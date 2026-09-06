Getty Images Sport
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Raphinha, Lionel Messi'nin rekorunu egale etti, Lamine Yamal ise iki gol attı; Barcelona, Valencia'yı 5-0'la darmadağın etti
Coşan Barcelona'da hücuma Yamal önderlik ediyor
Barcelona, Mestalla'da maça kusursuz bir başlangıç yaptı; altıncı dakikada Fermin Lopez'in Yamal'a gönderdiği akıllı pas bunun ilk işareti oldu. İspanya milli oyuncusu, dar açıdan tek vuruşla yaptığı şık dokunuşla topu ağların tavanına gönderdi.
Yamal'ın bir diğer golü sadece iki dakika sonra ofsayt gerekçesiyle iptal edildi, ancak Lopez 22. dakikada Anthony Gordon'ın ceza sahası içinde hazırladığı pozisyonda farkı ikiye çıkardı. Stole Dimitrievski devre arasından önce iyi bir kurtarış yaptı, ancak Barcelona bu sezon şu ana kadar sadece bir puan toplayabilen ve zorlanan Valencia karşısında zaten tamamen kontrolü ele almıştı.
- Getty Images Sport
Raphinha, ikinci yarıda Messi'nin rekoruna ortak oldu
Konuk ekip, ikinci yarının başlamasından sadece dört dakika sonra skoru 3-0'a getirdi. Akıcı gelişen bir hücumda Yamal, Lopez ile verkaç yaptı ve Lopez de topu Raphinha'nın önüne adeta altın tepside sundu; Brezilyalı oyuncu bir metreden boş kaleye dokundu. Ağları bularak bu sezon dört maçta altıncı golünü atan Raphinha, 21. yüzyılda takımının bir sezondaki ilk dört lig maçında altı gol atan ikinci oyuncu oldu ve Messi'nin iki kez başardığı dikkat çekici başarıyı yakaladı. Kısa süre sonra Rodri'nin kafa vuruşunda top üst direkten dönerken, Barcelona karşılaşmadaki üstünlüğünü sürdürdü.
Pedri ağları sarstı, Jesus ise ilk maçına çıktı
Maç son bölümlerine yaklaşırken Pedri, bitime 11 dakika kala dördüncü golü kaydetti. Orta saha oyuncusu, Dani Olmo'nun pasına hareketlendi ve topu kusursuz bir vuruşla alt köşeye gönderdi. Olmo, beş dakika sonra yine etkili oldu; boş alanı değerlendirerek Yamal'ı topla buluşturdu ve Yamal da skoru 5-0'a getiren golü atarak farklı galibiyeti tamamladı.
Maçta ayrıca büyük merakla beklenen bir ilk de yaşandı; yeni transfer Gabriel Jesus, Arsenal'den yakın zamanda gerçekleşen transferinin ardından Barcelona formasıyla ilk kez sahaya çıktı. Bu net galibiyet, Barcelona'nın İspanya'nın en üst düzey ligindeki kusursuz galibiyet serisini sürdürmesini sağladı.
- Getty Images Sport
Yükselişteki Barcelona için sırada ne var
Barcelona, ilk beş maçından 15 puan çıkarmayı başardı ve puan tablosunun zirvesine sağlam şekilde yerleşti. Hansi Flick, yaklaşan Avrupa ve yurt içi sınavları öncesinde takımından bu yıkıcı gol performansını sürdürmesini bekleyecektir. Bu arada Raphinha, üst üste beşinci maçında da gol atarak daha önce yalnızca Cesar Rodriguez ve Zlatan Ibrahimovic'in ulaştığı bir başarıya imza atıp tarihe geçmeyi hedefleyecek.
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