AFP
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Rasmus Hojlund'un penaltısı Galler'i yıktı; Craig Bellamy'nin ekibi, Danimarka karşısında Uluslar Ligi'nde darbe aldı
Ward için felaket, Hojlund golünü attı
Galler, Uluslar Ligi kampanyasındaki üçüncü yenilgisini aldı; Hojlund'un ikinci yarıda penaltıdan attığı gol, Cardiff City Stadyumu'nda Danimarka'ya hak edilmiş 1-0'lık galibiyeti getirdi. Kırılma anı, Danny Ward'un kendi ceza sahası içinde yaptığı isabetsiz pasla topu Gustav Isaksen'e vermesi ve ardından hatasını telafi etmek için Danimarkalı orta sahaya çaresizce müdahale edip faul yapmasıyla geldi.
Hojlund, 11 metreden soğukkanlılıkla ağları buldu ve Ward'u ters köşeye yatırarak Bellamy'nin takımını A4 Grubu'nda üçüncü sırada bıraktı; kalan iki maç ise büyük önem taşıyor.
- AFP
Cardiff'te Danimarka üstünlüğü
Danimarka, maç boyunca çok daha fazla tehdit yarattı; Mikkel Damsgaard'ın maç öncesi kadrodan çıkarılmasının ardından kaptan Pierre-Emile Hojbjerg'i de erken bir sakatlık nedeniyle kaybetmesine rağmen temposunu korudu. Brian Riemer'in ekibi, devre arasının ardından da baskısını sürdürdü ve Andreas Skov Olsen neredeyse Hojlund'a golü hazırlıyordu, ancak gol atmaya hazır olduğu pozisyonda forvet oyuncusunun şutu doğrudan Ward'ın üzerine gitti.
Galler ise buna karşılık olarak neredeyse hiçbir şey üretemedi; tek fırsatı, golden kısa süre önce Brennan Johnson'ın dar açıdan vurduğu yarım voleyle topu üstten auta göndermesiyle geldi.
Kadro derinliği son sınırına kadar test ediliyor
Dört maçlık zorlu milli takım arası, kadro genelinde giderek büyüyen kondisyon krizi ortamında Galler için fazlasıyla ağır geldi. Bellamy, ilk tercih kaleci Karl Darlow, stoper ikilisi Joe Rodon ve Dylan Lawlor ile kilit isim Harry Wilson'ın kampı tamamen kaçırdığı bir dönemde birçok önemli oyuncudan yoksun şekilde mücadele etmek zorunda kaldı.
David Brooks'un yalnızca Portekiz'e karşı alınan açılış yenilgisinde forma giydikten sonra kenara çekilmesiyle işler daha da kötüye gitti ve böylece perşembe günü 10 kişi kalan Norveç'e karşı alınan galibiyetin yarattığı ivme, kaliteli bir Danimarka ekibi karşısında kısa sürede buharlaştı.
- Focus Images
Kritik bir final öncesine bakış
Danimarka'nın galibiyeti ve Norveç'in Portekiz'de 2-1 mağlup olması, Danimarkalıları ilk üçte yer alma yarışında açık ara öne geçirdi. Bellamy'nin eksik kadrosu, gelecek ay Oslo deplasmanında ve grup liderlerine karşı sahasındaki zorlu sınavda artık olumlu bir tepki vermek zorunda. Galler'in A4 Grubu'nu son sırada bitirmekten kaçınması ve aralık ayındaki Euro 2028 elemeleri kura çekimi için 1. torba seribaşı umudunu koruması adına bu son iki maçtan puan çıkarması büyük önem taşıyor.
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