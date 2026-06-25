RB Leipzig, Bayern Münih’in hedefindeki oyuncunun transfer bedelini düşürünce, Newcastle United’ın Anthony Gordon’un yerine geçecek bir oyuncu arayışında umutlandı

Bu kanat oyuncusunun bariz hücum tehdidinin ötesinde, dikkat çekici savunma çalışkanlığı ve geri koşmaya olan istekliliği, Magpies teknik direktörü Eddie Howe’u oldukça etkiliyor. Oyuncu, sahanın son üçte birinde kendisine tanınan taktiksel özgürlükten açıkça keyif alıyor.

Kendi futbol felsefesini değerlendiren Nusa, şöyle konuştu: "Bire bir durumları çok seviyorum. Futbolda en çok zevk aldığım şey bu: top sürmek, sahada bir şeyler yaratma özgürlüğüne sahip olmak. Takım arkadaşlarımın saha dışında da uyum sağlamasına yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama en önemli şey şudur: her zaman kendin ol. Sıkı çalış, ama asla keyfini kaybetme."