Raphinha, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından 'saygısız' Atletico Madrid taraftarına yaptığı hareket nedeniyle özür diledi
Madrid'de gerginlik doruğa ulaştı
Madrid, Hansi Flick’in takımını eleyerek yarı finale yükselirken, İspanya’nın başkentinde heyecan doruk noktasına ulaştı. Yakın zamanda geçirdiği sakatlık nedeniyle maçı kenardan izlemek zorunda kalan Raphinha, kameralara yakalandı ve Colchoneros taraftarlarına doğru bir hareket yaptı; haberlere göre bu hareketle, takımın turnuvanın bir sonraki turunda eleneceğini ima ettiği belirtiliyor.
Olayın ardından eski Leeds United oyuncusu, sosyal medyaya başvurarak davranışını açıkladı ve şöyle yazdı: "Değerlerime ve karakterime uymayan bu hareketim için özür dilerim. Bu, bana saygısızlık eden bir taraftara tepki olarak gergin bir anda yaptığım bir hareketti."
Hakem kararlarına sert tepki
Bu hareket büyük yankı uyandırırken, Raphinha’nın maç hakemlerinin performansına ilişkin yorumları daha da fazla dikkat çekti. Brezilyalı oyuncu, hakemlik performansını değerlendirirken sözünü sakınmadı ve sahada yaşadığı adaletsizliği anlatırken oldukça sert bir dil kullandı. TNT Sports Brasil'e verdiği demeçte şunları söyledi: "Bana göre, biz soyulduk. Hakemlik hakkında konuşmak istemiyorum ama biz çok iyi oynadık, onlar kaç tane faul yaptılar bilmiyorum ama hakem onlara tek bir sarı kart bile göstermedi. Hakem, aldığı tüm kararlarda çok kötüydü."
Blaugrana kampındaki hayal kırıklığı, Ferran Torres'in golünün iptal edilmesi ve Dani Olmo'ya yapılan faul için penaltı talebinin reddedilmesi gibi birkaç önemli an kaynaklanıyordu. Raphinha, kararların tutarlılığını da sorgulayarak şunları söyledi: "Bir hata yapmak insani bir şey, ama bunun başka bir maçta tekrar olması? Gerçekten iyi oynadık, ama bu turdan mahrum bırakıldık. Zordu, özellikle de maçı kazanmak için üç kat daha fazla çaba sarf etmemiz gerektiğini gördüğümüzde. [Hakemin] Barça'nın turu geçmesinden neden bu kadar korktuğunu gerçekten anlamak istiyorum."
UEFA'nın olası disiplin cezası
Bu patlayıcı nitelikteki açıklamaların yarattığı yankı, hem oyuncu hem de kulüp için ciddi bir baş ağrısına yol açabilir. Geçmişte UEFA, oyuncuların maç hakemlerinin tarafsızlığını kamuoyu önünde sorgulamasına hoş bakmamıştır. Şu anda, Raphinha’nın disiplin cezasına çarptırılmasının, gelecek sezonun Avrupa kupaları maçlarına da uzanacak bir men cezasına yol açabileceğine dair endişeler giderek artmaktadır.
Dikkatler yeniden La Liga'ya çevriliyor
Katalan devi, 22 Nisan'da Celta Vigo deplasmanına çıkarak La Liga'ya geri dönecek. Avrupa kupalarıyla ilgili yük artık geride kaldığına göre, dikkatler tamamen İspanya'daki formlarını korumaya yönelmelidir. Takım, ligde sadece yedi maç kalmışken, ikinci sıradaki Real Madrid'e karşı dokuz puanlık bir farkla liderlik koltuğunda oturuyor.