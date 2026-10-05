Rasmus Hojlund'un penaltısı Galler'i yıktı; Craig Bellamy'nin ekibi, Danimarka karşısında Uluslar Ligi'nde darbe aldı

Danimarka, maç boyunca çok daha fazla tehdit yarattı; Mikkel Damsgaard'ın maç öncesi kadrodan çıkarılmasının ardından kaptan Pierre-Emile Hojbjerg'i de erken bir sakatlık nedeniyle kaybetmesine rağmen temposunu korudu. Brian Riemer'in ekibi, devre arasının ardından da baskısını sürdürdü ve Andreas Skov Olsen neredeyse Hojlund'a golü hazırlıyordu, ancak gol atmaya hazır olduğu pozisyonda forvet oyuncusunun şutu doğrudan Ward'ın üzerine gitti.

Galler ise buna karşılık olarak neredeyse hiçbir şey üretemedi; tek fırsatı, golden kısa süre önce Brennan Johnson'ın dar açıdan vurduğu yarım voleyle topu üstten auta göndermesiyle geldi.