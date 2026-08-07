Penta Press
Çeviri:
Rayan Ait-Nouri, Enzo Maresca yönetimindeki Manchester City'de düzenli gol atan bir oyuncu olmaya kararlı
Ait Nouri ilk golünü attı
Ait-Nouri, Asya'da K-League All-Stars'a karşı hazırlık döneminde alınan 3-1'lik galibiyette City formasıyla ilk golünü attı; golleri ayrıca Tijjani Reijnders ve Divin Mubama kaydetti. Cezayirli milli oyuncu, Haziran 2025'te kulübe katıldı ve Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere tüm kulvarlarda 31 resmi maçta forma giydi. İlk sezonunda yarattığı 30 pozisyondan beş asist üretmesine rağmen, şut performansı toplam 19 denemeden yalnızca 1,1 gol beklentisi (xG) yarattı.
- Penta Press
Cezayirli isimler daha fazla gol hedefliyor
Maresca yönetiminde daha sık gol atma hedefiyle ilgili olarak kulübün resmi internet sitesine konuşan Ait-Nouri, kendisini sürekli geliştirme konusundaki kararlılığını vurguladı.
Düzenli olarak gol atmayı umup ummadığı sorulduğunda, eski Wolverhampton Wanderers oyuncusu şöyle dedi: "İsterim. Bu, City formasıyla attığım ilk goldü ve oyunun gerçekten keyif aldığım bir parçası. Her zaman hücumcu bir şekilde oynamaya çalıştım ama sürekli gol atmıyorum.
"Bu benim için gerçek bir his ve her gün öğrenmek, daha da fazla çalışmak, oyunuma elimden geldiğince daha fazla şey katmak istiyorum."
Gelişmiş rol araçları çok yönlülüğe yardımcı olur
Maresca'nın taktik düzeninde 25 yaşındaki oyuncu, forvet Mubama'nın arkasında daha ileri bir rolde kullanıldı ve Phil Foden ile Antoine Semenyo'yla birlikte sahaya çıktı. City'nin K-League XI karşısındaki galibiyeti, Maresca yönetimindeki ilk olumlu sonuç oldu ve takım sezon öncesi turunu pazar günü Atletico Madrid'e karşı oynayacağı zorlu maçla tamamlayacak.
Yüksek profilli hazırlık maçıyla ilgili konuşan Ait-Nouri, şunları ekledi: "Son iki maçtan farklı bir maç olacak. Avrupa'nın daha iyi takımlarından birine karşı bu tür maçlar oynamaktan gerçekten keyif alıyoruz; bu, gelecek sezona gerçekten hazırlanmamıza yardımcı olacak.
"Atletico'nun seviyesini biliyoruz ve gelecek hafta Arsenal ile karşılaşmadan önce onlara karşı oynamak iyi olacak."
- Matrix Images
Community Shield sınavı bekliyor
City, yeni sezonun ilk resmi rekabetçi maçına çıkmadan önce son provasını Asya turunu Atletico karşısında tamamlayarak yapacak. Maresca'nın ekibinin, 16 Ağustos'ta Principality Stadı'nda Community Shield'da Arsenal ile karşı karşıya gelmesi planlanıyor. Bu karşılaşma, Premier League'in başlaması öncesinde City'nin fiziksel keskinliği ve yeni taktik düzeni açısından gerçek bir ölçü olacak.
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