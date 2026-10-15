Getty Images Sport
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Raphinha ve Frenkie de Jong tam kapasiteyle antrenmanlara döndü: Barcelona'ya Real Betis maçı öncesi büyük sakatlık müjdesi
Raphinha iyileşme çalışmalarına hız verdi
Brezilyalı millî futbolcu, perşembe sabahı takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmanın tamamına katılarak maçlara dönüş yolunda önemli bir adım attı. Son birkaç günü sahada kendisine özel hazırlanmış bireysel bir programla geçiren hücum oyuncusu, takımın Türkiye'deki Şampiyonlar Ligi maçından dönmesinin ardından kadronun geri kalanıyla birlikte toparlanma antrenmanını tamamladı. Son maçlarda oyuncunun yüksek tempolu oyununu ve aralıksız presini arayan Flick için onun grupla çalışmaya başlaması önemli bir gelişme.
29 yaşındaki oyuncu, Galatasaray karşısında alınan 4-1'lik galibiyet için Türkiye'ye giden kadroda yer almasa da bu süreyi Barcelona'da fiziksel çalışma yükünü artırarak değerlendirdi. Bu disiplinli yaklaşım, takım yurt dışındayken kondisyonunu geliştirmesini ve Benito Villamarin'deki maçta sahalara dönme hedefine bağlı kalmasını sağladı. Sport'a göre teknik ekip, oyuncunun maç kadrosuna alınıp alınmayacağına son kararını vermeden önce vücudunun artan antrenman yoğunluğuna nasıl tepki verdiğini takip ediyor.
- Getty Images Sport
De Jong uzun süredir beklenen dönüşüne yaklaşıyor
De Jong, son takım antrenmanını sorunsuz tamamlamasının ardından bu sezon ilk kez forma giymeye de yaklaşıyor. Hollandalı orta saha oyuncusu, diz sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak. Ancak kısa süre önce takımla çalışmalara yeniden başlamasından bu yana istikrarlı bir ilerleme kaydetti. Sahalara dönmesi, Barcelona orta sahasına farklı bir boyut kazandırabilir. De Jong, Flick'in geçiş oyununa ağırlık veren sisteminde önem verdiği taktiksel kontrolü ve topu ileri taşıma becerisini sağlayabilir.
Barcelona teknik direktörü, Hollanda millî takım oyuncusunun bu hafta oynamasına izin verilebileceğini daha önce ima etmişti. Yine de De Jong'un kademeli olarak sahalara dönmesi bekleniyor. Uzun süre sahalardan uzak kalması nedeniyle teknik ekip, onu kritik bir maçta doğrudan ilk 11'e koymak konusunda temkinli. Kulübün sağlık uzmanlarından son onayı alması hâlinde, en olası senaryo oyuna sonradan girerek kısa süre forma giymesi.
Flick'i kritik kadro tercihleri bekliyor
İki deneyimli yıldızın olası dönüşü, Katalan devi lig tablosunun zirvesindeki ivmesini sürdürmeye çalışırken Flick’e olumlu bir kadro seçimi ikilemi yaşatıyor. Maç takvimi giderek sıkışırken Alman teknik direktörün puan kazanma gerekliliği ile kilit oyuncularının uzun vadeli sağlığı arasında denge kurması gerekecek. Takımın İstanbul’daki performansı baskıyla başa çıkabildiğini gösterdi. Ancak Raphinha ve De Jong’un deneyimi, zorlu anlarda takımın performans düzeyini kuşkusuz yükseltecektir.
Barcelona, Sevilla’da teknik kalitesi ve iç sahadaki gücüyle tanınan Betis’le karşılaşacak. Raphinha’nın oyunu genişletmek veya De Jong’un tempoyu belirlemek için hazır olması, Flick’e böyle bir ortamda ihtiyaç duyacağı taktik esnekliği sağlayacak. Endülüs yolculuğu öncesindeki son antrenmanlar, iki oyuncunun da seyahate hazır olup olmadığını ya da birinin gelecek haftaki maçlar için dinlendirilip dinlendirilmeyeceğini belirlemede kritik olacak.
- Getty Images Sport
Sağlık onayı son engel olmaya devam ediyor
Antrenman tesisindeki iyimser havaya rağmen iki oyuncudan hiçbiri şu aşamada forma giymek için resmî sağlık onayı almadı. Kulüp, bir oyuncunun durumuna ilişkin resmî açıklama yapmak için genellikle maç öncesindeki son antrenmanı bekliyor. Bu uygulama, fizyoterapistlerin oyuncuların temaslı antrenmanlara dönüşünün ardından gecikmeli olarak ortaya çıkabilecek kas ağrılarını veya eklemlerdeki tepkileri değerlendirmesine olanak tanıyor. Flick, yalnızca fiziksel kapasitesi yüzde yüz düzeyinde olan oyuncuları sahaya süreceğini sürekli vurguluyor.
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