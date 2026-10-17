Rayo Vallecano'ya çifte darbe! La Liga ekibi, tribün olaylarının ardından Athletic Club maçını seyircisiz tamamlamak ve rakibinin seyahat masraflarını karşılamak zorunda

İlk maç, hakem ekibi ve oyuncular açısından koşulların sürdürülemez hâle gelmesi üzerine yalnızca 24 dakika sürdü. Gerginlik başlama vuruşundan önce de yüksekti, ancak taraftarlar sahaya kâğıt uçaklar, plastik toplar ve ardından cam şişeler atmaya başlayınca ortam daha da gerildi.

Cisimlerin çoğu, stadın soyunma odalarının üzerindeki bölümünden atılarak oyuncuların ve görevlilerin en savunmasız olduğu alanı hedef aldı. Diario As'ın haberine göre, atılan cisimler kimseye isabet etmese de sürekli kesintiler profesyonel maçın akışını ve sağlıklı biçimde sürdürülmesini imkânsız hâle getirdi.

Resmî maç raporunda, takımların soyunma odalarına çekildiği onar dakikalık iki aranın ardından hakemin oyunu yeniden başlatmaya çalıştığı belirtildi. Ancak taraftarlar geri adım atmadı. Oyunun yeniden başladığı anlardan birinde, yalnızca 16 saniye içinde sahaya yeniden cisimler yağdı. Bukaneros ultras grubunun öncülüğündeki ev sahibi taraftarlar, bu maçı kulüp başkanı Raul Martin Presa'yı protesto etmek için kullanmaya kararlıydı.