Rayan Ait-Nouri, Enzo Maresca yönetimindeki Manchester City'de düzenli gol atan bir oyuncu olmaya kararlı

Maresca yönetiminde daha sık gol atma hedefiyle ilgili olarak kulübün resmi internet sitesine konuşan Ait-Nouri, kendisini sürekli geliştirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Düzenli olarak gol atmayı umup ummadığı sorulduğunda, eski Wolverhampton Wanderers oyuncusu şöyle dedi: "İsterim. Bu, City formasıyla attığım ilk goldü ve oyunun gerçekten keyif aldığım bir parçası. Her zaman hücumcu bir şekilde oynamaya çalıştım ama sürekli gol atmıyorum.

"Bu benim için gerçek bir his ve her gün öğrenmek, daha da fazla çalışmak, oyunuma elimden geldiğince daha fazla şey katmak istiyorum."