Raphinha, yaşadığı sakatlık şokunun ardından 'çok morali bozuk'; Hansi Flick ise Barcelona yıldızına Brezilya'da neden ek izin verildiğini açıkladı
Blaugrana için büyük darbe
Barcelona'nın Atlético Madrid ile oynayacağı, sezonun kaderini belirleyecek üçlü karşılaşma serisi öncesindeki hazırlıkları, Raphinha'nın sakatlığıyla sarsıldı. 29 yaşındaki oyuncu, Brezilya'nın Boston'da Fransa'ya yenildiği son maçta hamstring sakatlığı geçirdi; bu, bu sezon aynı kas sorunu nedeniyle üçüncü kez sahalardan uzak kalması anlamına geliyor. Bu sakatlığın zamanlaması, Katalan devi için özellikle büyük bir darbe oldu. Forvetin, Diego Simeone'nin takımına karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin her iki ayağını da kaçırması beklenirken, şampiyonluk yarışı son düzlüğe girerken La Liga'daki birçok önemli maçı da kaçıracak.
Flick, ruh sağlığına öncelik veriyor
Şampiyonluk yarışının ortasında nadir görülen bir adım atan Flick ve sportif direktör Deco, Raphinha’nın rehabilitasyon sürecine başlamak üzere memleketine dönmesine izin verdi. Alman teknik direktör, bu kararın, oyuncunun bu sezon 20 maçı kaçırmasına neden olan süregelen fiziksel sorunlarının yarattığı psikolojik sıkıntıdan kurtulmasına yardımcı olmak amacıyla alındığını açıkladı.
Flick gazetecilere, "Bu durumdan dolayı üzgündü ve biz de mutlu değildik" dedi. "FaceTime üzerinden onunla konuştum ve çok hayal kırıklığına uğramış, morali çok bozuktu, bu yüzden Deco ile birlikte [Brezilya'da vakit geçirmesine] izin vermeye karar verdik.
"Normalde oyuncularımızın burada olmasını isteriz, ancak o iyi ellerde ve belki zihnini boşaltabilir, bu hafta sonu geri dönebilir ve Pazartesi günü başlayabilir. Bu yüzden zihnini boşaltması için ona ailesiyle birlikte Brezilya'da birkaç gün geçirme izni verdim. Bu bizim için açıktı."
Rashford için fırsat kapıyı çalıyor
Raphinha şimdilik sahalardan uzak kalırken, dikkatler Marcus Rashford'a çevrildi. Manchester United'dan kiralık olarak gelen oyuncu, Camp Nou'da kalıcı bir yer edindiğini kanıtlamak için altın bir fırsat yakaladı. Barcelona, bu yaz 30 milyon avroya onu kadrosuna katma opsiyonuna sahip ve önümüzdeki maçlar onun geleceği açısından belirleyici olabilir.
Flick, "Marcus'tan memnunum çünkü iyi performans gösterdi" diye ekledi. "Son haftalarda bazı sorunları vardı, sakatlandı, bununla ilgilenmek zorunda kaldık."
Şimdi ne olacak?
Hücum hattında sıkıntılar yaşanırken, Flick savunma hattıyla ilgili olumlu haberler aldı. Jules Koundé, Alejandro Balde ve Eric García, ufak sakatlıklarından kurtulduktan sonra Metropolitano'ya yapılacak deplasman için kadroda yer alacak. Ancak Frenkie de Jong'un önümüzdeki haftaya kadar tam antrenmanlara dönmesi beklenmediği için orta saha biraz zayıf kalmaya devam ediyor.
Barcelona şu anda ligin zirvesinde Real Madrid'in dört puan önünde yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi'ndeki rekabetin kızışmasından önce bu avantajı korumaya çalışacak. Ligde Atletico ile karşılaşan iki takım, birkaç gün sonra Avrupa çeyrek finalinin ilk ayağı için tekrar karşı karşıya gelecek.