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Rasgele kararların yeri yok… De La Fuente rakiplerini işte böyle alt etti

FEATURES
L. de la Fuente
Fransa - İspanya
Fransa
İspanya
Dünya Kupası
İspanya
Fransa
ABD

Kuralı çiğneyen adam

Büyük turnuvalarda birçok teknik direktör istikrarı korumayı ve sabit bir kadroya güvenmeyi tercih eder, ancak Luis de la Fuente Dünya Kupası’nda tamamen farklı bir yol izledi. İspanya Milli Takımı teknik direktörü, maçtan maça kadrosunu değiştirmekte tereddüt etmedi ve maç öncesinde ve sırasında cesur değişiklikler yaptı; en yıldız oyuncuları söz konusu olsa bile takımın çıkarını oyuncuların isimlerinin üstünde tuttu. Bu taktiksel cesaret, “La Roja”ya çeşitli çözümler sundu ve turnuvanın kritik aşamalarına ulaşmasına katkıda bulundu.

De la Fuente’nin taktiksel müdahaleleri, İspanya milli takımının Dünya Kupası’ndaki tüm serüveni boyunca hissedildi. Turnuvanın başından itibaren sadece bir kez aynı ilk on bir kadrosuna güvendi; maç öncesi ya da maç sırasındaki oyuncu değişikliklerine ilişkin kararları ise fark yaratmada belirleyici bir rol oynadı.

Belçika’yı yendikten sonra, İspanyol teknik direktöre yöneltilen ilk soru, Pedri’yi oyundan alıp Fabian Ruiz’i oyuna sokmasıyla ilgiliydi; bu hamle oldukça tartışma yarattı. Ancak De la Fuente kararını savunarak şöyle dedi: “En önemlisi takımdır. Her oyuncunun maçtaki bir rolü vardır.”

Ve şöyle devam etti: “Pedri’yi oyundan almanın tek açıklaması, Fabien aracılığıyla takıma yeni bir canlılık katmak istememizdi. O da harika bir oyuncu. Bu bir takım işi ve kimin daha fazla oynadığı önemli değil. Bu aşamaya geldiğimiz için mutluyuz, ancak daha ötesini hedefliyoruz.”

Bu değişiklik, turnuvadaki De la Fuente’nin yeni felsefesini yansıtıyordu. İspanyol “AS” gazetesinin aktardığına göre, bu felsefe sürekli müdahaleye ve sabit kalmamaya dayalıydı; hatta “De la Fuente 2.0” versiyonu olarak nitelendirildi.

Bunun tam tersine, Avrupa Şampiyonası’ndaki yaklaşımı daha istikrarlıydı. Eleme garantisi nedeniyle geniş çaplı bir rotasyonun yaşandığı grup aşamasının son maçı olan Arnavutluk karşılaşması hariç, sadece iki zorunlu değişiklik yaptı; İlki, cezası nedeniyle Jesús Navas’ın yerine Dani Carvajal’ı sahaya sürmesi, ikincisi ise çeyrek finalde sakatlanan takım arkadaşı Pedri’nin yerine Dani Olmo’yu oyuna almasıydı.

Kalan kadro ise neredeyse sabit kaldı; Unai Simón, Rubén Le Normand, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Fabián Ruiz, Rodri, Lamine Yamal, Niko Williams ve Álvaro Morata’ya sürekli olarak güvendi ve çok sınırlı değişiklikler yaptı. Ancak Dünya Kupası, İspanyol teknik direktörün bambaşka bir yönünü ortaya çıkardı.

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    Çözüm bulmak için sürekli değişiklikler

    İlk maçtan itibaren, başta yedek olarak oyuna giren Lamine Yamal ve Nico Williams olmak üzere bazı oyuncuların fiziksel durumu, teknik ekibe yeni bir gerçeklik dayattı. Ancak İspanya milli takımının akıcılık ve hücum keskinliğinden yoksun kaldığı berabere biten maçın ardından, De la Fuente geniş çaplı değişiklikler yapmaya karar verdi.

    Sadece bir pozisyonda değişiklik yapmakla yetinmedi, tek seferde dört değişiklik yaptı. Lamine Yamal’ı ilk 11’e almak kaçınılmaz bir karardı, ancak geri kalan değişiklikler tamamen taktiksel nedenlerle yapıldı.

    Takıma oyun kurma konusunda daha fazla kalite kazandırmak için Marcos Llorente'nin yerine Pedro Porro'yu sahaya sürdü ve sol kanatta bu pozisyonda uzmanlaşmış bir oyuncudan yararlanmak amacıyla Gavi'nin yerine Alex Baena'ya güvendi. En cesur karar ise Fabián Ruiz'i kadro dışı bırakıp Dani Olmo'yu sahaya sürmek oldu.

    Teknik direktör, bir önceki maçtaki parlak performansına rağmen en önemli oyuncularından birini yedek kulübesinde tutmaktan çekinmedi; çünkü maçın koşullarının farklı çözümler gerektirdiğine inanıyordu.

    Uruguay karşısında, Suudi Arabistan maçında olağanüstü bir performans sergilemesine rağmen Fabián yedek kulübesinde kaldı. Bunun amacı, fiziksel mücadelelere ve yoğun baskıya dayanan bir takıma karşı orta sahaya daha fazla fiziksel güç kazandırmaktı.

    Bu nedenle De la Fuente, top hakimiyetinden ödün verse bile daha sağlam bir takım oluşturmak amacıyla Mikel Merino’yu ilk 11’de sahaya sürdü ve Marcos Llorente’yi kadroya geri aldı.

    Sonuç, teknik direktörün istediği gibi oldu; zorlu ve fiziksel bir mücadeleden İspanya Milli Takımı, turnuvada De la Fuente’nin en önemli bahislerinden biri olan Alex Baena’nın attığı golle galip ayrıldı.

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    Dengeye Dönüş

    Avusturya karşısında İspanyol teknik direktör, Suudi Arabistan’ı ezip geçen ve maça tam hakimiyet kuran kadroyu tekrar sahaya sürdü; böylece milli takım, ilk maçtaki 4-0’lık galibiyetin ardından 3-0’lık bir zafer daha elde etti.

    Turnuvada ilk kez İspanya Milli Takımı aynı kadroyla arka arkaya iki maç oynadı ve daha sonra Portekiz karşısında da aynı kadroyu sahaya sürdü. Bu nedenle pek çok kişi Belçika maçına da aynı isimlerle başlanacağını tahmin ediyordu, ancak De la Fuente, Pedri’nin yerine Fabián Ruiz’i sahaya sürerek herkesi bir kez daha şaşırttı.

    Teknik direktör, bu kararın amacının, Pedri’nin Portekiz maçında her zamanki performansını sergileyemediğini gördükten sonra, takıma orta sahada yeni bir enerji kazandırmak olduğunu açıkladı.

    Fabian Ruiz, teknik direktörünün kendisine duyduğu güvene en iyi şekilde karşılık verdi ve Belçika kalesine ilk golü atarak, teknik ekibin kararlarının rastgele değil, her maçın titiz bir analizine dayandığını kanıtladı.

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    Merino… Kazanma kartı

    De la Fuente’nin kararlarının etkisi Fabián Ruiz ile sınırlı kalmadı. Skoru açan golün ardından, Mikel Merino oyuna yedek olarak girdikten sadece iki dakika sonra ikinci golü attı ve bir önceki Portekiz maçında da belirleyici bir gol kaydetmesinin ardından parlak performansını sürdürdü.

    Gol, yine yedek kulübesinden oyuna giren Ferran Torres’in asistiyle geldi ve bu da yedek oyuncuların bu turnuvada İspanya milli takımının en önemli silahlarından biri olduğunu bir kez daha teyit etti.

    Avrupa Şampiyonası, De la Fuente’yi istikrara ve as kadroyu korumaya eğilimli bir teknik direktör olarak göstermiş olsa da, Dünya Kupası tamamen farklı bir yüzünü ortaya çıkardı: planlarını değiştirmeye çekinmeyen, takımın yararına olacağını gördüğü anda isimleri veya pozisyonları değiştirmekte tereddüt etmeyen bir teknik direktör.

    Bu, Luis de la Fuente’nin yeni bir versiyonu; sürekli müdahale eden, her maçta çözüm arayan ve başarının sadece as oyuncular tarafından değil, tüm takım tarafından yaratıldığına inanan bir teknik direktör. Bu nedenle, “De la Fuente 2.0” lakabı, İspanyol teknik direktörün bu turnuvada geçirdiği büyük dönüşümü en iyi şekilde ifade ediyor.

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