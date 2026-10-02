Flick'in ekibi şu anda La Liga'nın zirvesinde yer alıyor; ilk yedi maçından 21 puan çıkararak kusursuz bir başlangıç yapan takım, ikinci sıradaki Atletico Madrid ile üçüncü basamaktaki Real Betis'in beş puan önünde bulunurken, dördüncü sıradaki ezeli rakibi Real Madrid'e de altı puan fark atmış durumda.

Sezonun bu erken bölümündeki üstünlüğün merkezinde ise Raphinha'nın sansasyonel formu var. Brezilyalı kanat oyuncusu, La Liga gol krallığı yarışında 12 golle zirvede yer alırken, bu sezon tüm kulvarlarda şimdiden 14 gol ve üç asistlik inanılmaz bir katkıya ulaştı; bitiriciliği ve kanatlardaki yaratıcılığıyla takımına hayati bir katkı sağlıyor.