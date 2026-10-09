Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Raphinha’nın Ballon d’Or’a aday gösterilmemesiyle ilgili şunları söyledi: “O, o listede olmamak için fazlasıyla iyi bir oyuncu ama bunu değiştiremeyiz. O başka bir seviyede, inanılmaz.”

Sportif direktör Deco ise şunları ekledi: “Bana göre Pedri ve Raphinha’nın Ballon d'Or ilk 30’unda yer almaması bir skandal. Kesinlikle orada olmayı hak ediyorlar.”

Ramon Sanchez-Pizjuan’da takımına karşı oynanan maçta ilham veren bir performansın ardından Raphinha’nın maç topunu alıp gidişini izleyen Sevilla Teknik Direktörü Luis Garcia, muhabirlere şöyle konuştu: “Ballon d'Or’a aday bile gösterilmemesi şaka gibi. O bir maç kazandıran oyuncu, bu yüzden bu ödüllere inanmıyorum. Her şeyi yapıyor.”

Eski Barcelona teknik direktörü Quique Setien de Raphinha’nın sadece Ballon d’Or listesine girmesi değil, birincilik için yarışması gerektiğine inananlardan biri. Şöyle dedi: “Bunu fazla düşünmeye gerek yok. Ben şu anda ödülü Raphinha’ya verirdim.

“Bundan kesinlikle eminim. Çünkü o en iyi oyuncu. Ve sadece en etkili ve en çok oynayan oyuncu değil, aynı zamanda en çok koşan, en çok çalışan ve takımına en çok yardım eden oyuncu. O, kesinlikle eksiksiz bir futbolcu.”