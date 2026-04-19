Rayan Cherki, Arsenal'e doğru geliyor! Şeytani oyun kurucu, şampiyonluk mücadelesinde Mikel Arteta'nın defansif taktiğine karşı Man City'nin en büyük silahı olacak

Bu sezon, geçen sezona kıyasla maç başına atılan gol sayısı azalırken, maç başına ortalama pas sayısı ve doğrudan atak sayısı da düşüş gösterdi. Öte yandan, duran toplardan atılan gol sayısı arttı ve maç başına uzun atış sayısı iki katından fazla arttı. Topun oyunda kaldığı süre de azaldı.

Premier Lig lideri Arsenal, bu istenmeyen eğilimlerin sorumlusu olarak çoğu kişi tarafından gösteriliyor. Mikel Arteta, kulübün 22 yıldır ilk kez şampiyonluk kazanması için stil yerine gücü ön planda tutuyor.

Bu durum, tarafsız birçok kişinin Pazar günkü hayati şampiyonluk mücadelesinde hala hücum futbolunu ve heyecanı temsil eden Manchester City'yi desteklemesine neden oldu. Ve bir oyuncu, City'nin mutlak hakimiyetine ve 115 oyuncusuna yönelik devam eden sorulara rağmen, insanların neden tekrar City'ye aşık olduğunu diğerlerinden daha iyi somutlaştırıyor. Karşınızda Rayan Cherki…