Vampeta, bu bilginin kulübe yakın kişilerden geldiğini iddia etse de, aslında Kulüpler Dünya Kupası sırasında duyduğu bir dedikodu olduğunu kabul etti. Şöyle konuştu: "Raphinha, maddi zorlukların yanı sıra ciddi bir aile sorunu yaşıyor. Al-Hilal’a transfer olup olamayacağını görmek için dua ediyor, bu durumla başa çıkmaya çalışıyor.

"Bu bir aile meselesi. Bu bilgi, Barcelona'daki duruma yakın kişiler aracılığıyla bana ulaştı. Al-Hilal'e transfer olmasının durumunu tersine çevirmesini umuyor."

Marca’nın haberine göre, bu açıklamalar Raphinha’nın ailesinden hızlı bir tepki gördü. Röportajın bir videosu internette yayılmasının ardından kuzeni Igor Padilha, sosyal medyada bu iddialara itiraz etti. Vampeta’ya doğrudan yanıt veren Padilha, “Bu yalanları açıklamak zorunda kalacaksın dostum” diye yazdı.