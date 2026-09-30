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Raphinha, Barcelona yıldızının yeni bir sakatlık sorunu yaşaması nedeniyle Brezilya'nın Hindistan ile karşılaşmasını kaçıracak
Brezilya'nın yıldız ismi, korku yaratan durumun ardından taburcu edildi
Raphinha, sağ uyluk kasındaki sakatlık nedeniyle Brezilya'nın Hindistan ile oynayacağı hazırlık maçında forma giyemeyecek. 10 numara, salı günkü Avustralya karşısında alınan 4-2'lik galibiyet sırasında devre arasında oyundan alındı ve yerine Endrick girdi. ESPN Brazil'in haberine göre Carlo Ancelotti, geçici kaptanının yokluğunu doldurmak için kadroya bir yedek oyuncu çağırmamaya karar verdi.
Sağlık ekibi ihtiyati protokolü uyguluyor
Milli takım yönetimi, forvet oyuncusunun fiziksel durumunun doğrudan kulübü tarafından takip edilmesini sağlamak için hızlı hareket etti. Kanat oyuncusunun durumuna çarşamba gününün ilk saatlerinde yayımlanan resmi bir açıklamayla açıklık getiren CBF, görüntüleme testlerinin "küçük" olarak sınıflandırılan bir kas ödemi ortaya koyduğunu doğruladı. Bu arada, Globo Esporte, daha fazla kas hasarını önlemek amacıyla önlem olarak forvet oyuncusunun Katalonya'ya geri gönderilmesi kararının karşılıklı anlaşmayla alındığını bildirdi.
Geçmeyen uyluk sorunları alarm zillerini çaldırıyor
Oyundan çıkmadan önce Raphinha, 500 günden uzun süredir devam eden milli takım gol hasretini sona erdiren penaltıyı gole çevirdi. Ancak Brezilyalı oyuncunun geçen sezon sağ uyluğundan yaşadığı dört ayrı sakatlık nedeniyle 150 günden fazla sahalardan uzak kalmasının ardından, buna Dünya Kupası'nda Haiti karşısında oyuna devam edemeyip çıkmak zorunda kalması da dahil, Barcelona'nın endişeleri yüksek kalmayı sürdürüyor.
Katalan devleri için, ligde attığı 12 gol ve Feyenoord'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı dubleyle sezona müthiş başlangıcının ardından onun fiziksel durumunu korumak artık büyük bir öncelik.
- Sports Press Photo
Kamp, kaptanı olmadan doğuya gidiyor
Brezilya, cumartesi günkü Hindistan maçı öncesinde Kalküta'ya hareket etmeden önce Brisbane'de son antrenmanını yapıyor. Forvet oyuncusunun kadrodan çekilmesi, Joao Pedro ve Wesley'nin daha önce yaşadığı sakatlıkların ardından Ancelotti'nin kadro seçimiyle ilgili sıkıntılarını artırıyor. İspanya'da ise Barcelona, 10 Ekim'de Getafe ile oynayacağı La Liga maçı öncesinde kilit hücum oyuncusunun hazır olup olmayacağı konusunda endişe yaşıyor.
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