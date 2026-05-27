Rayo Vallecano ile oynanacak Konferans Ligi finali öncesinde Leipzig'de polis müdahalesi yaşanırken Crystal Palace taraftarlarına saldırı düzenlendi
Almanya'da bir şehir merkezinde şiddet olayları patlak verdi
The Telegraph'ın haberine göre, Salı akşamı sosyal medyada, bir barın önünde toplanan Palace taraftarlarına siyah giysili bir grup erkeğin saldırdığı görüntüleri ortaya çıktı. Oldukça organize görünen saldırganlar, deplasman taraftarlarına sandalye ve cam eşyalar fırlatarak, meydanın bir savaş alanına dönüşmesiyle taraftarları siper aramaya zorladı. Saldırganların kimlikleri henüz teyit edilmedi; bunların Rayo ya da FC Lokomotive Leipzig'den ultraslar olup olmadığına dair spekülasyonlar artıyor. Almanya'nın dördüncü ligindeki bu takımın taraftarlarının benzer siyah kıyafetler giydiği biliniyor. Tam teçhizatlı polis ekipleri, saldırganları geri püskürtmek ve düzeni sağlamak için hızlı bir şekilde müdahale etmek zorunda kaldı.
Polis müdahalesi ve misilleme amaçlı şiddet
Şiddet tırmanırken, bazı Palace taraftarlarının gruba mobilya fırlatarak karşılık verdiği görüldü; bu da kolluk kuvvetleri tarafları ayırmadan önce göğüs göğüse çatışmalara yol açtı. Polis memurları sonunda, İngiliz taraftarların toplandığı bölgeyi hedef aldığı iddia edilen ve olayların başlıca kışkırtıcıları olduğu düşünülen yaklaşık 50 ila 60 kişiyi bir alana sıkıştırmayı başardı.
Olay, Premier League takımı için tarihi bir an olması gereken bu güne gölge düşürdü. Daha önceki şiddet olaylarına rağmen, hem Palace hem de Rayo taraftarları günün erken saatlerinde barış içinde bir arada görülmüştü; her iki taraftar grubu da Çarşamba gecesi takımlarının ilk kez büyük bir Avrupa kupasını kaldırmasını izlemek için sabırsızlanıyordu.
Tartışmalı bir kararın ardından Palace finale yükseldi
Eagles’ın bu finale uzanan yolu, geçen sezon FA Cup’ta kazandıkları başarının ardından saha dışı olaylarla gölgelendi. Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmasına rağmen, kulüp, UEFA’nın katı çoklu kulüp sahipliği kuralları nedeniyle CAS’ın bu turnuvadan men cezasını onamasına tanık oldu; bu kararın sonucunda, daha üst düzeydeki turnuvada Nottingham Forest onların yerini aldı.
Oliver Glasner'in adamları o zamandan beri zorlu bir Conference League yolunu aşarak Leipzig'e kadar geldi; lig aşamasında 10. sırada bitirdikten sonra Zrinjski Mostar, AEK Larnaca, Fiorentina ve Shakhtar Donetsk'i eledi. Palace, West Ham ve Chelsea'nin izinden giderek Conference League'i kazanan üçüncü İngiliz takımı olmaktan sadece 90 dakika uzaklıkta.
Palace, yeni kupalar peşinde
Finalde galip gelmeleri halinde Palace, 2025'teki FA Cup ve Community Shield zaferlerinin ardından bir yıl içinde üçüncü kupa başarısını elde edecek ve gelecek sezonun Avrupa Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazanacak. Kulüp daha önce, kendilerini bu üçüncü kademe turnuvaya iten UEFA yönetmeliklerinin "sporun hakkaniyetini anlamsız kıldığını" belirtmiş ve bu durum oyuncular için ek bir motivasyon kaynağı oluşturmuştu.
Şu an için odak noktası, Çarşamba gecesi İspanyol rakibi Rayo ile oynanacak maç öncesinde yerel yetkililerin yüksek alarmda olması nedeniyle Leipzig sokaklarında Palace taraftarlarının güvenliği üzerinde.