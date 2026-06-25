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RB Leipzig, Bayern Münih’in hedefindeki oyuncunun transfer bedelini düşürünce, Newcastle United’ın Anthony Gordon’un yerine geçecek bir oyuncu arayışında umutlandı
Magpies, Norveçli genç yıldızı takip ediyor
Chronicle Live’a göre, Tyneside’ın transfer ekibi, Gordon’un Barcelona’ya transferinin ardından sol kanattaki boşluğu doldurmak için başlıca aday olarak bu çevik Norveçli milli oyuncuyu yakından takip ediyor. Kulübün scoutları, genç forvetin Senegal ile oynanan Dünya Kupası maçında muazzam potansiyelini sergilediği sırada, kısa süre önce New Jersey'deki tribünlerden maçı izledi. Yetenekli forvetin Almanya'da Haziran 2029'a kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşmesi bulunsa da, Leipzig'in transfer değerini düşürmesi, aniden Premier Lig'e geçişin önünü açtı.
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Nusa, taktiksel yaklaşımı açıklıyor
Bu kanat oyuncusunun bariz hücum tehdidinin ötesinde, dikkat çekici savunma çalışkanlığı ve geri koşmaya olan istekliliği, Magpies teknik direktörü Eddie Howe’u oldukça etkiliyor. Oyuncu, sahanın son üçte birinde kendisine tanınan taktiksel özgürlükten açıkça keyif alıyor.
Kendi futbol felsefesini değerlendiren Nusa, şöyle konuştu: "Bire bir durumları çok seviyorum. Futbolda en çok zevk aldığım şey bu: top sürmek, sahada bir şeyler yaratma özgürlüğüne sahip olmak. Takım arkadaşlarımın saha dışında da uyum sağlamasına yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama en önemli şey şudur: her zaman kendin ol. Sıkı çalış, ama asla keyfini kaybetme."
Newcastle, yoğun bir rekabetle karşı karşıya
Langhus doğumlu forvet, Juventus, Bayern Münih, Tottenham Hotspur ve Crystal Palace’ın yoğun ilgisi de dahil olmak üzere, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden oluşan seçkin bir hayran kitlesinin dikkatini çekmiştir. St James’ Park yönetimi, Liverpool’a transfer olmayı tercih eden İspanyol kanat oyuncusu Victor Munoz’u kaçırmasının ardından, hızlı hareket etme konusunda büyük baskı altındadır.
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Piyasa açısından hayati önem taşıyan bir karar yaklaşıyor
Newcastle, hem yurt içi hem de Avrupa’daki en yakın rakiplerinin gerisinde kalmamak için transfer piyasasında tereddüt etmemelidir. Nusa, Ocak 2024’te sağlık sorunları nedeniyle Brentford’a 25 milyon sterlinlik transferinin suya düşmesini yaşamış, ancak daha sonra Bundesliga’da parlayarak uzun vadeli dayanıklılığını kanıtlamıştı. Genç oyuncu, turnuvanın başlarında yakaladığı ivmeyi sürdürmeyi ve Erling Haaland için daha fazla gol fırsatı yaratmayı hedefleyecek; Premier Lig’den gelecek resmi bir teklifin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise büyük olasılıkla onun performansına bağlı olacak.