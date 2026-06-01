Çeviri:
Rasmus Hojlund'a yapılan alay konusu! Napoli'nin forveti, İskoç takım arkadaşlarının antrenman sahasındaki alaycı sözlerinin ardından Scott McTominay'ın o meşhur ters vuruşunu görmekten bıktı
Hojlund'un maskesini düşüren antrenman sahası şakaları
Uluslararası sahnede elde edilen başarılar, genellikle kulübün soyunma odasına övünme hakkı getirir ve McTominay, Hojlund’un İskoçya’nın Danimarka’yı şaşkına çevirdiği o geceyi asla unutmamasını sağlıyor. Orta saha oyuncusunun eleme maçında attığı inanılmaz ters vuruş, sadece Tartan Ordusu’nu 2026 Dünya Kupası’na taşımakla kalmadı, aynı zamanda Danimarka’nın umutlarını da sona erdirdi; bu da Napoli antrenman sahasında acımasız bir alay konusu haline geldi.
"Rasmus'u çok iyi tanıyorum. O harika bir çocuk ve antrenman sahasında çok fazla şaka yapıyoruz. Ama artık o ters vuruşu izleyemiyor," dedi McTominay, GQ ile yaptığı röportajda. Takım arkadaşına golün GIF'ini gönderip göndermediğini sorulduğunda, kendisi ve İskoçyalı takım arkadaşı Billy Gilmour'un bir adım daha ileri gittiklerini açıkladı. "Oh, o hafif kalır. Billy ile birlikte o maçtaki tüm fotoğrafları onun dolabına yapıştırdık," diye ekledi.
Para birimi ve Glasgow duvar resimleri
McTominay'ın golü saha sınırlarını aşarak İskoç kültürünün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu gol o kadar önemliydi ki, Bank of Scotland, ülkenin 28 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılmasını kutlamak amacıyla yeni sınırlı sayıda basılan 20 sterlinlik banknotta bu ters vuruşu yer verdi. Hampden Park'taki antrenman sahasına bakan devasa bir duvar resmi de bu anı yansıtıyor; ancak oyuncu, yüzünün binalarda yer alması konusunda mütevazı davranmaya devam ediyor.
"Bunun için son derece minnettarım, bu kadar özel bir şey yapmayı düşündüğü için Adidas'a teşekkür ederim, ama neredeyse biraz... utanç duygusu değil, ama tüm oyuncuların antrenman sırasında görebileceği o yüksekte durduğunda, bilirsiniz... Ben oldukça mütevazı biriyim. Elbette bu harika bir şey, ama evet, bir binanın yan tarafında kocaman kafamın olması bana biraz gerçek dışı geliyor. Bunu kelimelerle nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum, o kadar özel bir şey," diye ekledi orta saha oyuncusu.
Premier Lig'e dönüşü reddedip Napoli'de bir gelecek seçti
2025 Ballon d’Or adaylığı ve orta sahadaki etkileyici performansları göz önüne alındığında, İngiliz kulüplerinin oyuncuyu geri getirmek için koklamaya başlaması kaçınılmazdı. Ancak Napoli, orta saha oyuncusunu Premier Lig’e ya da kazançlı Suudi Pro Ligi’ne çekmek isteyen kulüplere karşı sert bir tavır sergiledi. Partenopei yönetimi, onu yeni teknik direktörlük kadrosu altında gelecekteki projelerinin temel taşı olarak görüyor.
McTominay ise İtalya'da yerleşmiş görünüyor ve ayrılıkla ilgili tüm söylentileri reddediyor. "Menajerim, geleceğimle ilgili kimseyle görüşmedi" dedi. "Burada son derece mutluyum ve benim için ben bir Napoli oyuncusuyum; tek düşündüğüm şey bu."
Ferguson’un etkisi ve Dünya Kupası hayalleri
Akdeniz'deki yeni hayatına rağmen McTominay, köklerine ve Sir Alex Ferguson'un kendisine aşıladığı yüksek standartlara derin bir bağlılık duyuyor. Orta saha oyuncusu, efsanevi teknik direktörün hâlâ gelişimini yakından takip ettiğini ve yakın zamanda kendisiyle kişisel bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. McTominay, "O, bu işi yapan en büyük isimdir," dedi. "Söylediği her kelimeyi içselleştiriyorsun ve gelecekteki maçlar için her zaman hatırlamaya çalışıyorsun."
Bu ilham, İskoçya'yı 28 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na taşıyan McTominay için hayati önem taşıyor. Orta saha oyuncusu, Kuzey Amerika'daki turnuvanın her anının tadını çıkarmaya kararlı ve ülkesini ilk kez grup aşamasından çıkarak tarihe geçmeyi umuyor.
"Hazırlık aşamasında bile her dakikadan keyif almak istiyorum," diye ekledi. "40 ya da 50 yaşına geldiğimde geriye bakıp 'çok endişeliydim' diye düşünmek istemiyorum. Yaşlandıkça, kariyerin kısa olduğunu [fark ettim]. Kariyerin tadını çıkarmak gerekir. Aksi takdirde, zaman çok çabuk geçer ve zamanın nereye gittiğini merak edersiniz. Artık biraz daha yaşlandığım için, olayları yaşayabilir ve tadını çıkarabilirim. Bu benim için daha anlamlı.”