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Rayan Cherki, Manchester City yıldızının Fransa ile yeni bir döneme hazırlanırken Zinedine Zidane'ın göreve getirilmesinden "onur duydu"
Fransa için yeni bir dönem
Zidane, Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak merakla beklenen ilk maçına çıkmaya resmen hazırlanıyor. Efsanevi eski Real Madrid teknik direktörü, mevcut milli ara sırasında sonunda ülkesinin takımının başına geçecek.
City'nin hücumcu orta saha oyuncusu Cherki de Zidane'ın ilk kadrosunda seçilen oyuncular arasında yer alıyor. 23 yaşındaki oyuncu, milli takım yapılanması içinde kendine sağlam bir yer edindi ve şu anda Fransa formasıyla 14 maça çıkıp iki gol kaydetti.
- Getty
Cherki, Zidane fırsatının keyfini çıkarıyor
Fransa'nın gelmiş geçmiş en büyük futbol ikonlarından birinin yönetiminde oynama ihtimali, doğal olarak mevcut uluslararası yıldızlar kuşağını heyecanlandırdı. Cherki de bunun kesinlikle bir istisnası değil; eski Lyonlu oyuncu, antrenman sahasına çıkmak için adeta sabırsızlanıyor.
"Yeni bir teknik direktörle, özellikle de Zidane'la çalışacak olmak büyük bir onur olacak" diyen Cherki, Canal+'e verdiği röportajda şöyle konuştu: "Onunla çalışmaya başlamayı ve bu deneyimin tadını çıkarmayı dört gözle bekliyoruz."
Cherki hafta sonunda parladı
Cherki, ülkedeki futbola verilen araya başarılı geçen bir hafta sonunun ardından özgüveni yüksek bir şekilde giriyor. Premier League'de Manchester City'nin Sunderland karşısında aldığı 5-3'lük galibiyette bir gol atan oyuncu, ligde şu ana kadar çıktığı beş maçta gol sayısını üçe çıkardı. Bu arada 23 yaşındaki futbolcu, tüm kulvarlarda oynadığı sekiz maçta toplam dört gol ve iki asist kaydetti.
- Getty
Uluslararası sahneye adım atmak
Artık tüm gözler, uluslararası düzeyde kulübe kenarındaki ilk maçına yönelik hazırlıklarını tamamlayan Zidane'a çevrilecek. Kadro, taktik çalışmalarına başlamak ve yeni teknik direktörün futbol anlayışına uyum sağlamak için bu hafta bir araya gelecek.
Cherki için yaklaşan karşılaşmalar, Zidane'ın planlarında düzenli bir yer edinmek adına altın bir fırsat anlamına geliyor. Yetenekli orta saha oyuncusu, kulüp düzeyindeki etkileyici formunu doğrudan milli takım sahnesine taşımayı ve yeni hocasını hemen etkilemeyi umacak.
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