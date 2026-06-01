Rasmus Hojlund'a yapılan alay konusu! Napoli'nin forveti, İskoç takım arkadaşlarının antrenman sahasındaki alaycı sözlerinin ardından Scott McTominay'ın o meşhur ters vuruşunu görmekten bıktı

Uluslararası sahnede elde edilen başarılar, genellikle kulübün soyunma odasına övünme hakkı getirir ve McTominay, Hojlund’un İskoçya’nın Danimarka’yı şaşkına çevirdiği o geceyi asla unutmamasını sağlıyor. Orta saha oyuncusunun eleme maçında attığı inanılmaz ters vuruş, sadece Tartan Ordusu’nu 2026 Dünya Kupası’na taşımakla kalmadı, aynı zamanda Danimarka’nın umutlarını da sona erdirdi; bu da Napoli antrenman sahasında acımasız bir alay konusu haline geldi.

"Rasmus'u çok iyi tanıyorum. O harika bir çocuk ve antrenman sahasında çok fazla şaka yapıyoruz. Ama artık o ters vuruşu izleyemiyor," dedi McTominay, GQ ile yaptığı röportajda. Takım arkadaşına golün GIF'ini gönderip göndermediğini sorulduğunda, kendisi ve İskoçyalı takım arkadaşı Billy Gilmour'un bir adım daha ileri gittiklerini açıkladı. "Oh, o hafif kalır. Billy ile birlikte o maçtaki tüm fotoğrafları onun dolabına yapıştırdık," diye ekledi.



