Raphinha'nın sakatlığı üzerine İspanya Futbol Federasyonu, Barcelona'ya Lamine Yamal konusunda güvence verdi
Barça, Raphinha'nın sakatlığı yüzünden endişeli
Hansi Flick, Raphinha’nın mevcut milli maç aralığında Brezilya forması giyerken hamstring sakatlığı geçirdiği haberiyle büyük bir darbe aldı. Kanat oyuncusu yaklaşık beş hafta sahalardan uzak kalacak ve bu durum, sezonun kritik bir döneminde Barcelona’nın hücumunda büyük bir boşluk yaratacak.
Brezilyalı oyuncunun bir dizi önemli La Liga ve Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyecek olması nedeniyle, hücumu sürükleme yükü Lamine Yamal'ın omuzlarına daha da ağır bir şekilde bindi. Kulübün sağlık ekibi ve teknik kadrosu, genç oyuncunun İspanya milli takımındaki yükünü yakından takip ediyor ve herhangi bir yeni sakatlığın sezonun tamamen rayından çıkmasına neden olabileceğinden endişe ediyor.
La Roja, hayati önem taşıyan güvence veriyor
17 yaşındaki oyuncunun aşırı zorlandığına dair ilk endişelere rağmen, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Ciutat Esportiva Joan Gamper’da ortaya çıkan endişeleri yatıştırmak için harekete geçti.
Diario Sport'a göre RFEF, Barcelona'ya yaklaşan Dünya Kupası hazırlıkları sırasında oyuncuların sağlığının öncelikli endişeleri olduğunu iletti. Baş antrenör Luis de la Fuente, Yamal'ın sahada kalma süresinin son derece dikkatli bir şekilde yönetileceğini ve oyuncunun kulübüne aşırı yorgunluk veya gereksiz fiziksel yorgunlukla dönmemesini sağlayacağını belirtti.
Cornellà'da iş yükünün yönetimi
Kampın ilk günlerinde Lamine Yamal’ın ana gruptan ayrı olarak sabit bisikletle antrenman yaptığı görülmesi endişelere yol açmıştı. Ancak genç oyuncu, İspanya’nın Sırbistan’ı 3-0 yendiği hazırlık maçında 63 dakika boyunca sahada kalmayı başardı ve daha önce süregelen kasık bölgesindeki rahatsızlıktan kaynaklanan herhangi bir sorun yaşamadığını gösterdi.
Mevcut transfer döneminin lojistiği de Barcelona'nın lehine işledi. La Roja'nın Mısır ile oynayacağı ikinci maçın Cornellà'daki RCDE Stadyumu'nda gerçekleşecek olması, Katalan kulüplerinde forma giyen oyuncuların uzun mesafeli seyahatlerin yorgunluğundan kurtulmasını sağlayacak ve bu sayede daha iyi bir şekilde dinlenip, hafta sonuna doğru kulüp görevlerine daha sorunsuz bir şekilde geri dönebilecekler.
Lamine Yamal'ın bundan sonraki adımları ne olacak?
De la Fuente, yıldız oyuncularının her zaman sahada olmak isteseler de, bu hazırlık maçlarında rotasyonun kilit bir strateji olmaya devam ettiğini açıkça belirtti. İspanya milli takım teknik direktörü, oyuncuların kendi liglerine dönmeden önce aşırı yorulmamalarını sağlamak amacıyla kadro genelinde süreleri dengeli bir şekilde dağıtmaya özen gösteriyor.
Barcelona, La Liga'nın 30. haftasında Atlético Madrid ile oynayacağı kritik maç öncesinde Yamal'ın milli takım arasından sonra en iyi formda olmasını sağlamak istiyor. Sadece dört gün sonra, iki takım bu kez Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde tekrar karşı karşıya gelecek.