AFP
Çeviri:
Raphinha'ya, Brezilya'nın Avustralya ve Hindistan ile oynayacağı hazırlık maçları için kadro numaralarını açıklamasıyla Neymar'ın 10 numaralı forması verildi
İkonik 10 numara için yeni bir dönem
Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF), yaklaşan hazırlık maçları öncesinde 26 kişilik kadronun forma numaralarını resmen açıkladı. Raphinha, on yılı aşkın süredir Neymar'la özdeşleşen efsanevi 10 numaralı formayı devralırken, Real Madrid'in genç yıldızı Endrick de bu milli ara için kadroya alınmayan Matheus Cunha'dan 9 numaralı formayı devraldı. Bu taktik değişiklik, Brezilya'nın Dünya Kupası kampanyasının sona ermesinin ardından takımın hücum hattında önemli bir geçişe işaret ediyor.
- Sports Press Photo
Taktiksel evrim, yeni hiyerarşiye işaret ediyor
Raphinha'ya daha önce Pele ve Ronaldinho gibi efsanelerin giydiği ikonik bir formanın verilmesi, Barcelona hücum oyuncusunun milli takım yapılanmasındaki artan öneminin altını çiziyor. Teknik ekip, 29 yaşındaki oyuncuyu sahadaki liderlikte süren geçiş sırasında rakip savunmaların kilidini açacak temel yaratıcı güç olarak görüyor. Bu arada Endrick'e santrfor formasının emanet edilmesi, genç oyuncunun Brezilya'nın uzun vadeli gol ayağı olarak yetiştirilmesine yönelik net bir bağlılığı ortaya koyuyor.
Kadro dağılımı, genç çekirdeği ortaya koyuyor
Hücumdaki yüksek profilli değişikliklerin ötesinde, forma numaraları millî takım içindeki daha geniş çaplı gençleşme hareketini de pekiştiriyor. Yükselen yıldız Estevao 11 numaralı formayı alırken, Vinicius Junior alışılmış 7 numaralı formasını koruyor. Savunmada ise Marquinhos ve Gabriel Magalhaes sırasıyla 4 ve 3 numaralı formaları korurken, kaleci Hugo Souza'ya 1 numara verildi.
- AFP
Kıtalararası tur, zorlu bir program sunuyor
Carlo Ancelotti'nin takımı, turuna bu cuma Townsville'de Avustralya karşısında başlayacak ve dört gün sonra Brisbane'de bir kez daha Avustralya ile karşılaşacak. Kıtalararası yolculuk, 3 Kasım Cumartesi günü Kalküta'da Hindistan'a karşı oynanacak maçla sona erecek. Bu zorlu program, teknik ekibe gelecekteki resmi maçlar öncesinde yeni taktik kombinasyonları denemek için kritik bir zemin sağlıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun