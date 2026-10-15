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Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni
Çeviri:

Raphinha ve Frenkie de Jong tam kapasiteyle antrenmanlara döndü: Barcelona'ya Real Betis maçı öncesi büyük sakatlık müjdesi

Raphinha
Barcelona
F. de Jong
Real Betis
La Liga

Barcelona, bu hafta sonu Sevilla'ya yapacağı deplasman yolculuğu öncesinde Raphinha ve Frenkie de Jong'un takımla tam antrenmanlara dönmesiyle oyuncularının fiziksel durumuna ilişkin iki önemli sevindirici haber aldı. İkili, perşembe günü Ciutat Esportiva Joan Gamper'deki antrenmana katılarak Real Betis'e karşı oynanacak La Liga maçı öncesinde Hansi Flick'in elini güçlendirdi.

  • Raphinha iyileşme çalışmalarına hız verdi

    Brezilyalı millî futbolcu, perşembe sabahı takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmanın tamamına katılarak maçlara dönüş yolunda önemli bir adım attı. Son birkaç günü sahada kendisine özel hazırlanmış bireysel bir programla geçiren hücum oyuncusu, takımın Türkiye'deki Şampiyonlar Ligi maçından dönmesinin ardından kadronun geri kalanıyla birlikte toparlanma antrenmanını tamamladı. Son maçlarda oyuncunun yüksek tempolu oyununu ve aralıksız presini arayan Flick için onun grupla çalışmaya başlaması önemli bir gelişme.

    29 yaşındaki oyuncu, Galatasaray karşısında alınan 4-1'lik galibiyet için Türkiye'ye giden kadroda yer almasa da bu süreyi Barcelona'da fiziksel çalışma yükünü artırarak değerlendirdi. Bu disiplinli yaklaşım, takım yurt dışındayken kondisyonunu geliştirmesini ve Benito Villamarin'deki maçta sahalara dönme hedefine bağlı kalmasını sağladı. Sport'a göre teknik ekip, oyuncunun maç kadrosuna alınıp alınmayacağına son kararını vermeden önce vücudunun artan antrenman yoğunluğuna nasıl tepki verdiğini takip ediyor.

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    De Jong uzun süredir beklenen dönüşüne yaklaşıyor

    De Jong, son takım antrenmanını sorunsuz tamamlamasının ardından bu sezon ilk kez forma giymeye de yaklaşıyor. Hollandalı orta saha oyuncusu, diz sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak. Ancak kısa süre önce takımla çalışmalara yeniden başlamasından bu yana istikrarlı bir ilerleme kaydetti. Sahalara dönmesi, Barcelona orta sahasına farklı bir boyut kazandırabilir. De Jong, Flick'in geçiş oyununa ağırlık veren sisteminde önem verdiği taktiksel kontrolü ve topu ileri taşıma becerisini sağlayabilir.

    Barcelona teknik direktörü, Hollanda millî takım oyuncusunun bu hafta oynamasına izin verilebileceğini daha önce ima etmişti. Yine de De Jong'un kademeli olarak sahalara dönmesi bekleniyor. Uzun süre sahalardan uzak kalması nedeniyle teknik ekip, onu kritik bir maçta doğrudan ilk 11'e koymak konusunda temkinli. Kulübün sağlık uzmanlarından son onayı alması hâlinde, en olası senaryo oyuna sonradan girerek kısa süre forma giymesi.

  • Flick'i kritik kadro tercihleri bekliyor

    İki deneyimli yıldızın olası dönüşü, Katalan devi lig tablosunun zirvesindeki ivmesini sürdürmeye çalışırken Flick’e olumlu bir kadro seçimi ikilemi yaşatıyor. Maç takvimi giderek sıkışırken Alman teknik direktörün puan kazanma gerekliliği ile kilit oyuncularının uzun vadeli sağlığı arasında denge kurması gerekecek. Takımın İstanbul’daki performansı baskıyla başa çıkabildiğini gösterdi. Ancak Raphinha ve De Jong’un deneyimi, zorlu anlarda takımın performans düzeyini kuşkusuz yükseltecektir.

    Barcelona, Sevilla’da teknik kalitesi ve iç sahadaki gücüyle tanınan Betis’le karşılaşacak. Raphinha’nın oyunu genişletmek veya De Jong’un tempoyu belirlemek için hazır olması, Flick’e böyle bir ortamda ihtiyaç duyacağı taktik esnekliği sağlayacak. Endülüs yolculuğu öncesindeki son antrenmanlar, iki oyuncunun da seyahate hazır olup olmadığını ya da birinin gelecek haftaki maçlar için dinlendirilip dinlendirilmeyeceğini belirlemede kritik olacak.

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    Sağlık onayı son engel olmaya devam ediyor

    Antrenman tesisindeki iyimser havaya rağmen iki oyuncudan hiçbiri şu aşamada forma giymek için resmî sağlık onayı almadı. Kulüp, bir oyuncunun durumuna ilişkin resmî açıklama yapmak için genellikle maç öncesindeki son antrenmanı bekliyor. Bu uygulama, fizyoterapistlerin oyuncuların temaslı antrenmanlara dönüşünün ardından gecikmeli olarak ortaya çıkabilecek kas ağrılarını veya eklemlerdeki tepkileri değerlendirmesine olanak tanıyor. Flick, yalnızca fiziksel kapasitesi yüzde yüz düzeyinde olan oyuncuları sahaya süreceğini sürekli vurguluyor.

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