Raphinha'nın Brezilya kadrosundan çekilmesiyle Barcelona, sezonun son haftalarına girerken ciddi bir sakatlık darbesiyle karşı karşıya kaldı

Spotify Camp Nou'da, önümüzdeki maçların yoğunluğu göz önüne alındığında ciddi endişeler yaşanacak. Blaugrana'nın önünde önemli maçlar var ve Raphinha'nın Atletico Madrid ile oynanacak maçları, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin her iki ayağını ve Espanyol ile oynanacak Katalan derbisini kaçıracağı kesinleşti. Takım birçok turnuvada her şey için mücadele ederken, bu aşamada Brezilyalı oyuncunun yeteneği ve liderliğine sahip bir futbolcuyu kaybetmek, teknik direktör Hansi Flick'in planları için önemli bir darbe.