Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1

Rashford, Faslı yıldızın Barcelona'ya dönüşünü kontrol ediyor

Barcelona, eski yıldızını geri getirmeyi düşünüyor

Barcelona, Marcus Rashford'un takımda kalmayacağı ihtimaline karşı önümüzdeki yaz forvet hattını güçlendirmeyi planlıyor.

Rashford, Manchester United'dan kiralık olarak Barcelona'da forma giyiyor.

ESPN'e göre, Barcelona, Real Betis'in yıldızı Faslı Abdelsamad El Zalzouli'yi önümüzdeki yaz transfer hedefleri listesine ekledi.

24 yaşındaki El Zalzouli, 2023'te Real Betis'e transfer olmadan önce Barcelona formasıyla 14 maça çıkmıştı.

Bu anlaşmanın bir parçası olarak, Faslı milli oyuncu Real Betis'ten ayrılmaya karar vermesi durumunda, Barcelona gelecekteki herhangi bir transferden %20 pay almaya devam edecek.

  • RCD Mallorca v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Zalzuli, Barcelona'nın yaz transfer gündemine girdi

    ESPN, geçtiğimiz günlerde Barcelona'nın önümüzdeki sezon öncesinde hücum hattında yapacağı değişikliklerin bir parçası olarak iki transferi gerçekleştirmek istediğini ortaya koydu.

    Barcelona, Lamine Yamal ve Raphinha'nın arkasında derinlik katacak özel bir kanat oyuncusu arıyor ve aynı zamanda bir golcü ile anlaşmak istiyor. Kulüp, Robert Lewandowski ve Ferran Torres'in durumunu da takip ediyor.

    Kanal, Real Betis formasıyla 117 maçta 23 gol atan El Zalzouli'nin, rakibi geçmek için gerekli hız, beceri ve çalım yeteneğine sahip bir oyuncu olarak, Barcelona'nın kanatlarda aradığı profile tam olarak uyduğunu belirtti.

    Çok şey Rashford'un geleceğinde ne olacağına bağlı olacak, zira Barcelona'nın kiralamayı 30 milyon euro karşılığında kalıcı transfer haline getirme opsiyonu bulunuyor ve kararın 15 Haziran'dan önce alınması gerekiyor.

    Zalzuli'nin yanı sıra, geçen yaz Barcelona'dan Mallorca'ya transfer olan Jan Verrigi ve daha önce Real Madrid ve Barcelona'da forma giymiş Osasuna'dan Victor Muñoz gibi başka seçenekler de var.

    Kanat oyuncusuna ek olarak, Barcelona'nın forvet pozisyonu için en çok tercih edilen isim, Atlético Madrid'den Julián Álvarez. 

