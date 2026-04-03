Raphinha, yaşadığı sakatlık şokunun ardından 'çok morali bozuk'; Hansi Flick ise Barcelona yıldızına Brezilya'da neden ek izin verildiğini açıkladı

Şampiyonluk yarışının ortasında nadir görülen bir adım atan Flick ve sportif direktör Deco, Raphinha’nın rehabilitasyon sürecine başlamak üzere memleketine dönmesine izin verdi. Alman teknik direktör, bu kararın, oyuncunun bu sezon 20 maçı kaçırmasına neden olan süregelen fiziksel sorunlarının yarattığı psikolojik sıkıntıdan kurtulmasına yardımcı olmak amacıyla alındığını açıkladı.

Flick gazetecilere, "Bu durumdan dolayı üzgündü ve biz de mutlu değildik" dedi. "FaceTime üzerinden onunla konuştum ve çok hayal kırıklığına uğramış, morali çok bozuktu, bu yüzden Deco ile birlikte [Brezilya'da vakit geçirmesine] izin vermeye karar verdik.

"Normalde oyuncularımızın burada olmasını isteriz, ancak o iyi ellerde ve belki zihnini boşaltabilir, bu hafta sonu geri dönebilir ve Pazartesi günü başlayabilir. Bu yüzden zihnini boşaltması için ona ailesiyle birlikte Brezilya'da birkaç gün geçirme izni verdim. Bu bizim için açıktı."