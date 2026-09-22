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Woltemade JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Ravanelli: "Juventus'un zaten Scudetto seviyesinde 6-7 oyuncusu var. Woltemade ise kalite sıçraması yaptırmaz"

Juventus
N. Woltemade
Serie A

Eski Juventus forveti, şu anki Juventus hakkında konuştu

Fabrizio Ravanelli, eski Juventus forveti, Tuttosport'a verdiği röportajda Juventus'un sezona başlangıcını değerlendirdi.


Grabara'nın yerine kim?

"Neto mu daha iyi, yoksa Radu'yu ocak ayına kadar tutmak mı? Radu'yu geliştirmek istiyorsak, oynaması ve gelişmesi daha iyi. Bir kaleci oynamadığında paslanır. Boşta olanlar arasında bana en fazla güven veren isim Neto, bana her zaman güven verdi ve ayakları da iyi, ayrıca ortamı da biliyor".


Frosinone kalecisi ve Juventus'un geleceğe yönelik hedefi Palmisani hakkında:

"Beni büyüledi, bana göre kaderinde büyük şeyler olan bir isim. Büyük bir açlığı var, alt kademelerden geldi. Geçen yıl önemli bir sezon geçirdi ve bunu doğrulamaya devam ediyor. Kişiliğiniz olduğunda yaş önemli değildir, Buffon ve Donnarumma bunu geçmişte gösterdi".

  • Yakın gelecekle ilgili:

    "Carnevali'den ne bekliyorum? Juventus'un ihtiyaç duyduğu İtalyanlık ruhunu yaratmayı başarmasını. Benim dönemimde Boniperti gidip Torricelli, Ravanelli, Tacchinardi, Porrini, Di Livio, Del Piero'yu bulmuştu. Hepsi Scudetto'lara ve Şampiyonlar Ligi'ne katkı yaptı".


    Scudetto'yu kazanmasına ne kadar var?

    "Bence iki-üç yıl içinde yeniden kazanmaya dönebilir. Arkadaki üçlü güçlü, sonra Yildiz, Alajabegovic, Kolo Muani ve belki bir başka forvetle Juventus yeniden yapılanıyor. Bana göre Juventus'un şimdiden Scudetto'yu kazanabilecek 6-7 oyuncusu var".


    Woltemade hakkında:

    "O bir santrfor değil, çünkü santrfor oynadığınızda ön direğe iyi koşular yapmanız, kafa toplarında güçlü olmanız, tamamlamalarda bile gol sezgisine sahip olmanız gerekir. Bana biraz daha geriye gelip oynayan, ikinci forvet gibi görünüyor. Bence seviye atlatacak profil değil. Spalletti için kesinlikle faydalı olacaktır ama bence Juventus'un daha çok derinliğe koşu atan ve hava toplarında iyi olan bir oyuncuya ihtiyacı vardı, çünkü çizgiye inen çok sayıda futbolcusu var. Bir Osimhen'e sahip olmak ideal olurdu".

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