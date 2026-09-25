Milli takım formasıyla 60 kez kadroya çağrılan, 46 maça çıkan ve 11 gol atan Giacomo Raspadori’nin rakamları; genç milli takımlar da hesaba katıldığında 101 çağrı, 86 maç ve 19 gole çıkıyor. Raspadori’nin İtalya Milli Takımı’ndaki sayıları, kesinlikle sonradan gelen bir oyuncunun rakamları değil; Mancini’den Gattuso’ya, Spalletti’den geçerek, son beş buçuk yılda, Haziran 2021’de Çek Cumhuriyeti’ne karşı yaptığı ilk maçtan bu yana Bentivoglio doğumlu forvet hep oradaydı. Bu akşam da Roma Olimpiyat Stadı’nda Belçika’ya karşı, Mancini’nin ikinci dönemindeki ilk maçta yine sahada olacak.
Raspadori, 10 numara ve henüz belirlenmemiş bir rol: Sarri ve Mancini ile nerede oynayabilir?
10 numara mı? Hiç baskı yok
Raspadori’nin maça ilk 11’de başlaması beklenmiyor, ancak ikinci yarıda oyuna girerek sözünü söylemeye hazır. Sırtında 10 numarayla. Sassuolo altyapısından yetişen, Roberto De Zerbi tarafından üst düzey futbola kazandırılan bu ufak tefek oyuncunun giymekten çekinmediği, bir o kadar prestijli olduğu kadar ağır da bir forma. Kariyeri boyunca, Napoli’de ve Madrid’de, Atletico Madrid cephesinde olduğu gibi, ilk tercih olmadığı zamanlarda bile sorumluluk almaktan hiç kaçmadı. Bunu İtalya Milli Takımı’nda da yapmaya hazır; burada hiçbir zaman gerçek bir ilk 11 oyuncusu, gerçek bir sürükleyici isim olmadı. Bu biraz da rolü, pozisyonu meselesi. Raspadori her şeyi yapabiliyor, her yerde oynayabiliyor, ancak sahada ona tam olarak uygun bir yer bulmak zor. Bugün itibarıyla gerçekten fark yaratabileceği yer neresi?
Bir alternatif
Hücum kenarı oyuncusuna uygun bir fiziği, golcüye özgü bir stili var; kariyerinin başında Raspadori, Di Natale ve Aguero'yla kıyaslandı. Ancak gerçek bir 9 numara olarak hiçbir zaman tam anlamıyla işlemedi; bunun sebebi sadece fiziği değil. Mancini'nin İtalya Milli Takımı'ndaki ve Sarri'nin Atalanta'daki 4-3-3 düzeninde kanatta görev yapıyor, ancak rakibinin üzerine gidip adam eksiltmek için her zaman gerekli sürate sahip değil ve kaleden uzaklaştığında neredeyse etkisiz kalıyor. Peki öyleyse? En iyi işlerini bir santrforun yanında, ikinci forvet ya da 10 numara olarak, 4-2-3-1 içinde yaptı. Asıl orada devreye giriyor, tehlikeli hale geliyor. Bugün itibarıyla Raspadori daha çok maç içinde kullanılacak bir alternatif gibi görünüyor. Bir ilk 11 oyuncusu değil. İtalya'nın 10 numarasının olması gereken şey tam olarak bu değil.
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