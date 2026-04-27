Rayan Cherki ile Pep Guardiola arasındaki ‘olağanüstü aşk-nefret ilişkisi’: Man City’nin efsane kahramanı, ‘küstah’ oyun kurucunun neden ‘korkutucu’ bir potansiyele sahip olduğunu açıklıyor

MrQ ile birlikte konuşan Dickov, GOAL’a Cherki ve bu tür yeteneklere tanınması gereken kendini ifade etme özgürlüğü hakkında sorulduğunda şunları söyledi: “Genel olarak, insanların söylediklerine bakılırsa, Pep ile Cherki arasında muhteşem bir sevgi-nefret ilişkisi olduğunu düşünüyorum.

“Bence Pep onu kesinlikle seviyor ve aynı zamanda onu çılgına çeviriyor, çünkü Cherki işinde o kadar iyi. Cherki o kadar küstah ki, Pep onu sevmekten kendini alamıyor ve aynı zamanda onun oyunun gidişatını değiştirebilecek bir oyuncu olduğunu biliyor.

“Bence Pep'in onda en çok sevdiği şey yeteneği değil. Bence Rayan Cherki'ye karşı tek soru işareti bu: Ligue 1'deki insanlarla veya Fransız gazetecilerle konuşursanız, bu onun çalışma temposu ve belki de tavrıydı. O da herkes kadar çok çalışıyor.

“Bence Pep Guardiola yönetimindeki bu Manchester City takımında yer alabilmek için öncelikle çok çalışması gerektiğini biliyor. Bence Pep'in onda en çok sevdiği şey bu.

“O bir maverick, Pep'i her zaman çılgına çevirecek, çünkü Pep kontrol istiyor. Bence bazen Rayan Cherki, ne yapacağını bilmediğin için kontrolün ne olduğunu bilmiyorsun, ama sahip olduğu bu sürpriz unsuru ve büyük maçları kazanma kalitesi inanılmaz.

“Ama büyük maçlarda da, daha zayıf takımlara karşı ya da pek önemi olmayan maçlarda üç dört oyuncuyu geçmek sorun değil, ama sahip olduğu kaliteyle büyük sahnede bunu başarmak fantastik. Sonra yaşına bakarsın, 22 yaşında. Şu anda bulunduğu seviye ve ulaşabileceği nokta, gerçekten korkutucu.”