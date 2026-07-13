Rasgele kararların yeri yok… De La Fuente rakiplerini işte böyle alt etti

Büyük turnuvalarda birçok teknik direktör istikrarı korumayı ve sabit bir kadroya güvenmeyi tercih eder, ancak Luis de la Fuente Dünya Kupası’nda tamamen farklı bir yol izledi. İspanya Milli Takımı teknik direktörü, maçtan maça kadrosunu değiştirmekte tereddüt etmedi ve maç öncesinde ve sırasında cesur değişiklikler yaptı; en yıldız oyuncuları söz konusu olsa bile takımın çıkarını oyuncuların isimlerinin üstünde tuttu. Bu taktiksel cesaret, “La Roja”ya çeşitli çözümler sundu ve turnuvanın kritik aşamalarına ulaşmasına katkıda bulundu.

De la Fuente’nin taktiksel müdahaleleri, İspanya milli takımının Dünya Kupası’ndaki tüm serüveni boyunca hissedildi. Turnuvanın başından itibaren sadece bir kez aynı ilk on bir kadrosuna güvendi; maç öncesi ya da maç sırasındaki oyuncu değişikliklerine ilişkin kararları ise fark yaratmada belirleyici bir rol oynadı.

Belçika’yı yendikten sonra, İspanyol teknik direktöre yöneltilen ilk soru, Pedri’yi oyundan alıp Fabian Ruiz’i oyuna sokmasıyla ilgiliydi; bu hamle oldukça tartışma yarattı. Ancak De la Fuente kararını savunarak şöyle dedi: “En önemlisi takımdır. Her oyuncunun maçtaki bir rolü vardır.”

Ve şöyle devam etti: “Pedri’yi oyundan almanın tek açıklaması, Fabien aracılığıyla takıma yeni bir canlılık katmak istememizdi. O da harika bir oyuncu. Bu bir takım işi ve kimin daha fazla oynadığı önemli değil. Bu aşamaya geldiğimiz için mutluyuz, ancak daha ötesini hedefliyoruz.”

Bu değişiklik, turnuvadaki De la Fuente’nin yeni felsefesini yansıtıyordu. İspanyol “AS” gazetesinin aktardığına göre, bu felsefe sürekli müdahaleye ve sabit kalmamaya dayalıydı; hatta “De la Fuente 2.0” versiyonu olarak nitelendirildi.

Bunun tam tersine, Avrupa Şampiyonası’ndaki yaklaşımı daha istikrarlıydı. Eleme garantisi nedeniyle geniş çaplı bir rotasyonun yaşandığı grup aşamasının son maçı olan Arnavutluk karşılaşması hariç, sadece iki zorunlu değişiklik yaptı; İlki, cezası nedeniyle Jesús Navas’ın yerine Dani Carvajal’ı sahaya sürmesi, ikincisi ise çeyrek finalde sakatlanan takım arkadaşı Pedri’nin yerine Dani Olmo’yu oyuna almasıydı.

Kalan kadro ise neredeyse sabit kaldı; Unai Simón, Rubén Le Normand, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Fabián Ruiz, Rodri, Lamine Yamal, Niko Williams ve Álvaro Morata’ya sürekli olarak güvendi ve çok sınırlı değişiklikler yaptı. Ancak Dünya Kupası, İspanyol teknik direktörün bambaşka bir yönünü ortaya çıkardı.