henüz 17 yaşındayken ilk maçına çıktıktan sonra İngiltere'ye transferi, Chelsea adına büyük bir transfer çalımı olarak görülmüştü. Ancak şişkin kadro gerçeği, onun sık sık göz ardı edilmesi anlamına geldi. Sunderland'deki kısa kiralık dönemi ise, bonservisini elinde bulunduran kulüpteki sakatlık krizi nedeniyle bir aydan kısa süre sonra iptal edildi ve bu durum Londra'da karşı karşıya kaldığı istikrar eksikliğini gözler önüne serdi.
Marcel Schafer, yeni transferde ‘RB DNA’sını övdü
Spordan Sorumlu Genel Müdür Marcel Schafer, Guiu'nun ayrılan forvetlerin yerini doldurmak için kulübün öncelikli hedefi olmasının nedenleri konusunda açık konuştu. Leipzig yöneticisi, İspanyol oyuncunun fiziksel özellikleri ve çalışma ahlakının kulübün yüksek tempolu futbol felsefesiyle kusursuz şekilde örtüştüğüne inanıyor. Yönetici, “Marc, yoğunluğu, hızı ve inanılmaz çalışma temposuyla RB DNA'mıza çok uygun. Topsuz oyundaki çalışkanlığında dur durak bilmiyor, aynı zamanda ceza sahasında da gerçek bir varlık gösteriyor ve her zaman golü düşünüyor” dedi.
Schafer ayrıca bunun son gün paniğiyle yapılan bir transfer değil, uzun süredir hazırlığı yapılan bir anlaşma olduğunu vurguladı. Leipzig'deki oyuncu izleme ekibi, Guiu'nun La Masia'dan ayrılışından bu yana gelişimini çok yakından takip ediyordu. “Uzun zamandır onunla temas halindeyiz ve gelişimini çok yakından takip ettik, bu yüzden RB Leipzig'i seçmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Hemen etki yaratacak kaliteye ve zihniyete sahip olduğuna inanıyoruz, üstelik kendisini daha da geliştirebileceği çok geniş bir alan da var” diye ekledi.
- Getty Images Sport
Leipzig'de hedefler ve gelişim
Guiu için Almanya'ya transfer, kariyerinde dünya futbolunun en büyük iki kulübünde forma giymiş bir oyuncu olarak hesaplanmış bir adımı temsil ediyor. Forvet oyuncusu, kulübün yetenek geliştirme konusundaki geçmişinin farkında ve daha önce Red Bull sistemi üzerinden yükselen yıldızların açtığı yolu buna örnek gösteriyor.
"RB Leipzig, genç oyuncuların burada en üst seviyede gelişebileceğini defalarca gösterdi. RBL ayrıca her kulvarda büyük hedefleri olan iddialı bir kulüp. Bu hedeflere ulaşılmasında pay sahibi olmak ve her gün gelişmeye devam etmek istiyorum," diyerek sözlerini noktaladı Guiu.
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