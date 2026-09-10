AFP
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Rasmus Hojlund, Napoli’nin Napoli’de Şampiyonlar Ligi’nde yenilgi yaşamasının ardından Arsenal’in "en iyinin de iyisi" savunmasını övdü
Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde kıl payı bir galibiyet aldı
Arsenal, salı akşamı Napoli karşısında Şampiyonlar Ligi'nde 1-0'lık galibiyet aldı ve üç puanı almak için sağlam savunmasına yaslandı. Martin Odegaard, bitime 15 dakika kala ceza sahası yayının üzerinden müthiş bir gole imza atarak bir maçın adamı performansını daha taçlandırdı.
Arteta'nın ekibi oyunu domine etti ancak geceyi daha farklı bir üstünlükle kapatmakta zorlandı. Bukayo Saka ile Piero Hincapie'nin isabetsiz bitiriciliği maçın dengede kalmasına yol açtı ve Arsenal'i son düdüğe kadar savunmasına büyük ölçüde güvenmek zorunda bıraktı.
Galibiyet farkı dar olsa da Arsenal son derece rahattı. Geçen sezonun finalistleri, Serie A ekibini etkisiz hale getirerek Avrupa'da kritik bir galibiyet aldı.
- Getty Images Sport
Hojlund, Arsenal'ın müthiş savunma hattını övdü
Arsenal, savunmadaki ciddi sakatlık kriziyle başa çıkmasına rağmen kalesini gole kapatmayı başardı. William Saliba, Cristhian Mosquera ve Jurrien Timber, Avrupa’daki karşılaşmada ilk 11’de yer almadı.
Buna rağmen yaz transferi Ezri Konsa, Gabriel’in yanında etkileyici bir performans sergiledi. Napoli forveti Hojlund da böylesine sağlam bir savunma hattına karşı oynamanın ne kadar büyük bir zorluk olduğunu hızlıca kabul etti.
"Onları sıralamam benim için zor çünkü belli ki çok sayıda iyi savunmacıları var" diyen Hojlund, TNT Sport'a konuştu. "Mosquera ve Saliba yok ama Konsa'yı koyuyorlar ve bu da onları güçlü bir takım yapıyor."
Gabriel, kilit isim olarak gösterildi
Danimarkalı milli oyuncu, Gabriel'e özel övgüler yağdırdı; Brezilyalı savunmacının fiziksel üstünlüğünü ve Arsenal savunmasının merkezindeki liderliğini vurguladı. Stoper, maç boyunca İtalyan ekibini etkisiz tutmada kilit rol oynadı.
Hojlund, "Bence Gabriel de takımın dayanağı, bence gerçekten çok, çok güçlü ve ikili mücadeleyi nasıl yöneteceğini biliyor" diye ekledi. "Bugün elim boş ayrılsam da iyi oynadığımı düşünüyorum. Topu iyi sakladım ve kazanamamış olsak da en iyilerin en iyisine karşı kendimi denemek benim için iyiydi."
- Getty Images Sport
Arteta, Avrupa’daki hayati galibiyetin üzerine koyuyor
Zorlu mücadelede alınan galibiyet, Şampiyonlar Ligi serüvenini sürdüren Arsenal için önemli bir moral oldu. Kuzey Londra ekibi şimdi artan özgüvenle yeniden iç sahadaki mücadelelere odaklanacak.
Öte yandan Napoli ve Hojlund, İngiltere'nin başkentinde yaşanan hayal kırıklığı yaratan gecenin ardından hızla toparlanmak zorunda. İtalyan devi, eleme turlarına yükselme hedefi doğrultusunda yaklaşan Avrupa maçlarında yeniden çıkışa geçmeyi umacak.
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