Getty Images Sport
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Rayan, Ancelotti'nin yeni görünümlü Brezilya'sını kurtardı! Queensland'deki son dakika dramı, Nestory Irankunda'nın harika golünün ardından Avustralya'nın tarihi bir galibiyet almasını engelledi
Ancelotti'nin deneysel Brezilya'sı hayal kırıklığı yarattı
Brezilya futbolu için yeni bir dönemin şafağı, Carlo Ancelotti'nin perşembe günü takımını Avustralya ile oynanan hazırlık maçına çıkarmasıyla ciddi bir sınavla karşı karşıya kaldı. Yakın zamanda düzenlenen Dünya Kupası'nda Norveç'e elenerek son 16 turunda turnuvaya veda etmelerinin ardından İtalyan teknik adam, seçimleri konusunda açık konuşmuş ve yerleşik yıldızların yanına yeni yetenekleri monte etmeye çalışırken, "bu maç Brezilya için yeni bir neslin başlangıcıydı" demişti.
Avustralya, beş kez dünya şampiyonu olan rakibinden çekinmedi ve ilk yarı boyunca konuk ekibi boşa çıkaran savunma direnci ortaya koydu. Nestory Irankunda erken bölümde gönderdiği şutla ilk uyarıyı yaptı ancak top auta gitti; Avustralya savunması da hem Vinicius Junior'ı hem de Raphinha'yı engellemek için kendini şutların önüne attı. Ev sahibi ekip, devre arasından hemen önce kullanılan derin korner ortasının Brezilya savunmasını zorlamasıyla kilidi neredeyse açıyordu, ancak Alessandro Circati arka direkte topa dokunamadı. Yıldızlarla dolu kadrosuna rağmen Brezilya, iyi organize olmuş Avustralya yapısını çözmek için gereken bitirici keskinliği gösteremedi.
- Getty Images Sport
VAR müdahalesi Brezilya'nın açılış golünü geçersiz kıldı
Maç, hakemin ilk yarının sonunu çalmasından hemen önce adeta alev aldı; Brezilya sonunda Avustralya direncini kırmış gibi görünüyordu. Genç yıldızlar Endrick ile Estevao arasındaki ustaca paslaşma, Socceroos savunmasını yardı ve bu sayede ikincisi Patrick Beach'i soğukkanlı bir vuruşla mağlup etti. Ancak sevinç uzun sürmedi; hakemler monitöre çağrıldı. VAR incelemesinin ardından gol, hücumun başlangıç aşamasında Bruno Guimaraes'in Harry Souttar'a yaptığı faul nedeniyle iptal edildi ve takımlar soyunma odasına eşitlikle gitti.
Brezilya ikinci yarıya yenilenmiş bir yoğunlukla çıktı ve ilk yarının son bölümünde yakaladığı ivmeden açıkça güç aldı. Barcelona formasıyla müthiş bir dönem geçiren Raphinha, Beach'i iyi bir kurtarış yapmaya zorladıktan sonra alçak bir şutunu az farkla auta gönderdi. Estevao da Brezilya'yı öne geçirme adına çok önemli bir fırsatı değerlendiremedi; Vinicius Junior'ın saptırılan şutu tam önüne düştükten sonra topu üstten auta gönderdi. Hücumdaki tüm yeteneklerine ve topa sahip olma üstünlüğüne rağmen, Ancelotti'nin ekibi kontra ataklara ve Avustralya'nın duran toplarına karşı kırılgan kalmayı sürdürdü.
Irankunda'dan sihirli bir an
Avustralyalı taraftarlar, 68. dakikada Nestory Irankunda'nın Brezilya'nın harcadığı fırsatları cezalandırmasıyla coşku patlaması yaşadı; Irankunda, 25 yarddan kullandığı enfes serbest vuruşta topu Hugo Souza'nın uzanamayacağı şekilde sol üst köşeye göndererek Avustralya'yı sürpriz biçimde öne geçirdi.
Buna karşılık Ancelotti tüm hatları ileri sürdü ve takımına Avustralya'yı kendi ceza sahasına hapsetme talimatı verdi. Brezilya, maç günü yenilgisinden kaçınmanın ötesinde, tarihsel üstünlüğünü de korumak istiyordu: Tarihinde Avustralya'ya yalnızca bir kez yenildi; bu da 2001 Konfederasyonlar Kupası'nda alınan 1-0'lık mağlubiyetti.
- Getty Images Sport
Rayan'ın son dakika kafa golü Brezilya'yı utançtan kurtardı
Brezilya'nın durmak bilmeyen baskısının karşılığını bulmasıyla eşitlik golü sonunda ikinci yarı uzatma dakikalarının beşinci dakikasında geldi; Rayan, Raphinha'nın nokta atışı kornerine en iyi yükselen isim oldu ve üst direğin alt kısmına çarpıp ağlara giden sert bir kafa vuruşu yaptı.
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