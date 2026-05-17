Rayan Cherki, Manchester City’nin FA Cup kupasını kaldırdığı sırada Prens William ile çektiği esprili bir selfie’yi paylaştı

FA Kupası finalinde tarafsız bir rol üstlenmesine rağmen, Prens William'ın ömür boyu bir Aston Villa taraftarı olduğu bilinen bir gerçektir.

Ancak, maç günlerinde her zamanki arkadaşı Prens George, 2024 finaline katılmış olmasına rağmen, bu sefer Wembley tribünlerinde dikkat çekici bir şekilde yoktu.

William, çocuklarının futbola olan ilgisinin artmasından ve kendi takımlarını nasıl seçeceklerinden sık sık bahsetmiştir. Daha önce TNT Sports'a konuşan Prens, "Çocuklarımın kimi desteklediklerine gerçekten açık bir tutum sergiliyorum. Biraz önyargılıyım, ama onlar da Villa maçlarına geliyorlar, bu yüzden muhtemelen Villa'yı destekleyecekler." demiştir.



