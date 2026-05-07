Raphinha, transferle ilgili 'yalanlar' yüzünden öfkelenirken, Barcelona'nın yıldızı "insanlar beni burada görmekten hoşlanmıyor" diyor
Sürekli çıkan ayrılık söylentileri yüzünden duyulan hayal kırıklığı
Raphinha, Camp Nou'daki konumunu çevreleyen sürekli belirsizlik ortamından duyduğu derin hayal kırıklığını dile getirdi. Eski Leeds United oyuncusu, kendisinin artık ihtiyaç duyulmadığını ya da kulüpten ayrılmanın bir yolunu aradığını ima eden haberler nedeniyle haksız yere hedef alındığını düşünüyor.
ESPN'e konuşan 29 yaşındaki oyuncu, bu söylentilerle ilgili sorulduğunda çekinmeden cevap verdi. "Barcelona'ya geldiğimden beri, ilk günden itibaren bu kulüpten ayrılacağım yönünde spekülasyonlar var. Sanırım insanlar beni burada görmekten pek hoşlanmıyor. Özellikle basın... Orada sadece yalan söyleyen bir kişi var."
Medya haberlerine yönelik doğrudan saldırı
Brezilya milli takım oyuncusu, kötü niyetli olduğunu düşündüğü belirli haberleri özellikle işaret ederek eleştirilerini bir adım daha ileri götürdü. Kararsızlığı etrafında örülen bu hikayenin, takım içinde istikrarsızlık yaratmak amacıyla tamamen dış güçler tarafından uydurulduğuna inanıyor.
Raphinha şunları ekledi: "(Olası bir ayrılıkla ilgili) o haberi yazan (gazeteci), daha önce de benim hakkımda başka yalanlar yazmıştı. (Barcelona'daki) geleceğim konusunda kararsız olduğum için kulüp yetkilileriyle görüştüğümü veya kulüp içinden kişilerle konuştuğumu iddia etmişti. O kişi sadece yalan söylüyor; ne zaman bir haber yayınlasa, görmezden gelinmesi gerekiyor. Ondan gelen neredeyse her şey alakasız ve doğru değil."
Sırada Real Madrid maçı var
Transfer söylentilerinin ötesinde, Raphinha bu Pazar Spotify Camp Nou'da Real Madrid'e karşı La Liga şampiyonluğunu garantileme fırsatına odaklanmış durumda. Barcelona şu anda rakibine karşı 11 puanlık bir üstünlüğe sahip; bu da bir beraberliğin bile şampiyonluğu resmen garantilemek için yeterli olacağı anlamına geliyor.
"Dürüst olmak gerekirse, benim için öncelikli olan, rakip kim olursa olsun ligi kazanmak. Taraftarlar için, özellikle de uzun süredir burada olanlar için, en büyük rakibimizi yenmek çok özel bir şey," dedi Raphinha. "Ama benim için en önemli şey şampiyonluğu kazanmak. Ve eğer bu onların pahasına olacaksa, o zaman daha da iyi."
Barcelona'da mali baskı
Raphinha kulübe bağlılığını sürdürse de, Barcelona’nın devam eden ekonomik sıkıntıları, oyuncunun geleceğini mercek altına alıyor. Katalan devinin, La Liga’nın katı mali kriterlerini yerine getirebilmek için bu yaz oyuncu satışlarından yaklaşık 100 milyon avro gelir elde etmesi gerektiği bildiriliyor. Ancak, Brezilyalı oyuncuyu kadrodan çıkarmak, onu “dokunulmaz” olarak gören teknik ekip için karmaşık bir ihtimal.
İstatistikleri bu tutumu haklı çıkarıyor. 2024-25 sezonunda 57 gol katkısıyla verimli bir sezon geçiren Raphinha, bu sezon da dikkat çekici bir verimlilik sergiledi; sakatlıklar nedeniyle sadece 31 maça çıkmasına rağmen, şimdiden 27 gol katkısı (19 gol ve 8 asist) kaydetti.