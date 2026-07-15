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Rayan Cherki, Fransa milli takım arkadaşı Lucas Digne’nin İspanya’ya karşı oynanan Dünya Kupası yarı final maçında yaşadığı kabus gibi gecenin ardından, kendisine yöneltilen bir soruya sert tepki gösterdi
Cherki, Digne’nin hatasını savundu
Didier Deschamps’ın takımı, İspanya’nın kusursuz bir yarı final performansı sergilemesi karşısında finale yükselme hayallerini yitirdi. İlk yarının başlarında Digne’nin ceza sahası içinde Lamine Yamal’a yaptığı pahalıya mal olan faul, penaltıya yol açtı ve Mikel Oyarzabal bu penaltıyı kendinden emin bir şekilde gole çevirerek maçın gidişatını belirledi; ikinci yarıda ise Pedro Porro, İspanya’nın üstünlüğünü perçinleyen 2-0’lık galibiyeti tamamladı. Karışık bölgede Cherki'ye, devre arasında takım arkadaşının ruh hali hakkında bir soru soruldu; bu soru, Manchester City oyuncusunda içgüdüsel bir tepki uyandırdı.
"Sence sana ne diyeceğim? Ağladığını mı, kafasını suya batırdığımızı mı? Hayır," diye sertçe yanıtladı Cherki. "Bu tür şeyler maçta olur, futbol budur. Onu yanımızda tutmalıyız, o da bizimle olmalı. Hepimiz bir aradaydık. Devre arasında hepimiz bir aradaydık."
- Getty Images
Maçın dönüm noktası
Cherki, maçın kaderini kesin olarak belirleyen İspanya’nın ikinci golünün önemini vurguladı. “İkinci golün çok önemli olacağını biliyorduk çünkü böyle bir maçta, skor 1-1 iken savunma yapmak inanılmaz derecede zordur. 2-0 olduğunda ise durum tamamen farklıdır. Bugün hayal kırıklığı çok büyük,” diye ekledi.
Skorun çoktan belli olduğu 72. dakikada oyuna giren Cherki, kendi sahada kalma süresiyle ilgili sorulara yanıt verirken de hayal kırıklığını gizleyemedi. Daha erken oyuna girmek ister miydiniz diye sorulduğunda, “Siz ne dersiniz?” diye karşılık verdikten sonra röportajı sonlandırdı.
"Kendimize yenildik"
Cherki, Fransız takımının genel performansına ilişkin son derece eleştirel bir değerlendirmede bulundu. “Bu çok, çok büyük bir hayal kırıklığı… çünkü bugün kendimize yenildik,” diye basına açık sözlü bir şekilde belirtti. "Hakeme yenilmedik, İspanya’ya yenilmedik, kendimize yenildik. Hepiniz biliyorsunuz, hepimiz de biliyoruz ki biz dikkate alınması gereken bir güçtük. Bizi eleyebilecek tek takım kendimizdik. Ve bugün de aynen öyle oldu. Teknik olarak yenildik, taktiksel olarak yenildik, bire bir mücadelelerde yenildik. Bugün çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadık."
- Getty Images Sport
Üçüncülük maçı yaklaşıyor
Bu elenmenin acısına rağmen Fransa, turnuvanın son aşaması için yeniden toparlanmak zorunda kalacak. Cumartesi günü Miami’de, bronz madalyayı kazanma şansı için İngiltere ile Arjantin arasındaki diğer yarı final maçının kaybedeniyle karşı karşıya gelecekler; bu karşılaşma, kupayı hedeflemiş bir takım için pek de teselli edici bir fırsat değil. Ancak Cherki ve takım arkadaşları için hedef, turnuvayı olumlu bir notla tamamlamak olacak.
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