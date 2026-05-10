Raphinha, FC Barcelona'da takım arkadaşı Lamine Yamal'ın seviyesine ulaşamadığını itiraf ediyor.
Çeviri:
Raphinha, Lamine Yamal'ın FC Barcelona'daki durumu konusunda son derece dürüst
Yamal, bu sezon Barcelona'nın yaratıcılığının tartışmasız simgesi haline geldi; bu nedenle, kanat oyuncusunun sakatlığı Hansi Flick'in ilk onbirinde büyük bir boşluk yaratıyor. Raphinha, sağ kanadı doldurmak için en mantıklı aday olsa da, eski Leeds United oyuncusu, 18 yaşındaki mucize çocukla karşılaştırılmaktan hemen uzak durdu.
"Sağ kanatta oynarsam, özel bir şey beklemeyin, çünkü ben Lamine değilim. Lamine, yaptıklarıyla bir yıldız," dedi Raphinha, Sport tarafından alıntılanan Movistar ile yaptığı röportajda ferahlatıcı bir dürüstlükle.
Raphinha, milli takım görevleri sırasında geçirdiği sakatlığın ardından El Clásico'ya dönüş yolunda zorlu bir süreç yaşadı. Kanat oyuncusu, Brezilya'nın ABD'de oynadığı bir hazırlık maçında sakatlanarak sahalardan uzak kalmış ve bu nedenle sezonun başlarında Atlético Madrid ile oynanan kritik Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçını kaçırmak zorunda kalmıştı.
Kendi ülkesinde bir süre rehabilitasyon geçirdikten sonra, kanat oyuncusu nihayet takıma katkı yapmaya hazır hale geldi, ancak henüz yüzde 100 formda olmadığını kabul ediyor. Şu anki durumu hakkında şunları söyledi: "Rakip belki de bana uygun olabilir. Tekrar en iyi formumu arıyorum. Henüz tam olarak o noktada değilim. Oldukça zorlu bir maç olacağını tahmin ediyoruz; onların hala ligi kazanma şansı var, bu yüzden bize kolaylık göstermeyeceklerdir. Kazanırsak, şampiyonluğu kutlayacağız."
Premier Lig veya Suudi Arabistan'a transfer olacağına dair söylentiler sürse de, Raphinha maç öncesi dönemde Katalan devine olan bağlılığını bir kez daha vurguladı. Kontratının birkaç yıl daha sürmesi nedeniyle Brezilyalı oyuncu, kadrodaki konumuyla ilgili tüm tartışmalara rağmen şimdilik kulüpten ayrılmayı düşünmüyor.
Raphinha, kulüpte kalma isteğini doğruladı ve şunları söyledi: "Kendimi burada daha uzun yıllar oynarken görüyorum. 2028'e kadar sözleşmem var ve kulüp benimle konuşmak isterse, buna açığım."
Flick, son haftalarda kadrosunu dikkatli bir şekilde kullanmak zorunda kaldı. Örneğin, Osasuna ile oynanan son maçta Raphinha'yı ilk 11'in dışında bıraktı. Ancak lig şampiyonluğu artık elin altında olduğundan, teknik direktörün Los Blancos karşısında Brezilyalı oyuncunun tecrübesine büyük ölçüde güveneceği tahmin ediliyor. Raphinha, Yamal'da gördüğü o özel bireysel yeteneğe sahip olmayabilir, ancak taktiksel disiplini ve golcü özelliği Barcelona için hayati önem taşıyor. Blaugrana, Real Madrid'in şampiyonluk umutlarını kesin olarak söndürmek ve biletleri tükenen Spotify Camp Nou'da şampiyonluğu garantilemek istiyor.