Getty Images Sport
Rasmus Hojlund, Manchester United taraftarlarına yönelik 'duygusal' bir mesajla Napoli'ye kalıcı transferini doğruladı
Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı, kalıcı transfer anlaşmasını tetikledi
21 yaşındaki forvet, Manchester United'da kadro dışı kaldığı için bu sezonu Napoli'de kiralık olarak geçirdi.
İki kulüp arasındaki anlaşmanın şartlarına göre, Napoli'nin Serie A'da ilk dörtte yer alması halinde kalıcı transfer zorunlu hale gelecekti. Pisa'ya karşı 3-0'lık galibiyetin ardından bu hedef gerçekleştirildi ve yaklaşık 38 milyon sterlin değerindeki anlaşma resmileşti.
Hojlund, bu belirleyici maçta başrol oynadı; önce eski United'lı takım arkadaşı Scott McTominay'e asist yaptı, ardından 92. dakikada kendisi de gol attı.
Hojlund, Old Trafford'a duygusal bir veda yazısı kaleme aldı
Sosyal medyadan Manchester United taraftarlarına seslenen Danimarka milli takım oyuncusu, Premier Lig devinden ayrılmanın zor bir an olduğunu itiraf etti. Old Trafford'daki serüvenini değerlendiren Hojlund, bu kulübü temsil etmenin hayat boyu süren bir hayali olduğunu belirtti. "Manchester United'a veda etmek de bir o kadar duygusal bir an. Kırmızı formayla Old Trafford'da oynamak, çocukluk hayalimin gerçekleşmesiydi," diye yazdı.
Ayrılışının tatlı-acı bir yanı olmasına rağmen Hojlund, İtalya'da yaşadığı yeniden doğuş için büyük bir minnettarlık duyduğunu ifade etti. Oyuncu, "Siz taraftarların bana verdiğiniz destek, kendimi evimde hissetmemi sağladı ve özgüvenimi yeniden kazanmamı sağladı. Bunun için çok minnettarım. Bu yüzden bugünkü gol, Napoli'de önümdeki süre için her şeyimi vereceğim yeni ve özgüvenli bir başlangıcı simgeliyor. Ayrıca çocukken kurduğum hayali gerçeğe dönüştüren tüm Manchester United taraftarlarına, oyuncularına ve personeline teşekkür ediyorum. Artık yeni hayallerin zamanı geldi, hadi peşlerinden gidelim."
Napoli yönetimi, 'belirleyici' etkisini övüyor
Forvetin İtalya'daki performansı etkileyiciydi; Hojlund, ligde oynadığı 32 maçta 11 gol ve 6 asist kaydetti. Sıkı çalışması ve golcü kimliği, onu kısa sürede Napoli yönetimi ve teknik ekibinin gözdesi haline getirdi. Spor direktörü Giovanni Manna, daha önce kulübün ligdeki nihai sıralamadan bağımsız olarak onu kadroda tutmak için her şeyi yapacağını ima etmişti.
İlkbaharın başlarında konuşan Manna, "Hojlund çok önemli bir rol oynadı. Gol atamadığı zamanlarda bile her zaman takım için çok çalıştı. Şampiyonlar Ligi'ne kalırsak onu kesin olarak satın alma yükümlülüğümüz var, ancak bu gerçekleşmese bile onun geleceğinin Napoli'den uzak olacağını sanmıyorum." demişti.
Manchester United'da yaz transfer dönemi başladı
Hojlund’un ayrılışı, Kırmızı Şeytanlar için yoğun geçmesi beklenen yaz transfer döneminin ilk önemli hamlesi oldu. Michael Carrick’in kadroyu kendi vizyonuna göre yeniden şekillendirme çabaları sürerken, forvetin ardından birkaç tanınmış ismin de kulüpten ayrılması bekleniyor.
Hojlund'un ayrılışına ek olarak, tecrübeli orta saha oyuncusu Casemiro da mevcut sezonun sonunda sözleşmesi sona erdiğinde Old Trafford'dan ayrılacak. Napoli'den gelen 38 milyon sterlinlik gelir artık garantilendiğine göre, United'ın Danimarkalı milli oyuncudan ayrılırken bu fonları yeni transferlere yatırması bekleniyor.