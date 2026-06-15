Bir hemşehrisinin Camp Nou’ya sihirli toz serpiştiren en yeni sihirbaz olup olmayacağı sorusuna yanıt veren eski Fransa milli futbolcusu Leboeuf, Betinia’nın desteğiyle GOAL’a verdiği özel röportajda şunları söyledi: “Evet. Ama Barcelona’nın bazı mali sorunları var. Bu çılgınca. Sözler veriyorlar ve isimler ortaya çıkıyor. ‘Nasıl oldu da [Robert] Lewandowski ve diğer pek çok oyuncuyu transfer edebildiler?’ diyorsunuz. Ve ‘Paraları yok sanıyordum’ diyorsunuz. Eğer paranız yoksa, benim de param yok, hiçbir şey satın alamayız. Ama onlar alabiliyor. Onlar için ne mutlu.

“Barcelona'nın oynadığı sistemde, Lamine Yamal, Raphinha, belki bir forvetin üzerine Rayan Cherki'yi, arkaya da [Frenkie] de Jong ve Pedri'yi koyarlarsa, bu delilik olur. Bu kesinlikle delilik.

“Paris Saint-Germain’de de [Joao] Neves, Vitinha, [Ousmane] Dembele, [Desire] Doue, [Bradley] Barcola, [Khvicha] Kvaratskhelia ile bir nevi buna sahibiz. Bu kadar yetenekli oyuncuların bir arada oynayabileceği bir kadro var. Ama Cherki, 10 numara olarak bu oyuncuların ortasında yer alabilirse, bu çılgınca olur.”