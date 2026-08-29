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Rayan Cherki, Manchester City'nin Crystal Palace karşısındaki galibiyetinde attığı ilham verici dubleye rağmen ilk yarıdaki "berbat" performansı yerden yere vurdu
Oyun kurucu, farklı galibiyetin fitilini ateşledi
Fransa milli oyuncusu, Selhurst Park'ta ikinci yarıda attığı kritik iki golle deplasman ekibini belirleyici bir galibiyete taşıdı. 4-1'lik skor, Erling Haaland'ın iki golü ve Phil Foden'ın iki asistiyle perçinlendi, böylece yeni Premier League sezonuna kusursuz başlangıç sürdürüldü. Cherki ise ligdeki ilk iki maçında şimdiden iki gol ve iki asistlik katkı yaptı.
- Craig Mercer
Cherki'den dürüst değerlendirme
Eski Lyon oyun kurucusu, Manchester City adına maçın kazandıran ismi olmasına rağmen ilk performansını eleştirmekte gecikmedi. Maçın ardından Sky Sports'a konuşan Cherki, şunları söyledi: "Performansım şöyle böyleydi. İlk yarıda alan bulamadık, çok bok gibi oynadım.
"Onlara oynamak istediğimi, gol atmak istediğimi göstermem gerekiyor. Bir dahaki sefere topu daha fazla dağıtmak istiyorum. Enzo'ya [Maresca] baktım ve ikinci yarı için bunu değiştirmem gerektiğini biliyordum."
Sonucu değerlendiren oyuncu, şunları ekledi: "Galibiyetten dolayı çok mutluyum."
Fransız, yeni bir dönemin müjdesini veriyor
Cherki, yaz aylarındaki kapsamlı kadro tasfiyesinin ardından Maresca yönetiminde yeni bir başarı dönemi yaratma konusundaki kararlılıklarının altını çizdi. İtalyan teknik adam yönetiminde kulübün yeni yönelimine değinen Cherki, "Pep [Guardiola] büyük bir hikâyeydi, biz başka bir hikâye başlatacağız. Bunu kanıtlamak istiyoruz ve bunun için buradayız" dedi.
Onun müthiş başlangıcı, Thierry Henry ve Didier Drogba'yı da yakalamasını sağladı; böylece Premier League tarihinde bir takımın ilk iki maçında hem çok gollü hem de çok asistli performans sergileyen yalnızca üçüncü oyuncu oldu.
- Crystal Pix
Maresca ivme yakalamayı hedefliyor
City, sonbahardaki milli ara öncesinde yoğun iç saha fikstüründe galibiyet serisini sürdürmekte kararlı olacak. Cherki'nin keskin formu, zorlu Şampiyonlar Ligi lig aşaması öncesinde hücum hattını oturtmaya çalışan Maresca'ya paha biçilmez bir koz veriyor. Son üçteki o bitirici keskinliği korumak, Manchester devinin kupa hedeflerinin belirleyici sınavı olacak.
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