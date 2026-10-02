Getty Images Sport
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Raphinha'dan sakatlık müjdesi! Barcelona yıldızına Getafe maçı için onay çıktı, sağlık testleri uylukta hasar olmadığını ortaya koydu
Revirden olumlu haberler
Barcelona, yıldız hücum oyuncusu Raphinha'nın kulübün Getafe ile oynayacağı La Liga maçında forma giymesine onay verilmesinin ardından derin bir nefes aldı. Brezilyalı milli oyuncu, geçen salı günü Brisbane'da Avustralya karşısında 4-2 kazanılan hazırlık maçında yaşadığı uyluk sorunu nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalınca olası bir sakatlık arasına gireceği endişesi yaratmıştı. Raphinha, söz konusu maçta daha önce penaltıdan da ağları havalandırmıştı.
Melbourne'den Dubai aktarmalı zorlu 20 saatlik yolculuğun ardından Katalonya'ya dönen kanat oyuncusu, detaylı kontroller için Ciutat Esportiva Joan Gamper'e gitti. Sağlık ekibi, bacağında tespit edilen ödemin boyutunu belirlemek için bir dizi test gerçekleştirdi. Mundo Deportivo'nun haberine göre sonuçlar, yapısal bir hasar ya da ciddi bir kas yırtığı olmadığını doğruladı ve böylece oyuncu uzun süre sahalardan uzak kalmaktan kurtuldu.
- Getty Images Sport
Hindistan deplasmanından kaçınmak
Sakatlığın ciddi olmadığı düşünülse de zamanlama, Raphinha'nın yalnızca kulüp düzeyindeki iyileşme sürecine odaklanmasına olanak tanıdı. Brezilya, milli ara dönemindeki üçüncü hazırlık maçında cumartesi günü Kalküta'da Hindistan ile karşılaşmaya hazırlanırken, forvet oyuncusu milli görevden muaf tutuldu.
Kulüp, herhangi bir spesifik sakatlık ya da yırtık tespit edilmediğinde izlediği standart prosedür gereği resmî bir sağlık açıklaması yayımlamamayı tercih etti. Raphinha, cuma sabahı kendi aracıyla ayrılmadan önce antrenman tesislerinde yaklaşık 90 dakika geçirdi. Kadro için hazır olması beklense de sağlık ekibi, herhangi bir aksiliği önlemek amacıyla takım pazartesi günü yeniden sahaya döndüğünde oyuncunun durumunu yakından takip etmeyi sürdürecek.
Mükemmel başlangıcı sürdürmek
Flick'in ekibi şu anda La Liga'nın zirvesinde yer alıyor; ilk yedi maçından 21 puan çıkararak kusursuz bir başlangıç yapan takım, ikinci sıradaki Atletico Madrid ile üçüncü basamaktaki Real Betis'in beş puan önünde bulunurken, dördüncü sıradaki ezeli rakibi Real Madrid'e de altı puan fark atmış durumda.
Sezonun bu erken bölümündeki üstünlüğün merkezinde ise Raphinha'nın sansasyonel formu var. Brezilyalı kanat oyuncusu, La Liga gol krallığı yarışında 12 golle zirvede yer alırken, bu sezon tüm kulvarlarda şimdiden 14 gol ve üç asistlik inanılmaz bir katkıya ulaştı; bitiriciliği ve kanatlardaki yaratıcılığıyla takımına hayati bir katkı sağlıyor.
- AFP
Kritik ekim fikstürü bekliyor
Raphinha'nın forma giyip giyemeyeceği, Barcelona'nın ekim ayı boyunca karşı karşıya kalacağı sıkışık fikstür göz önüne alındığında özellikle büyük önem taşıyor. Getafe maçının ardından Katalan devi, birden fazla kulvarda peş peşe yüksek öneme sahip karşılaşmalara çıkacak. Programda Galatasaray ile Avrupa'da oynanacak bir mücadele ve ardından Real Betis karşısında lig sınavları yer alıyor. Ayın sonuna doğru ise Paris Saint-Germain'e karşı oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi maçıyla tempo daha da artıyor.
Her şey 25 Ekim'de Real Madrid'e karşı sezonun ilk El Clasico'sunda zirveye çıkıyor. Barcelona'nın puan tablosunun zirvesindeki yerini koruması ve Avrupa'daki hedeflerinde yoluna başarıyla devam edebilmesi için Raphinha'nın bu zorlu maç serisine tamamen hazır olması büyük önem taşıyor.
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