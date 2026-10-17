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Rayo Vallecano'ya çifte darbe! La Liga ekibi, tribün olaylarının ardından Athletic Club maçını seyircisiz tamamlamak ve rakibinin seyahat masraflarını karşılamak zorunda
Disiplin kararı stadyumun kapatılmasını zorunlu kılıyor
İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'nun (RFEF) tek disiplin hâkimi, Rayo Vallecano ile Athletic Club arasında yarıda kalan maçın seyircisiz tamamlanacağına resmen karar verdi. Karar, 10 Ekim'deki karşılaşmada sahaya defalarca yabancı madde atılmasının doğrudan sonucu olarak alındı.
As'a göre, hakem maçı iki kez durdurmak zorunda kaldı. Ulusal Polis'in stadyumdakilerin güvenliğini garanti edemeyeceğini bildirmesi üzerine de karşılaşmayı tamamen tatil etti. Federasyonun 16 Ekim'de açıkladığı karar, ilk maça gölge düşüren gergin olayların tekrarlanmasını önlemeyi amaçlıyor.
Önlemlerin ağırlığına rağmen RFEF hâkimi, maçın boş stadyumda oynanması talimatının teknik olarak yeni bir disiplin cezası olmadığını açıkladı. Bu karar, karşılaşmanın başka bir müdahale olmadan normal şekilde tamamlanmasını sağlamaya yönelik önleyici bir güvenlik tedbiri olarak değerlendiriliyor.
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Rayo'yu seyahat masrafları faturası bekliyor
Karşılaşma başlangıçta tam bir kaosa sürüklendi; ev sahibi taraftarlar kulübün mevcut yönetimine yönelik köklü hoşnutsuzluklarını dile getiriyordu. La Liga yetkilileri, seyirci unsurunu ortadan kaldırarak maçın ilk yarıda yarıda kalmasına yol açan dış baskılardan kaçınmayı umuyor.
Stadyum yasağına ek olarak Rayo Vallecano'nun, yaşanan aksaklığın yol açtığı mali yükü de üstlenmesine karar verildi. Stadyum güvenliğinden sorumlu ev sahibi kulüp olarak Rayo Vallecano, yeniden oynanacak maç için Athletic Club'ın yaptığı tüm seyahat ve konaklama masraflarını karşılamak zorunda. İki kulüp kendi aralarında alternatif bir anlaşmaya varmadığı takdirde Bask ekibi faturalarını hâkime sunacak. Hâkim, ödeme kararı vermeden önce masrafların makul olup olmadığını doğrulayacak.
Kaotik olaylar nedeniyle maç erken tatil edildi
İlk maç, hakem ekibi ve oyuncular açısından koşulların sürdürülemez hâle gelmesi üzerine yalnızca 24 dakika sürdü. Gerginlik başlama vuruşundan önce de yüksekti, ancak taraftarlar sahaya kâğıt uçaklar, plastik toplar ve ardından cam şişeler atmaya başlayınca ortam daha da gerildi.
Cisimlerin çoğu, stadın soyunma odalarının üzerindeki bölümünden atılarak oyuncuların ve görevlilerin en savunmasız olduğu alanı hedef aldı. Diario As'ın haberine göre, atılan cisimler kimseye isabet etmese de sürekli kesintiler profesyonel maçın akışını ve sağlıklı biçimde sürdürülmesini imkânsız hâle getirdi.
Resmî maç raporunda, takımların soyunma odalarına çekildiği onar dakikalık iki aranın ardından hakemin oyunu yeniden başlatmaya çalıştığı belirtildi. Ancak taraftarlar geri adım atmadı. Oyunun yeniden başladığı anlardan birinde, yalnızca 16 saniye içinde sahaya yeniden cisimler yağdı. Bukaneros ultras grubunun öncülüğündeki ev sahibi taraftarlar, bu maçı kulüp başkanı Raul Martin Presa'yı protesto etmek için kullanmaya kararlıydı.
- Getty Images Sport
Yeniden planlanan maç için lojistik düzenlemeler
Maç yeniden başladığında, durdurulduğu andan, yani ilk yarının 24. dakikasından devam edecek. İlk yarıda 20 dakika 44 saniye oynanacak. Buna, önceki gecikmeler nedeniyle en az on dakikalık uzatma süresi ve ardından ikinci yarının tamamı eklenecek. Skor 0-0 olarak kalacak ve oyun Rayo Vallecano'nun taç atışıyla başlayacak.
Oyuncuların katılımına ilişkin kurallar da adaleti sağlamak amacıyla net biçimde belirlendi. İlk maçın kadrosunda yer alıp almadığına bakılmaksızın, 10 Ekim'de iki kulüpten birinde kayıtlı olan her oyuncu mücadelede forma giyebilecek. Ancak 24. dakikadan önce oyundan çıkarılan oyuncular sahaya geri dönemeyecek. Ayrıca yarıda kalan maçta yaşanan olaylar nedeniyle doğrudan ceza alan kişiler de mücadeleye katılamayacak.
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