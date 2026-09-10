Arsenal, salı akşamı Napoli karşısında Şampiyonlar Ligi'nde 1-0'lık galibiyet aldı ve üç puanı almak için sağlam savunmasına yaslandı. Martin Odegaard, bitime 15 dakika kala ceza sahası yayının üzerinden müthiş bir gole imza atarak bir maçın adamı performansını daha taçlandırdı.

Arteta'nın ekibi oyunu domine etti ancak geceyi daha farklı bir üstünlükle kapatmakta zorlandı. Bukayo Saka ile Piero Hincapie'nin isabetsiz bitiriciliği maçın dengede kalmasına yol açtı ve Arsenal'i son düdüğe kadar savunmasına büyük ölçüde güvenmek zorunda bıraktı.

Galibiyet farkı dar olsa da Arsenal son derece rahattı. Geçen sezonun finalistleri, Serie A ekibini etkisiz hale getirerek Avrupa'da kritik bir galibiyet aldı.