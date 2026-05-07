Raphinha, transferle ilgili 'yalanlar' yüzünden öfkelenirken, Barcelona'nın yıldızı "insanlar beni burada görmekten hoşlanmıyor" diyor

Brezilya milli takım oyuncusu, kötü niyetli olduğunu düşündüğü belirli haberleri özellikle işaret ederek eleştirilerini bir adım daha ileri götürdü. Kararsızlığı etrafında örülen bu hikayenin, takım içinde istikrarsızlık yaratmak amacıyla tamamen dış güçler tarafından uydurulduğuna inanıyor.

Raphinha şunları ekledi: "(Olası bir ayrılıkla ilgili) o haberi yazan (gazeteci), daha önce de benim hakkımda başka yalanlar yazmıştı. (Barcelona'daki) geleceğim konusunda kararsız olduğum için kulüp yetkilileriyle görüştüğümü veya kulüp içinden kişilerle konuştuğumu iddia etmişti. O kişi sadece yalan söylüyor; ne zaman bir haber yayınlasa, görmezden gelinmesi gerekiyor. Ondan gelen neredeyse her şey alakasız ve doğru değil."