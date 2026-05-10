Raphinha, Lamine Yamal'ın FC Barcelona'daki durumu konusunda son derece dürüst

Yamal, bu sezon Barcelona'nın yaratıcılığının tartışmasız simgesi haline geldi; bu nedenle, kanat oyuncusunun sakatlığı Hansi Flick'in ilk onbirinde büyük bir boşluk yaratıyor. Raphinha, sağ kanadı doldurmak için en mantıklı aday olsa da, eski Leeds United oyuncusu, 18 yaşındaki mucize çocukla karşılaştırılmaktan hemen uzak durdu.

"Sağ kanatta oynarsam, özel bir şey beklemeyin, çünkü ben Lamine değilim. Lamine, yaptıklarıyla bir yıldız," dedi Raphinha, Sport tarafından alıntılanan Movistar ile yaptığı röportajda ferahlatıcı bir dürüstlükle.