Rashford, Faslı yıldızın Barcelona'ya dönüşünü kontrol ediyor

ESPN, geçtiğimiz günlerde Barcelona'nın önümüzdeki sezon öncesinde hücum hattında yapacağı değişikliklerin bir parçası olarak iki transferi gerçekleştirmek istediğini ortaya koydu.

Barcelona, Lamine Yamal ve Raphinha'nın arkasında derinlik katacak özel bir kanat oyuncusu arıyor ve aynı zamanda bir golcü ile anlaşmak istiyor. Kulüp, Robert Lewandowski ve Ferran Torres'in durumunu da takip ediyor.

Kanal, Real Betis formasıyla 117 maçta 23 gol atan El Zalzouli'nin, rakibi geçmek için gerekli hız, beceri ve çalım yeteneğine sahip bir oyuncu olarak, Barcelona'nın kanatlarda aradığı profile tam olarak uyduğunu belirtti.

Çok şey Rashford'un geleceğinde ne olacağına bağlı olacak, zira Barcelona'nın kiralamayı 30 milyon euro karşılığında kalıcı transfer haline getirme opsiyonu bulunuyor ve kararın 15 Haziran'dan önce alınması gerekiyor.

Zalzuli'nin yanı sıra, geçen yaz Barcelona'dan Mallorca'ya transfer olan Jan Verrigi ve daha önce Real Madrid ve Barcelona'da forma giymiş Osasuna'dan Victor Muñoz gibi başka seçenekler de var.

Kanat oyuncusuna ek olarak, Barcelona'nın forvet pozisyonu için en çok tercih edilen isim, Atlético Madrid'den Julián Álvarez.

