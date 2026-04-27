Rayan Cherki ile Pep Guardiola arasındaki ‘olağanüstü aşk-nefret ilişkisi’: Man City’nin efsane kahramanı, ‘küstah’ oyun kurucunun neden ‘korkutucu’ bir potansiyele sahip olduğunu açıklıyor
Cherki'nin transferi Man City'ye ne kadara mal oldu?
Bu durum, Manchester’ın mavi tarafında da devam edecek gibi görünüyor; Lyon’dan 34 milyon sterlinlik (46 milyon dolar) bir transferle tamamlandığında, 2030 yılına kadar geçerli olacak beş yıllık bir sözleşme imzalanacak. Söz konusu anlaşma, oldukça karlı bir yatırım olacak gibi görünüyor.
Geçmişte Lionel Messi ve Franck Ribery gibi isimlerle çalışmış olmasına rağmen, Guardiola taktik planlamaya biraz robotik bir yaklaşım sergilemesiyle ünlüdür. Takımında bulunan oyuncuların, kolektif amaç uğruna görevlerini yerine getirmeleri beklenir.
Cherki, sahada dolaşmayı ve canı istediğinde oyuna girip çıkmayı seven, değişken bir 10 numara olduğu için bu kalıba uymuyor. Ronaldinho ve Neymar gibi Brezilyalı süperstarlarla benzer özelliklere sahip olan 22 yaşındaki oyuncu, düzenli aralıklarla sergilediği hünerleriyle seyircileri eğlendirmek için can atıyor.
Wembley'deki top sektirme gösterisi hararetli bir tartışma başlattı
Carabao Kupası finalinde, City'nin 2025-26 sezonunun ilk büyük kupasını kazanarak Arsenal'i mağlup ettiği maçta, Guardiola'nın aniden top sektirmeye başlaması üzerine hararetli bir tartışma çıktı; ancak pek çok kişi, onun bariz "X faktörü"nü överek bu davranışını savundu.
Eski Cityzens forveti Dickov, bu gizemli Fransız oyuncuyu izlemekten keyif alanlar arasında yer alıyor. O, Guardiola'nın da benzer bir görüşe sahip olduğunu düşünüyor, ancak onun planları zaman zaman biraz belirsizleşebiliyor.
Guardiola ve Cherki'nin neden bir aşk-nefret ilişkisi yaşadıkları
MrQ ile birlikte konuşan Dickov, GOAL’a Cherki ve bu tür yeteneklere tanınması gereken kendini ifade etme özgürlüğü hakkında sorulduğunda şunları söyledi: “Genel olarak, insanların söylediklerine bakılırsa, Pep ile Cherki arasında muhteşem bir sevgi-nefret ilişkisi olduğunu düşünüyorum.
“Bence Pep onu kesinlikle seviyor ve aynı zamanda onu çılgına çeviriyor, çünkü Cherki işinde o kadar iyi. Cherki o kadar küstah ki, Pep onu sevmekten kendini alamıyor ve aynı zamanda onun oyunun gidişatını değiştirebilecek bir oyuncu olduğunu biliyor.
“Bence Pep'in onda en çok sevdiği şey yeteneği değil. Bence Rayan Cherki'ye karşı tek soru işareti bu: Ligue 1'deki insanlarla veya Fransız gazetecilerle konuşursanız, bu onun çalışma temposu ve belki de tavrıydı. O da herkes kadar çok çalışıyor.
“Bence Pep Guardiola yönetimindeki bu Manchester City takımında yer alabilmek için öncelikle çok çalışması gerektiğini biliyor. Bence Pep'in onda en çok sevdiği şey bu.
“O bir maverick, Pep'i her zaman çılgına çevirecek, çünkü Pep kontrol istiyor. Bence bazen Rayan Cherki, ne yapacağını bilmediğin için kontrolün ne olduğunu bilmiyorsun, ama sahip olduğu bu sürpriz unsuru ve büyük maçları kazanma kalitesi inanılmaz.
“Ama büyük maçlarda da, daha zayıf takımlara karşı ya da pek önemi olmayan maçlarda üç dört oyuncuyu geçmek sorun değil, ama sahip olduğu kaliteyle büyük sahnede bunu başarmak fantastik. Sonra yaşına bakarsın, 22 yaşında. Şu anda bulunduğu seviye ve ulaşabileceği nokta, gerçekten korkutucu.”
Cherki, Manchester City’nin lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi üçlüsünü kazanmasına yardımcı olabilir mi?
Cherki, bu sezon City formasıyla 10 gol ve 13 asist kaydetti; bu, İngiliz futbolundaki ilk sezonunda oldukça başarılı bir performans anlamına geliyor. Bu yaz 2026 Dünya Kupası finallerinde boy gösterebilecek olan bu oyuncudan daha da fazlasının geleceğine dair umutlar var.
Plan, Carabao Kupası şampiyonu City'nin FA Kupası finaline yükselmiş ve Premier Lig şampiyonluğu için Arsenal ile rekabet ederken, iç sahada üçlü kupayı kazanmaya odaklanarak, bu küresel kupa mücadelesine birkaç şampiyonluk madalyasını garantilemiş olarak girmek olacak.