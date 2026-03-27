Raphinha'nın Brezilya kadrosundan çekilmesiyle Barcelona, sezonun son haftalarına girerken ciddi bir sakatlık darbesiyle karşı karşıya kaldı
Selecao için kırmızı alarm
Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), Raphinha’nın son maçta yaşadığı rahatsızlık nedeniyle milli takımda yer alamayacağını resmi olarak doğruladı. Görüntüleme testlerinin fiziksel bir sakatlığın varlığını teyit etmesinin ardından teknik direktör Carlo Ancelotti, kanat oyuncusunu kadrodan çıkarmak zorunda kaldı.
Federasyon, yaptığı resmi açıklamada durumu şöyle açıkladı: “Raphinha ve Wesley, bu Cuma günü teknik direktör Ancelotti tarafından kadrodan çıkarıldı. Her ikisi de Fransa maçında sağ uyluklarının arka kısmında ağrı hissetti.” Açıklamada ayrıca, “Cuma günü, sporcuların geçirdiği testler kas yaralanmalarını doğruladı. Oyuncular, tedavilerine devam etmek üzere serbest bırakıldı. Onların yerine başka hiçbir sporcu çağrılmayacak.” denildi.
En kötü zamanda yaşanan aksilik
Raphinha, Boston'da Fransa ile oynanan maçta Ancelotti'nin ilk onbirinde yer aldı, ancak oyuna devam edemedi. İlk başta hafif bir rahatsızlık olduğu bildirilse de, Barcelona yaptığı resmi açıklamada sakatlığın ciddiyetini doğruladı: "Perşembe günü Boston'da oynanan Brezilya-Fransa maçında yaşadığı rahatsızlık üzerine Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) tarafından yapılan tıbbi testler sonucunda Raphinha'nın sağ hamstringinde sakatlık olduğu teyit edildi. Oyuncu, uygun tedaviye başlamak üzere Barselona'ya dönüyor. Tahmini iyileşme süresi beş haftadır."
Barcelona için zorlu bir program
Spotify Camp Nou'da, önümüzdeki maçların yoğunluğu göz önüne alındığında ciddi endişeler yaşanacak. Blaugrana'nın önünde önemli maçlar var ve Raphinha'nın Atletico Madrid ile oynanacak maçları, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin her iki ayağını ve Espanyol ile oynanacak Katalan derbisini kaçıracağı kesinleşti. Takım birçok turnuvada her şey için mücadele ederken, bu aşamada Brezilyalı oyuncunun yeteneği ve liderliğine sahip bir futbolcuyu kaybetmek, teknik direktör Hansi Flick'in planları için önemli bir darbe.
Tıbbi geçmişle ilgili olarak
29 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon içinde söz konusu bölgede ilk kez sorun yaşamıyor. Raphinha, Eylül ayı sonlarında sağ hamstring sakatlığı geçirmiş ve bu sakatlık nedeniyle iki ay sahalardan uzak kalmıştı; ayrıca birkaç kez nükseden sakatlık, sahalara dönüş sürecini zorlaştırmıştı.