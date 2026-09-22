Fabrizio Ravanelli, eski Juventus forveti, Tuttosport'a verdiği röportajda Juventus'un sezona başlangıcını değerlendirdi.





Grabara'nın yerine kim?

"Neto mu daha iyi, yoksa Radu'yu ocak ayına kadar tutmak mı? Radu'yu geliştirmek istiyorsak, oynaması ve gelişmesi daha iyi. Bir kaleci oynamadığında paslanır. Boşta olanlar arasında bana en fazla güven veren isim Neto, bana her zaman güven verdi ve ayakları da iyi, ayrıca ortamı da biliyor".





Frosinone kalecisi ve Juventus'un geleceğe yönelik hedefi Palmisani hakkında:

"Beni büyüledi, bana göre kaderinde büyük şeyler olan bir isim. Büyük bir açlığı var, alt kademelerden geldi. Geçen yıl önemli bir sezon geçirdi ve bunu doğrulamaya devam ediyor. Kişiliğiniz olduğunda yaş önemli değildir, Buffon ve Donnarumma bunu geçmişte gösterdi".