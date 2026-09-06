Raphinha, Lionel Messi'nin rekorunu egale etti, Lamine Yamal ise iki gol attı; Barcelona, Valencia'yı 5-0'la darmadağın etti

Maç son bölümlerine yaklaşırken Pedri, bitime 11 dakika kala dördüncü golü kaydetti. Orta saha oyuncusu, Dani Olmo'nun pasına hareketlendi ve topu kusursuz bir vuruşla alt köşeye gönderdi. Olmo, beş dakika sonra yine etkili oldu; boş alanı değerlendirerek Yamal'ı topla buluşturdu ve Yamal da skoru 5-0'a getiren golü atarak farklı galibiyeti tamamladı.

Maçta ayrıca büyük merakla beklenen bir ilk de yaşandı; yeni transfer Gabriel Jesus, Arsenal'den yakın zamanda gerçekleşen transferinin ardından Barcelona formasıyla ilk kez sahaya çıktı. Bu net galibiyet, Barcelona'nın İspanya'nın en üst düzey ligindeki kusursuz galibiyet serisini sürdürmesini sağladı.