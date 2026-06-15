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Rayan Cherki x Lamine Yamal mı? Manchester City yıldızına Camp Nou’da Ronaldinho ve Lionel Messi gibi izleyicileri büyüleyen oyuncuların izinden gidebileceği söylenirken, ‘çılgın’ bir Barcelona hücum hattı gündeme geldi
Barcelona'nın transfer teklifini reddetmek zor
Geniş yankı uyandıran mali zorluklarla boğuşmak zorunda olmasına rağmen, İspanya şampiyonu Barça, yıldız transferlerini gerçekleştirebilecek kaynakları bulmaya devam ediyor. İngiltere milli takım oyuncusu Anthony Gordon, 2026 yazında kadroya katıldı.
Kulüp, her zaman dünyanın en iyi oyuncularını transfer etmek için piyasada yer alıyor ve maçın gidişatını değiştirebilecek niteliklere sahip oyuncular, gezegenin en büyük spor kurumlarından biri için bariz bir cazibe oluşturuyor.
Katalonya'dan gelen teklifleri hiçbir oyuncu görmezden gelemez, çünkü ikonik Blaugrana forması giyme fırsatı nadiren karşımıza çıkar. Sadece seçkin birkaç kişi bu onuru hak eder.
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Messi, Ronaldinho ve Maradona, Camp Nou'yu adeta ışıklandırdı
Yıllar boyunca, Dünya Kupası şampiyonları Maradona, Ronaldinho ve Messi de dahil olmak üzere, tüm zamanların en büyük isimlerinden oluşan efsanevi bir kadro, futbolun en görkemli stadyumlarında yeteneklerini sergiledi. Acaba bir gün Cherki de onların izinden gitmesi istenebilir mi?
22 yaşındaki bu değişken oyuncu, rabona asistleri ve kupa finalindeki top sektirmeleriyle İngiltere'de manşetlere taşınırken, zorlu taraftar kitlesini ayağa kaldıracak yaratıcı içgüdülere sahip olduğu kesin.
Fransız milli takım oyuncusu, her zaman gülümsemeyle oynuyor ve aktif olarak gösteriş yapmak istiyor. Barcelona'nın transfer radarında şimdiden yer alması hiç de şaşırtıcı olmaz; zira kulüp, bir başka önemli transferi gerçekleştirebilmek için gerekli parayı en iyi şekilde nasıl elde edeceği konusunda planlar yapmaya başladı bile.
Cherki bir ara Katalonya'da Yamal'a katılabilir mi?
Bir hemşehrisinin Camp Nou’ya sihirli toz serpiştiren en yeni sihirbaz olup olmayacağı sorusuna yanıt veren eski Fransa milli futbolcusu Leboeuf, Betinia’nın desteğiyle GOAL’a verdiği özel röportajda şunları söyledi: “Evet. Ama Barcelona’nın bazı mali sorunları var. Bu çılgınca. Sözler veriyorlar ve isimler ortaya çıkıyor. ‘Nasıl oldu da [Robert] Lewandowski ve diğer pek çok oyuncuyu transfer edebildiler?’ diyorsunuz. Ve ‘Paraları yok sanıyordum’ diyorsunuz. Eğer paranız yoksa, benim de param yok, hiçbir şey satın alamayız. Ama onlar alabiliyor. Onlar için ne mutlu.
“Barcelona'nın oynadığı sistemde, Lamine Yamal, Raphinha, belki bir forvetin üzerine Rayan Cherki'yi, arkaya da [Frenkie] de Jong ve Pedri'yi koyarlarsa, bu delilik olur. Bu kesinlikle delilik.
“Paris Saint-Germain’de de [Joao] Neves, Vitinha, [Ousmane] Dembele, [Desire] Doue, [Bradley] Barcola, [Khvicha] Kvaratskhelia ile bir nevi buna sahibiz. Bu kadar yetenekli oyuncuların bir arada oynayabileceği bir kadro var. Ama Cherki, 10 numara olarak bu oyuncuların ortasında yer alabilirse, bu çılgınca olur.”
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Cherki sözleşmesi: Man City, oyuncu satmaya gerek kalmadan yeni bir döneme giriyor
Premier Lig'in devlerinden Manchester City, efsanevi teknik direktör Pep Guardiola'nın Etihad Stadyumu'ndaki 10 yıllık parlak dönemine son vermesiyle, değişim dolu bir yaza giriyor. Manchester'da geçirdiği unutulmaz on yıl boyunca, eski Barcelona ve Bayern Münih teknik direktörü, 2022-23 sezonundaki tarihi üçlü kupayı da içeren 20 kupa zaferinin tadını çıkardı.
Cherki, Guardiola'nın takımın başında geçirdiği son sezonda Blues'un FA Cup ve Carabao Cup'ı kazanmasına yardımcı oldu ve sözleşmesinin bitmesine dört yıl kaldığı için 2026-27 sezonunda yeni teknik direktörün yönetiminde tekrar sahalara dönecek.
Söz konusu sözleşme süresi sona erdiğinde zirvede olacak ve muhtemelen yeni bir başlangıç için hazır olacaktır. O noktada, ya da City'nin herhangi bir satıştan gelir elde etmek isteyeceği için biraz daha önce, Ronaldinho ve Messi'nin izinden gitme zorluğu kabul edilebilir - tabii ki bireysel standartlar, Barcelona ve diğer kulüplerin ilgisini çekecek düzeyde korunmuşsa.