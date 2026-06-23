Ravenna, Mandorlini’nin Ronaldinho hakkındaki sözleri: “Kesinlikle oynayacak.” Okaka’nın hoş geldin mesajı

Ravenna’nın teknik direktörü Andrea Mandorlini, Serie C’de mücadele eden bu Romagna kulübünün Ronaldinho’yu kadrosuna katmasıyla ilgili şu yorumda bulundu: “Bu muhteşem bir pazarlama hamlesi. Ronaldinho çok büyük bir şampiyon. Onu burada görmek çok güzel. Kesinlikle onu sahada göreceksiniz.”





65 yaşındaki teknik direktör, L'Arena gazetesinde yer alan haberde şunları ekliyor: “Onunla birlikte yeniden gündeme geleceğiz. Elbette şu anda onun sahada ne kadar süreyle yer alacağını bilmiyorum ve tahmin edemem. Ama herkes ondan bahsediyor.”



