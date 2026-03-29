Raphinha'nın sakatlığı üzerine İspanya Futbol Federasyonu, Barcelona'ya Lamine Yamal konusunda güvence verdi

Hansi Flick, Raphinha’nın mevcut milli maç aralığında Brezilya forması giyerken hamstring sakatlığı geçirdiği haberiyle büyük bir darbe aldı. Kanat oyuncusu yaklaşık beş hafta sahalardan uzak kalacak ve bu durum, sezonun kritik bir döneminde Barcelona’nın hücumunda büyük bir boşluk yaratacak.

Brezilyalı oyuncunun bir dizi önemli La Liga ve Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyecek olması nedeniyle, hücumu sürükleme yükü Lamine Yamal'ın omuzlarına daha da ağır bir şekilde bindi. Kulübün sağlık ekibi ve teknik kadrosu, genç oyuncunun İspanya milli takımındaki yükünü yakından takip ediyor ve herhangi bir yeni sakatlığın sezonun tamamen rayından çıkmasına neden olabileceğinden endişe ediyor.



