Rayan Cherki, maç ortasında top sektirmeyi alışkanlık haline getirmeden önce neleri başarması gerektiğini anlattı; eski Manchester City yıldızı, Pep Guardiola’nın vereceği mesajı tahmin ediyor

Guardiola, 2025 yazında Cherki'yi Lyon'dan 34 milyon sterlin (46 milyon dolar) karşılığında transfer ederken ne aldığını çok iyi biliyordu. Karizmatik 22 yaşındaki oyuncu, oynadığı her maça sihirli bir dokunuş katmak isteyen bir isim olarak ülkesinde şimdiden ün salmıştı.

Diğer oyuncular kadar rekabetçi olan Cherki, maçları kazanmak ve büyük başarılar elde etmek için büyük bir istek duyuyor. Ancak Cherki, Brezilyalı süperstarlar Ronaldinho ve Neymar gibi oyunculara benziyor.

Onun için sadece kazanmak değil, bunu stil sahibi bir şekilde yapmak da önemlidir. Futbol bir eğlence sektörüdür ve tribünlerdeki taraftarları ayağa kaldırmak sahadaki oyunculara bağlıdır. Gösterişli step-over'lar ve Rabona ortaları gibi numaraları olan Cherki, gülümseyerek oynamak ve antrenörlerin ve taraftarların da bu sevincini paylaşmasını istemektedir.