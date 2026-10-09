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Raphinha'ya Ballon d'Or darbesi: Barcelona yıldızına, La Liga şampiyonu adına R9'u andıran gol rakamları yakalamasına rağmen ilk üçe giremeyeceği söylendi
Raphinha, 2025 Ballon d'Or oylamasını beşinci sırada tamamladı
Raphinha, 12 ay önce de bu yarışın bir parçasıydı; 2024-25 sezonunda 34 gol ve 25 asist kaydetmişti. Sonuçta oylamayı beşinci sırada tamamladı ve Ousmane Dembele, Lamine Yamal, Vitinha ve Mohamed Salah'ın gerisinde kalmasının kendisini “üzdüğünü” kabul etti.
Şu anda ise daha fazla hayal kırıklığı yaşıyor; 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon kulüp ve milli takım düzeyinde 10 maçta şimdiden 15 gol attı ve La Liga'da Racing Santander ile Sevilla'ya karşı oynanan maçlarda art arda hat-trick yaptı.
- Getty
Brezilyalı oyuncu bu sezon Barcelona formasıyla iki hat-trick yaptı
Raphinha, Camp Nou'da R9 ve Lionel Messi gibilerinin başardığından daha hızlı bir başlangıç yaptı, ancak dünya elitinin bir parçası olarak görülmüyor. Bu tartışmanın içinde yer alıp almaması gerektiği sorulan eski Brezilya milli oyuncusu Anderson, Swiper Casino Canada iş birliğiyle yaptığı açıklamada GOAL'e şunları söyledi: “Bence olması gerekiyor. Ama final üçlüsünde olacağını düşünmüyorum.
“Eğer Brezilya milli takımında iyi işler yapıyorsa, bence o da bu seviyededir. Onunla diğer oyuncular arasında bir fark var, çünkü Yamal İspanya milli takımında harika işler yapıyor. [Kylian] Mbappe Fransa için harika işler yapıyor, [Harry] Kane de İngiltere için aynı şekilde harika işler yapıyor.
“Raphinha ile bu oyuncular arasındaki tek fark bu. Raphinha'nın ilk üçte olmayacak olmasının nedeni de bu. Dürüst olmak gerekirse bunu hak ediyor. Sayılara bakarsanız, kulübünde yaptıklarına bakarsanız, ilk üç oyuncu arasında olmayı hak ediyor.”
Raphinha'nın Ballon d'Or kısa listesine alınmaması şok etkisi yarattı
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Raphinha’nın Ballon d’Or’a aday gösterilmemesiyle ilgili şunları söyledi: “O, o listede olmamak için fazlasıyla iyi bir oyuncu ama bunu değiştiremeyiz. O başka bir seviyede, inanılmaz.”
Sportif direktör Deco ise şunları ekledi: “Bana göre Pedri ve Raphinha’nın Ballon d'Or ilk 30’unda yer almaması bir skandal. Kesinlikle orada olmayı hak ediyorlar.”
Ramon Sanchez-Pizjuan’da takımına karşı oynanan maçta ilham veren bir performansın ardından Raphinha’nın maç topunu alıp gidişini izleyen Sevilla Teknik Direktörü Luis Garcia, muhabirlere şöyle konuştu: “Ballon d'Or’a aday bile gösterilmemesi şaka gibi. O bir maç kazandıran oyuncu, bu yüzden bu ödüllere inanmıyorum. Her şeyi yapıyor.”
Eski Barcelona teknik direktörü Quique Setien de Raphinha’nın sadece Ballon d’Or listesine girmesi değil, birincilik için yarışması gerektiğine inananlardan biri. Şöyle dedi: “Bunu fazla düşünmeye gerek yok. Ben şu anda ödülü Raphinha’ya verirdim.
“Bundan kesinlikle eminim. Çünkü o en iyi oyuncu. Ve sadece en etkili ve en çok oynayan oyuncu değil, aynı zamanda en çok koşan, en çok çalışan ve takımına en çok yardım eden oyuncu. O, kesinlikle eksiksiz bir futbolcu.”
- Getty/GOAL
Yamal ve Kane, 2026 Altın Top'u kazanma adayları arasında
Bu sözler karşılık bulmuyor; çünkü Raphinha, 26 Ekim Pazartesi günü dünyanın en iyi oyuncuları gösterişli bir ödül töreni için Londra'ya akın ederken bunu uzaktan izlemekle yetinecek.
Barça'dan takım arkadaşları Yamal ve Rodri ile birlikte, rekorları altüst eden Bayern Münih ve İngiltere forveti Kane, Altın Top zaferini yaşamaya en yakın isimler arasında yer alıyor. Raphinha'nın parlayacağı gün elbette gelebilir ama şimdilik talihine lanet okumaktan başka yapabileceği pek bir şey yok.
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