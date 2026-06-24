AFP
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Raphinha’nın eşi, Barcelona ve Brezilya’nın yıldız oyuncusunun mali durumuna ilişkin ‘saçma’ iddialara öfkeli bir yanıt verdi
Belloli, 'saçma' ekonomik söylentileri sert bir şekilde eleştirdi
Blaugrana yıldızının eşi, ailesinin servetiyle ilgili son zamanlarda çıkan haberlere karşı sert bir tavır sergiledi. Daily do Garotinho gazetesinde yayınlanan yorumlarında Belloli, bu kadar özel konuları kamuoyunda ele almak zorunda kalmasına bile inanamadığını dile getirdi. İddiaların, Katalonya’daki yaşamlarının gerçekliğinden tamamen kopuk olduğunu vurguladı.
“Dürüst olmak gerekirse, mali durumum hakkında konuşmak zorunda kalmamın bile saçma olduğunu düşünüyorum. Raphinha’nın bugün kazandığının sadece %10’unu kazanıyor olsak bile, yine de inanılmaz derecede şanslı olurduk,” dedi Belloli. Ayrıca, genel halkın karşı karşıya olduğu daha geniş kapsamlı ekonomik zorluklara karşı duyarsız görünmek istemediği için başlangıçta yanıt vermekte tereddüt ettiğini de belirtti.
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Sessizliğin nedeni
Belloli, itibarını savunmak ile alçakgönüllülüğünü korumak arasındaki zor dengeye dikkat çekerek, daha önce neden sessiz kaldığını ayrıntılı olarak açıkladı. Servetiyle ilgili doğrudan bir yanıt vermesinin, sosyal medya takipçileri ya da Brezilya ve İspanya’daki kamuoyu tarafından yanlış yorumlanabileceğinden endişe duyduğunu dile getirdi.
“Bunu sosyal medyada paylaşmak için hiçbir neden görmüyorum çünkü içinde yaşadığımız toplumsal gerçekliğin tam olarak farkındayım. Eğer ‘Bakın, ben fakir değilim, hâlâ zenginin’ diye bir şey paylaşsaydım, insanlar beni klasımdan yoksun olmakla suçlardı,” diye açıkladı. Ancak haberin ısrarla gündemde kalması sonunda onu harekete geçmeye zorladı: “Haberin sönüp gideceğini düşünmüştüm, ama bu söylentiler artık İspanya’ya da ulaştı ve herkes maddi sıkıntı yaşadığımıza inanıyor.”
Suudi Arabistan’la ilgili spekülasyonların kökenleri
Tartışmayı, 2002 Dünya Kupası şampiyonu kadrosunda yer alan eski Brezilya milli futbolcu Vampeta başlattı. Red Cast podcast’ine konuk olarak katılan eski orta saha oyuncusu, Raphinha’nın maddi sorunların yanı sıra “ciddi bir aile sorunu”yla da uğraştığını iddia etti. Hatta bu faktörlerin, kanat oyuncusunu Suudi Pro Ligi’ne yüksek bedelli bir transfer yapmaya itebileceğini öne sürdü.
Vampeta, yayın sırasında bu bilginin Dünya Kupası sırasında duyduğu bir “söylentiye” dayandığını itiraf etti ve Barcelona’nın yakın çevresinden kaynaklara atıfta bulundu. Bu yorumlar Güney Amerika ve Avrupa’da hızla yayıldı ve oyuncunun geniş ailesi ile yakın çevresinden anında tepki gördü.
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Aile haklarının korunması ve yaralanma tazminatı
Ailenin tepkisi Belloli ile sınırlı kalmadı. Raphinha’nın kuzeni Igor Padilha, sosyal medyaya başvurarak eski Brezilya orta saha oyuncusuyla doğrudan yüzleşti. Padilha, yorumcuya sert bir uyarıda bulunarak şöyle dedi: “Bu yalanları açıklamak zorunda kalacaksın, dostum.”
Raphinha ise rehabilitasyon sürecine devam ederken bu konuda sessizliğini koruyor. Eski Leeds United oyuncusu, Brezilya’nın Haiti’yi 3-0 yendiği maçta geçirdiği kas sakatlığından sonra sahalara dönmek için çalışıyor. Ailenin sesini yükseltmesiyle birlikte dikkatler yeniden sahaya çevrilirken, Brezilya, yıldız kanat oyuncusunun Dünya Kupası eleme turları için tam olarak forma girmesini umuyor.