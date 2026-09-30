Milli takım yönetimi, forvet oyuncusunun fiziksel durumunun doğrudan kulübü tarafından takip edilmesini sağlamak için hızlı hareket etti. Kanat oyuncusunun durumuna çarşamba gününün ilk saatlerinde yayımlanan resmi bir açıklamayla açıklık getiren CBF, görüntüleme testlerinin "küçük" olarak sınıflandırılan bir kas ödemi ortaya koyduğunu doğruladı. Bu arada, Globo Esporte, daha fazla kas hasarını önlemek amacıyla önlem olarak forvet oyuncusunun Katalonya'ya geri gönderilmesi kararının karşılıklı anlaşmayla alındığını bildirdi.