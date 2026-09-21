Fransa'nın gelmiş geçmiş en büyük futbol ikonlarından birinin yönetiminde oynama ihtimali, doğal olarak mevcut uluslararası yıldızlar kuşağını heyecanlandırdı. Cherki de bunun kesinlikle bir istisnası değil; eski Lyonlu oyuncu, antrenman sahasına çıkmak için adeta sabırsızlanıyor.

"Yeni bir teknik direktörle, özellikle de Zidane'la çalışacak olmak büyük bir onur olacak" diyen Cherki, Canal+'e verdiği röportajda şöyle konuştu: "Onunla çalışmaya başlamayı ve bu deneyimin tadını çıkarmayı dört gözle bekliyoruz."