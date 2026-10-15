Brezilyalı millî futbolcu, perşembe sabahı takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmanın tamamına katılarak maçlara dönüş yolunda önemli bir adım attı. Son birkaç günü sahada kendisine özel hazırlanmış bireysel bir programla geçiren hücum oyuncusu, takımın Türkiye'deki Şampiyonlar Ligi maçından dönmesinin ardından kadronun geri kalanıyla birlikte toparlanma antrenmanını tamamladı. Son maçlarda oyuncunun yüksek tempolu oyununu ve aralıksız presini arayan Flick için onun grupla çalışmaya başlaması önemli bir gelişme.

29 yaşındaki oyuncu, Galatasaray karşısında alınan 4-1'lik galibiyet için Türkiye'ye giden kadroda yer almasa da bu süreyi Barcelona'da fiziksel çalışma yükünü artırarak değerlendirdi. Bu disiplinli yaklaşım, takım yurt dışındayken kondisyonunu geliştirmesini ve Benito Villamarin'deki maçta sahalara dönme hedefine bağlı kalmasını sağladı. Sport'a göre teknik ekip, oyuncunun maç kadrosuna alınıp alınmayacağına son kararını vermeden önce vücudunun artan antrenman yoğunluğuna nasıl tepki verdiğini takip ediyor.