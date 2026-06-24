Raphinha’nın eşi, Barcelona ve Brezilya’nın yıldız oyuncusunun mali durumuna ilişkin ‘saçma’ iddialara öfkeli bir yanıt verdi

Blaugrana yıldızının eşi, ailesinin servetiyle ilgili son zamanlarda çıkan haberlere karşı sert bir tavır sergiledi. Daily do Garotinho gazetesinde yayınlanan yorumlarında Belloli, bu kadar özel konuları kamuoyunda ele almak zorunda kalmasına bile inanamadığını dile getirdi. İddiaların, Katalonya’daki yaşamlarının gerçekliğinden tamamen kopuk olduğunu vurguladı.

“Dürüst olmak gerekirse, mali durumum hakkında konuşmak zorunda kalmamın bile saçma olduğunu düşünüyorum. Raphinha’nın bugün kazandığının sadece %10’unu kazanıyor olsak bile, yine de inanılmaz derecede şanslı olurduk,” dedi Belloli. Ayrıca, genel halkın karşı karşıya olduğu daha geniş kapsamlı ekonomik zorluklara karşı duyarsız görünmek istemediği için başlangıçta yanıt vermekte tereddüt ettiğini de belirtti.