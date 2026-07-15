Rayan Cherki, Fransa milli takım arkadaşı Lucas Digne’nin İspanya’ya karşı oynanan Dünya Kupası yarı final maçında yaşadığı kabus gibi gecenin ardından, kendisine yöneltilen bir soruya sert tepki gösterdi

Didier Deschamps’ın takımı, İspanya’nın kusursuz bir yarı final performansı sergilemesi karşısında finale yükselme hayallerini yitirdi. İlk yarının başlarında Digne’nin ceza sahası içinde Lamine Yamal’a yaptığı pahalıya mal olan faul, penaltıya yol açtı ve Mikel Oyarzabal bu penaltıyı kendinden emin bir şekilde gole çevirerek maçın gidişatını belirledi; ikinci yarıda ise Pedro Porro, İspanya’nın üstünlüğünü perçinleyen 2-0’lık galibiyeti tamamladı. Karışık bölgede Cherki'ye, devre arasında takım arkadaşının ruh hali hakkında bir soru soruldu; bu soru, Manchester City oyuncusunda içgüdüsel bir tepki uyandırdı.

"Sence sana ne diyeceğim? Ağladığını mı, kafasını suya batırdığımızı mı? Hayır," diye sertçe yanıtladı Cherki. "Bu tür şeyler maçta olur, futbol budur. Onu yanımızda tutmalıyız, o da bizimle olmalı. Hepimiz bir aradaydık. Devre arasında hepimiz bir aradaydık."