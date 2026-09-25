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Adhe Makayasa
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Raphinha'ya, Brezilya'nın Avustralya ve Hindistan ile oynayacağı hazırlık maçları için kadro numaralarını açıklamasıyla Neymar'ın 10 numaralı forması verildi

Raphinha
Neymar
Avustralya - Brezilya
Avustralya
Brezilya
Hazırlık Maçları
Hindistan - Brezilya
Hindistan
Avustralya - Brezilya

Barcelona forveti Raphinha, Okyanusya ve Asya'da oynanacak yaklaşan hazırlık maçları için Brezilya'nın ikonik 10 numaralı formasını aldı. Brezilya Futbol Konfederasyonu, Dünya Kupası döngüsünün ardından güncellenen kadro numaralarını doğruladı ve bu da kıdemli isimler yerini yenilenmiş bir yapılanmaya bırakırken hücumdaki sorumlulukta önemli bir değişime işaret etti.

  • İkonik 10 numara için yeni bir dönem

    Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF), yaklaşan hazırlık maçları öncesinde 26 kişilik kadronun forma numaralarını resmen açıkladı. Raphinha, on yılı aşkın süredir Neymar'la özdeşleşen efsanevi 10 numaralı formayı devralırken, Real Madrid'in genç yıldızı Endrick de bu milli ara için kadroya alınmayan Matheus Cunha'dan 9 numaralı formayı devraldı. Bu taktik değişiklik, Brezilya'nın Dünya Kupası kampanyasının sona ermesinin ardından takımın hücum hattında önemli bir geçişe işaret ediyor.

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  • imago-sport-1083683683.jpgSports Press Photo

    Taktiksel evrim, yeni hiyerarşiye işaret ediyor

    Raphinha'ya daha önce Pele ve Ronaldinho gibi efsanelerin giydiği ikonik bir formanın verilmesi, Barcelona hücum oyuncusunun milli takım yapılanmasındaki artan öneminin altını çiziyor. Teknik ekip, 29 yaşındaki oyuncuyu sahadaki liderlikte süren geçiş sırasında rakip savunmaların kilidini açacak temel yaratıcı güç olarak görüyor. Bu arada Endrick'e santrfor formasının emanet edilmesi, genç oyuncunun Brezilya'nın uzun vadeli gol ayağı olarak yetiştirilmesine yönelik net bir bağlılığı ortaya koyuyor.

  • Kadro dağılımı, genç çekirdeği ortaya koyuyor

    Hücumdaki yüksek profilli değişikliklerin ötesinde, forma numaraları millî takım içindeki daha geniş çaplı gençleşme hareketini de pekiştiriyor. Yükselen yıldız Estevao 11 numaralı formayı alırken, Vinicius Junior alışılmış 7 numaralı formasını koruyor. Savunmada ise Marquinhos ve Gabriel Magalhaes sırasıyla 4 ve 3 numaralı formaları korurken, kaleci Hugo Souza'ya 1 numara verildi.

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    Kıtalararası tur, zorlu bir program sunuyor

    Carlo Ancelotti'nin takımı, turuna bu cuma Townsville'de Avustralya karşısında başlayacak ve dört gün sonra Brisbane'de bir kez daha Avustralya ile karşılaşacak. Kıtalararası yolculuk, 3 Kasım Cumartesi günü Kalküta'da Hindistan'a karşı oynanacak maçla sona erecek. Bu zorlu program, teknik ekibe gelecekteki resmi maçlar öncesinde yeni taktik kombinasyonları denemek için kritik bir zemin sağlıyor.