Rasmus Hojlund, Manchester United'a dönmeyecek! Napoli yetkilisi, kiralık forvetin kalıcı transferini tamamlama planlarını doğruladı
İtalya'da yeni bir başlangıç
Manchester United’ın Hojlund’u kiralık olarak gönderme kararı, Danimarkalı forvetin Serie A’da kariyerinde olağanüstü bir dönüş yaşamasının ardından tüm taraflar için meyvesini vermiş görünüyor. Old Trafford’da yüksek transfer bedelini haklı çıkarmakta zorlandığı zorlu bir dönemin ardından, forvet Antonio Conte’nin gözetiminde golcü kimliğini yeniden keşfetti ve kısa sürede Napoli hücumunun odak noktası haline geldi.
23 yaşındaki oyuncunun Napoli'deki serüveni, Premier League'de yakalayamadığı istikrarla şekilleniyor. Manchester'dan ayrılan oyuncudan daha rafine ve fiziksel olarak daha dominant bir varlık olarak sahneye çıkıyor.
Manna, kalıcı transfer planlarını doğruladı
Anlaşma hakkında konuşan Manna şunları söyledi: “Hiç şüphe yok. Rasmus Hojlund burada kalacak. Napoli Şampiyonlar Ligi’ne katılırsa Manchester United’dan onu satın alma yükümlülüğümüz var, ancak bu şart olmasına rağmen o bizim planlarımızda yer alıyor.”
Anlaşma belirli finansal şartlara bağlı olarak yapılandırıldı, ancak Napoli yönetimi, Danimarkalı oyuncunun önümüzdeki yıllarda takımın hücum hattını yönetecek doğru kişi olduğuna ikna olmuş durumda. Manna, zorunlu koşullar yerine getirilmese bile forvetin Stadio Diego Armando Maradona'daki uzun vadeli projenin temel bir parçası olmaya devam edeceğini belirterek kulübün kararlılığını yineledi.
İstatistikler, Hojlund'un yeniden yükselişini kanıtlıyor
Hojlund'un bu sezonki istatistikleri, Napoli'nin 44 milyon avro (38 milyon sterlin) tutarındaki kalıcı transfer ücretini ödeme konusundaki hevesini haklı çıkarıyor. Oyuncu, Partenopei için sık sık kurtarıcı rolünü üstlendi; takım, rakiplerin inatçı savunmalarını aşmakta zorlandığında, şampiyonluk yarışında kalabilmeleri için hayati önem taşıyan puanları çoğu zaman o kazandırdı. Bu sezon tüm turnuvalarda şimdiden 13 gol ve 4 asist kaydeden Danimarkalı oyuncu, İtalya'da Atalanta formasıyla geçirdiği önceki döneminin bir şans eseri olmadığını kanıtlıyor.
Old Trafford'dan ayrılış yaklaşıyor
Manchester United için bu satış, yeni spor yönetimi altında devam eden kadro yenileme sürecinde önemli bir dönüm noktası niteliğinde. Bazı taraftarlar, Hojlund’un bu formunu Manchester’da yakalamış olsaydı ne olabileceğini merak etse de, garantili 44 milyon avroluk nakit girişi, Kırmızı Şeytanlar’a taktiksel dönüşümlerine daha uygun oyuncuları kadroya katmak için değerli bir kaynak sağlayacak.
