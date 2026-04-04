Televizyon kameraları kısa süre sonra tuhaf bir manzaraya tanık oldu: Cherki, Manchester City takım arkadaşlarının arasında otururken Ekitike’nin Liverpool forması uzanıp onu giymeye başladı. Forvet, muhtemelen bir görevli ya da şaşkın bir takım arkadaşının kamera arkasında duyduğu sesle farkına varana kadar kırmızı formayla rahat görünüyordu. Hatayı fark edince, formayı hemen çıkardı ve etrafındakilere açıkça özür dilemek için elini kaldırdı.

Cherki hatasını örtbas etmek için çabalarken, kameralar Liverpool'un yedek kulübesine yöneldi. Orada Ekitike, Cherki'nin City forması çoktan cebine atmış, nötr siyah bir antrenman tişörtü giymiş, hareketsiz bir şekilde oturuyordu.



