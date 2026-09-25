Raphinha'ya daha önce Pele ve Ronaldinho gibi efsanelerin giydiği ikonik bir formanın verilmesi, Barcelona hücum oyuncusunun milli takım yapılanmasındaki artan öneminin altını çiziyor. Teknik ekip, 29 yaşındaki oyuncuyu sahadaki liderlikte süren geçiş sırasında rakip savunmaların kilidini açacak temel yaratıcı güç olarak görüyor. Bu arada Endrick'e santrfor formasının emanet edilmesi, genç oyuncunun Brezilya'nın uzun vadeli gol ayağı olarak yetiştirilmesine yönelik net bir bağlılığı ortaya koyuyor.