Rayan Cherki, maç ortasında top sektirmeyi alışkanlık haline getirmeden önce neleri başarması gerektiğini anlattı; eski Manchester City yıldızı, Pep Guardiola’nın vereceği mesajı tahmin ediyor
Sihirli toz: Cherki, Ronaldinho ile aynı hamurdan yapılmış
Guardiola, 2025 yazında Cherki'yi Lyon'dan 34 milyon sterlin (46 milyon dolar) karşılığında transfer ederken ne aldığını çok iyi biliyordu. Karizmatik 22 yaşındaki oyuncu, oynadığı her maça sihirli bir dokunuş katmak isteyen bir isim olarak ülkesinde şimdiden ün salmıştı.
Diğer oyuncular kadar rekabetçi olan Cherki, maçları kazanmak ve büyük başarılar elde etmek için büyük bir istek duyuyor. Ancak Cherki, Brezilyalı süperstarlar Ronaldinho ve Neymar gibi oyunculara benziyor.
Onun için sadece kazanmak değil, bunu stil sahibi bir şekilde yapmak da önemlidir. Futbol bir eğlence sektörüdür ve tribünlerdeki taraftarları ayağa kaldırmak sahadaki oyunculara bağlıdır. Gösterişli step-over'lar ve Rabona ortaları gibi numaraları olan Cherki, gülümseyerek oynamak ve antrenörlerin ve taraftarların da bu sevincini paylaşmasını istemektedir.
Carabao Kupası finalinde top sektirme gösterilerine yönelik eleştiriler
City’nin Arsenal’i mağlup ederek Carabao Kupası’nı kazandığı final maçında, takım sezonun ilk kupasına doğru ilerlerken top sektirmeye dalmasıyla bir hayli ses getirmişti. Eski Manchester United savunmacısı Gary Neville, maçın yorumculuğunu yaparken şöyle demişti: “Dürüst olmak gerekirse, bence bunun için henüz biraz erken. Bu biraz kibirli bir hareketti.”
Eski Premier League menajeri Alan Pardew ise söz konusu olayla ilgili olarak şunları ekledi: “Profesyonel futbolda topu bu şekilde jonglörlük yapmak bir hakarettir. Eğer profesyonel bir futbolcuysanız, bunu yapmamalısınız.”
Guardiola'nın gösterişçi Cherki'ye vereceği mesaj ne olacak?
Herkes bu görüşü paylaşmıyor; pek çok kişi, Cherki’nin modern çağın robot gibi davranan profesyonel futbolcuların kalıplarını kırmasını memnuniyetle karşılıyor. Eski City orta saha oyuncusu Barry, Cherki’nin büyük bir hayranı olsa da, Guardiola da dahil olmak üzere bazılarının neden temkinli davranılması gerektiğini vurguladığını anlayabiliyor.
BetMGM'nin izniyle GOAL'a özel bir röportaj veren Barry, Cherki'nin hareketleri ve Guardiola'nın kapalı kapılar ardında ne söyleyeceği sorulduğunda şunları söyledi: "Bu çok zor bir tartışma konusu. Taraftarlar olarak, oyuncuların farklı numaralar yapıp bizi heyecanlandırmasını izlemek harika. Burada oturup 'hayır, bunu yapamazsın' demeyeceğim çünkü izlemesi harika. Saha içinde bu tür hareketler yapabilen oyuncuların gösterişli oyunlarını ve yeteneklerini izlemeyi seviyorum.
“Pep, yıllar boyunca bazı oyuncuların bu tür hareketlerini görmüş olmalı. Eğer Pep'in yıllar boyunca birlikte çalıştığı bazı oyuncuların gösterdiği performansı sergiliyorsa, eminim ona bunu yapmasına izin verecektir.
“Bence Pep, ‘şu anda bunu yapmaya henüz hazır değilsin’ diye bir uyarıda bulunacaktır. Benim görüşüm bu. Bence gol atmaya devam et, oynadığın gibi oynamaya devam et, burada birkaç kupa daha kazan, sonra top sektirme numaralarını istediğin kadar yapabilirsin. Eminim ki, “bunu yapma” demek yerine, anlatmaya çalıştığı şey budur.”
Guardiola, pek çok değişken yetenekli oyuncuyla çalıştı
2024 yılında Fransa Olimpiyat Takımı'nın başına geçtiğinde Cherki ile birlikte çalışan Thierry Henry, o zamandan beri hemşehrisini “olağanüstü işler başarması” için destekledi; kulüp arkadaşı Erling Haaland ise bu değişken takım arkadaşının, City efsanesi Kevin De Bruyne'nin yetenekleriyle karşılaştırılabilecek “özel bir yeteneğe” sahip olduğunu düşünüyor.
Guardiola, Jack Grealish'i o kadar dizginlediği için İngiliz kanat oyuncusunun oyunundaki yaratıcı kıvılcımın söndüğü yönünde eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak daha önce Lionel Messi ve Franck Ribery ile çalışmış olan Katalan teknik adamın şu anda Jeremy Doku ve Savinho gibi oyuncular elinde bulunuyor. Dolayısıyla, Cherki gibi oyunculara kendilerini ifade edebilecekleri özgürlüğü tanımaktan kesinlikle çekinmiyor.