Getty/GOAL/IG:@rayan_cherki
Çeviri:
Rayan Cherki, Manchester City’nin FA Cup kupasını kaldırdığı sırada Prens William ile çektiği esprili bir selfie’yi paylaştı
Wembley'de kraliyet ailesi ile bir karşılaşma
Galler Prensi, Cumartesi günü Futbol Federasyonu'nun Onursal Başkanı sıfatıyla Wembley Stadyumu'nda hazır bulundu.
Manchester City, Chelsea'yi zorlu bir mücadelenin ardından 1-0 mağlup ettikten sonra, Prens William podyuma çıkarak Pep Guardiola'nın takımına madalyaları ve ikonik kupayı takdim etti.
Törenler genellikle son derece resmiyken, Cherki bu tarihi öğleden sonranın anısını ölümsüzleştirmek için protokolü çiğnemeye karar verdi.
Zafer kazanan oyuncuların uzun kuyruğu kraliyet ailesinin önünden geçerken, Fransız orta saha oyuncusu William'ın elini sıktıktan sonra iPhone'unu havaya kaldırdı. Bu özel gün için şık bir takım elbise giyen Prens, zafer kazanan futbolcunun yanında kameraya gülümsemeyle poz vererek bu isteği memnuniyetle kabul etti.
- AFP
Prens William’ın futbol takımlarına olan bağlılığı
FA Kupası finalinde tarafsız bir rol üstlenmesine rağmen, Prens William'ın ömür boyu bir Aston Villa taraftarı olduğu bilinen bir gerçektir.
Ancak, maç günlerinde her zamanki arkadaşı Prens George, 2024 finaline katılmış olmasına rağmen, bu sefer Wembley tribünlerinde dikkat çekici bir şekilde yoktu.
William, çocuklarının futbola olan ilgisinin artmasından ve kendi takımlarını nasıl seçeceklerinden sık sık bahsetmiştir. Daha önce TNT Sports'a konuşan Prens, "Çocuklarımın kimi desteklediklerine gerçekten açık bir tutum sergiliyorum. Biraz önyargılıyım, ama onlar da Villa maçlarına geliyorlar, bu yüzden muhtemelen Villa'yı destekleyecekler." demiştir.
"Fazla önyargılı olmamaya çalışıyorum!"
Wembley'deki maç, Prens George'un Manchester City'nin rakibi Chelsea'ye olan ilgisiyle ilgili söylentiler göz önüne alındığında, kraliyet ailesi için özel bir ironi barındırıyordu.
William, geçmişte en büyük oğlunun kulüp tercihiyle ilgili şakalar yapmasıyla tanınıyor ve bu rekabetin evde yarattığı neşeli gerginliği ortaya koyuyor. BBC'ye konuk olduğu sırada şakayla karışık şöyle demişti: "Fazla taraflı olmamaya çalışıyorum. Chelsea dışında istediğin takımı destekleyebilirsin dedim, o da doğal olarak Chelsea'yi destekliyor."
- Getty Images Sport
Chelsea, Wembley'de ağır bir yenilgiye uğradı
Cherki ve City'deki takım arkadaşları, Mart ayındaki Lig Kupası zaferinin ardından sezonun ikinci kupa zaferinin tadını çıkarırken, Chelsea ise moral bozukluğuna kapıldı. Antoine Semenyo'nun muhteşem bir dokunuşla attığı gol, Chelsea'nin sadece iki isabetli şut atabildiği bir öğleden sonra City'ye hak ettiği galibiyeti getirdi. The Blues, Xabi Alonso'nun yeni teknik direktör olarak atandığını resmileştirdikten sonra, 2026-27 sezonunda çok daha iyi bir performans sergilemeyi umuyor.