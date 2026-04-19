Rayan Cherki Man City Arsenal GFXGOAL
Richard Martin

Çeviri:

Rayan Cherki, Arsenal'e doğru geliyor! Şeytani oyun kurucu, şampiyonluk mücadelesinde Mikel Arteta'nın defansif taktiğine karşı Man City'nin en büyük silahı olacak

Premier Lig hiç bu kadar popüler olmamıştı; ancak bu sezon, sıradan taraftarlardan saygın yorumculara, hatta seçkin teknik direktörlere kadar pek çok kişinin ligden ilgisini kaybettiğini iddia ettiği gözle görülür bir artış yaşandı. Arne Slot, İngiltere'nin en üst liginin "izlemesi keyifli olmadığını" söylediğinde, pek çok kişi Liverpool teknik direktörüne hak verdi ve veriler de onun iddiasını doğruladı.

Bu sezon, geçen sezona kıyasla maç başına atılan gol sayısı azalırken, maç başına ortalama pas sayısı ve doğrudan atak sayısı da düşüş gösterdi. Öte yandan, duran toplardan atılan gol sayısı arttı ve maç başına uzun atış sayısı iki katından fazla arttı. Topun oyunda kaldığı süre de azaldı.

Premier Lig lideri Arsenal, bu istenmeyen eğilimlerin sorumlusu olarak çoğu kişi tarafından gösteriliyor. Mikel Arteta, kulübün 22 yıldır ilk kez şampiyonluk kazanması için stil yerine gücü ön planda tutuyor.

Bu durum, tarafsız birçok kişinin Pazar günkü hayati şampiyonluk mücadelesinde hala hücum futbolunu ve heyecanı temsil eden Manchester City'yi desteklemesine neden oldu. Ve bir oyuncu, City'nin mutlak hakimiyetine ve 115 oyuncusuna yönelik devam eden sorulara rağmen, insanların neden tekrar City'ye aşık olduğunu diğerlerinden daha iyi somutlaştırıyor. Karşınızda Rayan Cherki…

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Karşı atağı yönetmek

    Oyun içindeki top sektirmeleri, rabona pasları, yedek kulübesindeyken rakip takımın formalarını giymesi ve yoktan var eden sihirli anlarıyla Cherki, Arsenal’in başlattığı mekanik futbol anlayışına karşı öncü rolünü üstleniyor.

    Fransız oyuncu, Lyon'un altyapısında oynadığı günlerden beri hünerleriyle seyircileri ve televizyon izleyicilerini büyülemekte ve henüz 16 yaşındayken kulübün en genç golcüsü olarak futbolseverlerin bilincine girmiştir.

    Ancak zirveye giden yol hiç de kolay olmadı, çünkü kendine güvenen tarzı nedeniyle oynadığı her teknik direktörle en az bir kez ters düştü.

    Bireyci eğilimleri, onu Guardiola için cazip bir transfer haline getirdi. Ancak, Jack Grealish'in tüm yaratıcılığını sömüren ve Zlatan Ibrahimovic'in ezeli düşmanı haline gelen bir teknik direktörün altında başarılı olabileceğine dair büyük bir şüphe olduğu unutulmamalıdır.

    • Reklam
  • FBL-ENG-LCUP-NEWCASTLE-MAN CITYAFP

    Guardiola'yı ikna etmek

    Ayrıca, Guardiola’nın bile Cherki’nin en cüretkar hareketlerinden bazılarına karşı duyduğu rahatsızlığı hem itiraf ettiği hem de açıkça gösterdiği belirtilmelidir.

    Cherki, Arsenal ile oynanan Carabao Kupası finalinde topu havada oynayarak gösterişin doruk noktasına ulaştığında Guardiola başını salladı ve Sunderland'a karşı muhteşem rabona asistinden sonra oyuncuya Lionel Messi'den örnek almasını ve işleri basit tutmasını tavsiye etti.

    Ancak son zamanlarda oyun kurucu o kadar iyi ve City'nin Arsenal'i yakalama mücadelesinde o kadar önemli bir rol oynadı ki, Guardiola Cherki'nin Cherki olmasına izin vermenin en iyisi olduğu sonucuna vardı.

    Geçen hafta Chelsea ile karşılaşmadan önce teknik direktör şöyle dedi: "Rayan çok, çok özel bir oyuncu. O biraz özgür ruhlu biri. Ben kontrolü seven bir teknik direktörüm, bunu biliyoruz. Bu yüzden bazen saha kenarında izlemek çok, çok zor oluyor. Kalbim... pff.

    "Topu alıyor, numaralara başlıyor ve içgüdülerim 'Rayan, lütfen, basit oyna!' diye bağırıyor. Ama Chelsea maçında ona 'Bunu yapma' dersem, bu oyuncuyu mahvederim. Onun inanılmaz yeteneğini elinden alırım. Arsenal ve Liverpool maçlarında yaptıkları... olağanüstüydü. İnanılmazdı.

    "Bu yüzden bunu tekrar görmek istiyorum. Eğer hissediyorsa, yapsın. Sahaya çık, kendini ifade et, eğlen ve dünyaya ne kadar iyi olduğunu göster."

  • Rayan Cherki Manchester City 2025-26Getty

    "Topu sana getireceğiz"

    Cherki, Chelsea karşısında tam da bunu yaptı; City’nin sıkıcı geçen ilk yarıyı atlatmasına yardımcı oldu. İnatçı rakibi, Nico O’Reilly’ye attığı nokta atışı bir orta ile açtıktan sonra, Marc Guehi’nin gol atmasını sağlayan muhteşem bir dripling ve pasla galibiyeti garantiledi.

    Cherki, Stamford Bridge'de o kadar iyi bir performans sergiledi ki Guardiola, onun özel bir statüye layık olduğu ve defansif işlerle uğraşmasına gerek olmadığı sonucuna vardı.

    "Annesi ve babası bize Haaland'ın yanında oynayabilecek bir yetenek verdi ama bazen [Gianluigi] Donnarumma'nın yanında oynuyor ve bu hiç işe yaramıyor," dedi City'yi Arsenal'e çok yakın bir konuma getiren galibiyetin ardından.

    "İlk yarıda bana yakın oynadı. [Erling] Haaland'a, kanat oyuncularına ve hücum orta saha oyuncularına yakın oyna ve anne babanın sana verdiği yeteneği kullan. Bunu yapmaya başladığında, zihniyeti ve mentalitesiyle olağanüstü bir oyuncu olacak. Topu sana getireceğiz. Aşağı inmen gerekmiyor."


  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    "De Bruyne'nin istatistiklerine ulaşabilir"

    Cherki'nin Florian Wirtz yerine transfer edilmesi City taraftarları arasında bir miktar hayal kırıklığı yaratmış olsa da, Thierry Henry'nin yardımcısı olarak Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda bu oyuncuyu çalıştıran eski City savunmacısı Gaël Clichy, onun City'de başarılı olacağına emindi.

    Clichy, Eylül ayında GOAL'a verdiği demeçte, "Oyuncunun kalitesinden bahsedecek olursak, bu kadar iyi birini daha önce görmedim" dedi. "Bu büyük bir iddia, ancak topun olmadığı anlardaki oyununu belirli bir seviyeye çıkarabilirse, Kevin De Bruyne'nin istatistiklerine ulaşabilecek bir oyuncudan bahsediyor olabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü dar alanlarda, sahanın kilit bölgelerinde tehlike yaratabiliyor."

    Cherki sadece tehlike yaratmakla kalmıyor. Premier League sezonunda sadece Bruno Fernandes ondan daha fazla asist yaptı, Cherki ise açık oyunda en fazla gol yaratma sayısına sahip ve asistlerinin sadece biri duran toptan geldi.


  • Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Daha fazla oynamalıydım

    Guardiola, Cherki'yi daha fazla sahaya sürseydi, City sezonun bu aşamasında şu anda olduğundan çok daha iyi bir konumda olabilirdi. Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçına yedek kulübesinde başladı ve oyuna girmesi için çağrıldığında, maçın bitmesine 21 dakika kalmışken City zaten 3-0 gerideydi.

    Sadece birkaç gün sonra, West Ham maçında yine yedek kulübesindeydi. Nuno Espirito Santo'nun temkinli, defansif oyun tarzıyla tanınması ve Cherki'nin buna karşı mükemmel bir silah olacağı düşünülürse, bu kararın anlaşılması çok zordu.

    Guardiola, maç 1-1 berabereyken 60. dakikada onu oyuna soktu ve Cherki takıma çok ihtiyaç duyulan yaratıcılığı kattı. Ancak bu çok az ve çok geçti ve City, Arsenal'in 9 puan gerisinde kaldı. Guardiola maçtan sonra Cherki'nin ilk 11'de başlaması gerektiğini itiraf etti.

    "Şimdi kadro seçimim nedeniyle beni inanılmaz derecede eleştirebilirsiniz, bunu hak ettim," dedi. "Bazen denge için böyle oluyor. Sezonun başında Erling'i Jeremy [Doku] veya Cherki ile oynattığımızda inanılmaz derecede dengesiz olduğumuzu, Premier Lig takımlarının sahip olması gereken istikrara sahip olmadığımızı öğrendik."


  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Hiç gergin olmadım

    Guardiola, Arteta'nın düşünce tarzını benimsemiş ve yetenek ile incelik yerine denge ve kontrolü ön plana çıkardığı için Cherki'yi bu iki maçın kadrosuna almamış gibi görünüyordu. Ancak o günden bu yana her maçta Cherki'yi ilk 11'de sahaya sürdü ve Man City'nin sıra dışı oyuncusu onu hayal kırıklığına uğratmadı.

    Fransız oyuncu, Carabao Kupası finalinde ve Liverpool'u 4-0 mağlup ettikleri maçta muhteşem bir performans sergiledi, ardından Chelsea karşısında da ustalık dersi verdi. Artık Pazar günü ilk 11'de yer alıp almayacağı konusunda hiçbir şüphe yok.

    Gunners, Çarşamba günü Sporting CP ile 0-0 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi yarı finallerine yükseldi ve Etihad Stadyumu'nda da aynı şeyi yapmaya çalışacak. Guardiola, "kaybedersek her şey biter" diye uyardı, ancak maç berabere biterse de durum muhtemelen aynı olacaktır, çünkü Arsenal'in altı maç kala altı puanlık bir avantajı olacaktır.

    Gerçekte, ya kazan ya da bat durumundalar ve Guardiola'nın takımının hırslı olması gerekiyor. "Süpermarketten güven satın alabilseydik, hemen alırdık" dedi.

    Ancak güveni satın almasına gerek yok. Tek ihtiyacı, hayatında hiç gerginlik yaşamamış gibi görünen Cherki'yi sahaya sürmek.


