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Raphinha’nın kuzeni, Brezilya’nın Dünya Kupası şampiyonu oyuncuyu, Barcelona’nın forvet oyuncusu hakkında Suudi Arabistan’a transferiyle ilgili ‘yalanlar’ yaymakla suçladı
Raphinha'nın ailesi, tartışmalı iddialara yanıt verdi
2002 Dünya Kupası’nı kazanan Brezilya milli takımının bir üyesi olan Vampeta, Raphinha’nın ciddi ailevi ve maddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu iddia ederek tartışma yarattı. Vampeta, bu sorunların oyuncunun Suudi Pro Ligi ekibi Al-Hilal’e olası transferini etkilediğini öne sürdü. Red Cast podcast’inde konuşan Vampeta, Barcelona’nın forvet oyuncusunun bir transferin durumunu iyileştirmeye yardımcı olmasını umduğunu söyledi.
- AFP
Vampeta’nın iddiaları ve ailenin yanıtı
Vampeta, bu bilginin kulübe yakın kişilerden geldiğini iddia etse de, aslında Kulüpler Dünya Kupası sırasında duyduğu bir dedikodu olduğunu kabul etti. Şöyle konuştu: "Raphinha, maddi zorlukların yanı sıra ciddi bir aile sorunu yaşıyor. Al-Hilal’a transfer olup olamayacağını görmek için dua ediyor, bu durumla başa çıkmaya çalışıyor.
"Bu bir aile meselesi. Bu bilgi, Barcelona'daki duruma yakın kişiler aracılığıyla bana ulaştı. Al-Hilal'e transfer olmasının durumunu tersine çevirmesini umuyor."
Marca’nın haberine göre, bu açıklamalar Raphinha’nın ailesinden hızlı bir tepki gördü. Röportajın bir videosu internette yayılmasının ardından kuzeni Igor Padilha, sosyal medyada bu iddialara itiraz etti. Vampeta’ya doğrudan yanıt veren Padilha, “Bu yalanları açıklamak zorunda kalacaksın dostum” diye yazdı.
Transfer söylentileri kesin bir yalanlamayla karşılanıyor
Bu gelişme, özellikle Suudi Arabistan’daki kulüplerle ilgili tekrarlanan transfer söylentileri nedeniyle Raphinha’nın geleceğine dair spekülasyonları daha da alevlendirdi. Ancak Vampeta’nın iddiaları, oyuncunun ailesi tarafından kesin bir dille reddedildi. Raphinha, 2022 yılında kulübe katıldığından bu yana Barcelona’daki yaşam hakkında düzenli olarak olumlu açıklamalarda bulundu. Şu an için, oyuncunun çevresinden söz konusu krizin var olduğuna dair herhangi bir işaret bulunmuyor; aile üyeleri de bu haberi çürütmek için hemen harekete geçti.
- Getty Images Sport
Odak noktası hâlâ toparlanma üzerinde
Raphinha'nın şu anki önceliği, Haiti'ye karşı 3-0 kazanılan maçta geçirdiği kas sakatlığının ardından tam olarak forma girmeyi başarmaktır. İlk başta endişeler olsa da, son haberlere göre Barça'nın yıldız oyuncusu Carlo Ancelotti'nin kadrosundan çıkarılmayacak. Ancak Raphinha'nın, Brezilya milli takımının İskoçya ile oynayacağı grup aşamasının son maçında forma giymesi pek olası görünmüyor.