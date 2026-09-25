Hücum kenarı oyuncusuna uygun bir fiziği, golcüye özgü bir stili var; kariyerinin başında Raspadori, Di Natale ve Aguero'yla kıyaslandı. Ancak gerçek bir 9 numara olarak hiçbir zaman tam anlamıyla işlemedi; bunun sebebi sadece fiziği değil. Mancini'nin İtalya Milli Takımı'ndaki ve Sarri'nin Atalanta'daki 4-3-3 düzeninde kanatta görev yapıyor, ancak rakibinin üzerine gidip adam eksiltmek için her zaman gerekli sürate sahip değil ve kaleden uzaklaştığında neredeyse etkisiz kalıyor. Peki öyleyse? En iyi işlerini bir santrforun yanında, ikinci forvet ya da 10 numara olarak, 4-2-3-1 içinde yaptı. Asıl orada devreye giriyor, tehlikeli hale geliyor. Bugün itibarıyla Raspadori daha çok maç içinde kullanılacak bir alternatif gibi görünüyor. Bir ilk 11 oyuncusu değil. İtalya'nın 10 numarasının olması gereken şey tam olarak bu değil.