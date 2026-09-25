Brezilya futbolu için yeni bir dönemin şafağı, Carlo Ancelotti'nin perşembe günü takımını Avustralya ile oynanan hazırlık maçına çıkarmasıyla ciddi bir sınavla karşı karşıya kaldı. Yakın zamanda düzenlenen Dünya Kupası'nda Norveç'e elenerek son 16 turunda turnuvaya veda etmelerinin ardından İtalyan teknik adam, seçimleri konusunda açık konuşmuş ve yerleşik yıldızların yanına yeni yetenekleri monte etmeye çalışırken, "bu maç Brezilya için yeni bir neslin başlangıcıydı" demişti.

Avustralya, beş kez dünya şampiyonu olan rakibinden çekinmedi ve ilk yarı boyunca konuk ekibi boşa çıkaran savunma direnci ortaya koydu. Nestory Irankunda erken bölümde gönderdiği şutla ilk uyarıyı yaptı ancak top auta gitti; Avustralya savunması da hem Vinicius Junior'ı hem de Raphinha'yı engellemek için kendini şutların önüne attı. Ev sahibi ekip, devre arasından hemen önce kullanılan derin korner ortasının Brezilya savunmasını zorlamasıyla kilidi neredeyse açıyordu, ancak Alessandro Circati arka direkte topa dokunamadı. Yıldızlarla dolu kadrosuna rağmen Brezilya, iyi organize olmuş Avustralya yapısını çözmek için gereken bitirici keskinliği gösteremedi.