Goal.com
Canlı
FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del ReyGetty Images Sport

Çeviri:

Ravenia'nın ayrılması an meselesi... Barcelona, hayatta kalmak için daha ne kadar süre "stratejik çözümler"e güvenecek?

Transfers
Raphinha
Barcelona
Al Hilal
Brezilya
Suudi Arabistan

Suudi Hilal için hedefine ulaşma yolunda altın bir fırsat

Görünüşe göre, Barcelona takımının en önemli yıldızlarından biri, takıma yaptığı olumlu katkılara rağmen, önümüzdeki yaz transfer döneminde "Camp Nou"dan beklenmedik bir şekilde ayrılabilir. 

Son yıllarda Barça'nın gökyüzünü aydınlatan Brezilyalı kanat oyuncusu Rafeina'nın adı, bugün Katalan kulübünün koridorlarında yoğun bir şekilde konuşulan bir konu haline geldi.

İspanyol basınının haberlerine göre, Barcelona yönetimi önümüzdeki yaz transfer döneminde Rafeina için gelen teklifleri dinlemeye karar verdi ve oyuncunun kulüpten ayrılma ihtimali oldukça yüksek.

Katalan kulübü, hem sportif hem de finansal açıdan kritik bir yaz dönemi ile karşı karşıya. Barcelona, savunma ve hücum hatlarını üst düzey transferlerle güçlendirmeye çalışırken, finansal dengeyi sağlamak ve transfer piyasasında esnekliğini geri kazanmak için büyük gelirler elde etmeye ihtiyaç duyuyor. 

Ayrıca okuyun:

Bu bağlamda, Rafeina'nın adı, Blaugrana'da yaz transfer döneminin gidişatını tamamen değiştirebilecek en önemli stratejik çözümlerden biri olarak öne çıktı.

  • Ravenia... Yüksek fiyata satılık

    29 yaşındaki Rafeina, önce eski Barcelona teknik direktörü Xavi Hernández'in, ardından da kulübün şu anki teknik direktörü Hans Flick'in projelerinin temel taşlarından biriydi; ancak son aylarda durumunda bazı değişiklikler yaşandı.

    İspanyol "fichajes" gazetesi, Rafeina'nın performansının tekrarlanan sakatlıklar nedeniyle nispeten düştüğünü ve teknik ekip ile yönetimin, oyuncunun kulüpteki performansının zirveye ulaştığına inandığını iddia etti.

    Gazete, Deco liderliğindeki spor yönetiminin, oyuncunun piyasa değerinin düşmeye başlamadan önce, uluslararası itibarından ve büyük kulüplerin ilgisinden yararlanarak onu satmak için şu anın ideal bir zaman olduğunu düşündüğüne dikkat çekti.

    Brezilyalı kanat oyuncusu, İngiltere Premier Ligi ve Suudi Arabistan Pro League kulüplerinden büyük ilgi görüyor. Raporlara göre, bazı kulüpler 100 milyon avroya varan teklifler sunmaya hazır.

    Gazete, mevcut mali koşullar nedeniyle maaşları düşürmek ve daha mütevazı transferler yapmak zorunda olan Barcelona yönetimi için bu rakamın oldukça cazip olduğunu vurguladı.

    Sık sık devamsızlık, olumsuz bir izlenim yaratır

    Rafinha, bu sezon hem Barcelona hem de Brezilya Milli Takımı'nda sakatlık nedeniyle sık sık forma giyemedi. Son maçta forma giyemeden önce, Barça'nın yıldızı La Liga'nın 27. haftasında "San Mamés" Stadyumu'nda Athletic Bilbao'ya karşı 1-0 kazanılan maçın ardından fiziksel durumu hakkında yorumda bulundu.

    İspanyol "Sport" gazetesine göre, maçın ardından Blaugrana oyuncuları fiziksel yorgunlukla başa çıkmanın önemine ve kazanılan 3 puanın değerine odaklandı. Brezilyalı Rafeina ise ikinci yarıda oyuna yedek olarak girdi.

    Rafinha, "Bazılarının düşündüğü gibi sertleşmiş veya yorgun değilim, sonuçta ufak bir rahatsızlıktan dönüyordum ve dinlenmek için zamanım oldu" dedi. 

    "Kendimi iyi hissediyorum. Son maçın yorgunluğu normal bir şey, ama kesinlikle benden daha fazla yorgunluk çeken oyuncular var" diye ekledi.

  • Brezilyalı yıldız, büyük transferlerin anahtarı

    Katalan kulübün yönetimi için mesele, önümüzdeki yaz transfer döneminde gerçekleşmesi muhtemel Rafeina'nın satışının sadece mali yönüyle sınırlı değil.

    Rafinha'nın satışı, kulübe maaş bütçesinde yer açacak ve İtalyan savunma oyuncusu Alessandro Bastoni ve Arjantinli forvet Julian Alvarez gibi önemli isimler için güçlü bir rekabet ortamı yaratacak anlık likidite sağlayacaktır.

    Ayrıca, İspanya Futbol Ligi'nin 1:1 mali kuralı, herhangi bir kısıtlama olmaksızın yeni transferler yapabilmek için yüksek değerli bir oyuncunun satılmasını zorunlu kılıyor.

    Bu nedenle, Rafeina'nın Barcelona'daki geleceği, muhtemel bir kalış ile stratejik bir satış arasında belirsiz görünüyor.

    Önümüzdeki haftalar, Brezilyalı oyuncunun Flick'in projesinde devam edip etmeyeceğini veya 2026 yazının en önemli transferi olup olmayacağını ve Camp Nou'daki Barça taraftarlarının hayalini kurduğu yeni bir dönemin anahtarı olup olmayacağını belirlemede belirleyici olacak.

  • رافينياEPA

    Al-Hilal, Ravinia'yı transfer listesine aldı

    "Fichajes" gazetesi, daha önceki bir haberinde, Suudi Al-Hilal kulübünün, Barcelona ile sözleşmesi 2028 yazına kadar süren Rafeina'yı kadrosuna katmak için 100 milyon avroluk bir teklif hazırladığını bildirmişti.

    "El Nacional" gazetesi ise teklifin ayrıntılarını açıkladı ve Suudi "Lider"in, Rafeina'yı satmak için Barcelona'ya 80 milyon avroluk sabit bir teklifin yanı sıra 20 milyon avroluk teşvik ve değişken ödemeler sunacağını doğruladı.

    Rafinha'nın sözleşmesinde 1 milyar avroya varan bir tazminat maddesi bulunuyor. Bununla birlikte, sportif direktör Deco ile, büyük ve cazip bir teklif gelmesi durumunda müzakere masasına oturulacağına dair sözlü bir anlaşma var.

Premier Lig
Al Khaleej crest
Al Khaleej
ALK
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Espanyol crest
Espanyol
ESP