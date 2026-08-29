Cherki, yaz aylarındaki kapsamlı kadro tasfiyesinin ardından Maresca yönetiminde yeni bir başarı dönemi yaratma konusundaki kararlılıklarının altını çizdi. İtalyan teknik adam yönetiminde kulübün yeni yönelimine değinen Cherki, "Pep [Guardiola] büyük bir hikâyeydi, biz başka bir hikâye başlatacağız. Bunu kanıtlamak istiyoruz ve bunun için buradayız" dedi.

Onun müthiş başlangıcı, Thierry Henry ve Didier Drogba'yı da yakalamasını sağladı; böylece Premier League tarihinde bir takımın ilk iki maçında hem çok gollü hem de çok asistli performans sergileyen yalnızca üçüncü oyuncu oldu.