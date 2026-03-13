Rasmus Hojlund, Manchester United'a dönmeyecek! Napoli yetkilisi, kiralık forvetin kalıcı transferini tamamlama planlarını doğruladı

Manchester United’ın Hojlund’u kiralık olarak gönderme kararı, Danimarkalı forvetin Serie A’da kariyerinde olağanüstü bir dönüş yaşamasının ardından tüm taraflar için meyvesini vermiş görünüyor. Old Trafford’da yüksek transfer bedelini haklı çıkarmakta zorlandığı zorlu bir dönemin ardından, forvet Antonio Conte’nin gözetiminde golcü kimliğini yeniden keşfetti ve kısa sürede Napoli hücumunun odak noktası haline geldi.

23 yaşındaki oyuncunun Napoli'deki serüveni, Premier League'de yakalayamadığı istikrarla şekilleniyor. Manchester'dan ayrılan oyuncudan daha rafine ve fiziksel olarak daha dominant bir varlık olarak sahneye çıkıyor.