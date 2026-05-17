Rasmus Hojlund, Manchester United taraftarlarına yönelik 'duygusal' bir mesajla Napoli'ye kalıcı transferini doğruladı

Sosyal medyadan Manchester United taraftarlarına seslenen Danimarka milli takım oyuncusu, Premier Lig devinden ayrılmanın zor bir an olduğunu itiraf etti. Old Trafford'daki serüvenini değerlendiren Hojlund, bu kulübü temsil etmenin hayat boyu süren bir hayali olduğunu belirtti. "Manchester United'a veda etmek de bir o kadar duygusal bir an. Kırmızı formayla Old Trafford'da oynamak, çocukluk hayalimin gerçekleşmesiydi," diye yazdı.

Ayrılışının tatlı-acı bir yanı olmasına rağmen Hojlund, İtalya'da yaşadığı yeniden doğuş için büyük bir minnettarlık duyduğunu ifade etti. Oyuncu, "Siz taraftarların bana verdiğiniz destek, kendimi evimde hissetmemi sağladı ve özgüvenimi yeniden kazanmamı sağladı. Bunun için çok minnettarım. Bu yüzden bugünkü gol, Napoli'de önümdeki süre için her şeyimi vereceğim yeni ve özgüvenli bir başlangıcı simgeliyor. Ayrıca çocukken kurduğum hayali gerçeğe dönüştüren tüm Manchester United taraftarlarına, oyuncularına ve personeline teşekkür ediyorum. Artık yeni hayallerin zamanı geldi, hadi peşlerinden gidelim."











