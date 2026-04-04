Rayan Cherki, ne düşünüyordun ki?! Manchester City yıldızı, Hugo Ekitike ile forma değiştirdikten sonra yedek kulübesinde Liverpool forması giydiği için özür dilemek zorunda kaldı
Etihad'da çılgın bir an
Cherki, Cumartesi günkü FA Cup karşılaşmasında maçın bitiş düdüğü çalınmadan önce Liverpool'lu forvet Ekitike ile forma değiştirerek kendi taraftarlarının öfkesini üzerine çekme riskini göze aldı; üstelik bu formayı yedek kulübesinde giyerek dikkatleri üzerine çekti. Olay, Etihad Stadyumu'nda oynanan ve City'nin sahada rakibine üstünlük kurarak 4-0 galip gelip yarı finale yükseldiği bu kritik karşılaşma sırasında yaşandı.
Fransa milli takımında takım arkadaşı olan Cherki ve Ekitike, ikinci yarıda birkaç dakika arayla oyundan çıkarıldı. Durumun nasıl algılanacağının farkında değilmiş gibi görünen ikili, maçın bitmesine 20 dakika kala ve oyun devam ederken forma değiştirme fırsatını değerlendirdi. Maç bitmeden forma değiştirmek genellikle hoş karşılanmaz, ancak Cherki bunu bir adım daha ileri götürdü.
Rakip takımın formasıyla kameraya yakalandı
Televizyon kameraları kısa süre sonra tuhaf bir manzaraya tanık oldu: Cherki, Manchester City takım arkadaşlarının arasında otururken Ekitike’nin Liverpool forması uzanıp onu giymeye başladı. Forvet, muhtemelen bir görevli ya da şaşkın bir takım arkadaşının kamera arkasında duyduğu sesle farkına varana kadar kırmızı formayla rahat görünüyordu. Hatayı fark edince, formayı hemen çıkardı ve etrafındakilere açıkça özür dilemek için elini kaldırdı.
Cherki hatasını örtbas etmek için çabalarken, kameralar Liverpool'un yedek kulübesine yöneldi. Orada Ekitike, Cherki'nin City forması çoktan cebine atmış, nötr siyah bir antrenman tişörtü giymiş, hareketsiz bir şekilde oturuyordu.
Fletcher, taraftarların tepkisinden endişe duyuyor
Bu olay, yorum ekibinin de dikkatinden kaçmadı; ekip, City taraftarlarının kendi takımlarından birinin doğrudan rakibin formalarını giydiğini görünce nasıl tepki verebileceğini hemen dile getirdi. TNT Sports yorumcusu Darren Fletcher, yayın sırasında durumun ciddiyetine dikkat çekerek şöyle dedi: "Bu, pek çok kesimde hiç de hoş karşılanmayacak."
Kulüp yönetiminin bu konuda resmi bir tepki gösterip göstermeyeceği henüz belli değil, ancak ev sahibi takım için bir kutlama niteliğinde olan bu olağanüstü maçta, görüntü kesinlikle kötüydü. Saha kenarındaki bu dramaya rağmen, City, konuk takıma cevap veremeyecek kadar acımasız bir performansla FA Cup yarı finallerine yükselmeyi garantiledi.
Cherki'nin manşetlere taşınan tuhaf davranışlarının geçmişi
Liverpool, Erling Haaland’ın hat-trick’i ve Cherki’nin asistiyle Antoine Semenyo’nun attığı gol sayesinde 4-0’lık bir hezimete uğradı. Mohamed Salah bile Kırmızılar için geri dönüş yolunu bulamadı; penaltısı James Trafford tarafından kurtarıldı. Ancak Cherki’nin forma değiş tokuşu, Fransız oyuncunun tuhaf davranışlarıyla dikkatleri üzerine çektiği bir dizi olayın en sonuncusu.
Cherki, uluslararası ara öncesinde Wembley'de oynanan Carabao Kupası finalinde City'nin Arsenal'i 2-0 mağlup ettiği maçta da manşetlere konu olmuştu. O maçta, oyun ortasında topu havada oynayarak gösteriş yaptı ve Ben White'ın faulüyle yere düştükten sonra seyircilere göz kırptı. Yeteneği yadsınamaz olsa da, teatral davranışlara olan eğilimi, teknik becerisinin ötesinde nedenlerle onu gündemde tutmaya devam ediyor.