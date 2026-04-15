Raphinha, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından 'saygısız' Atletico Madrid taraftarına yaptığı hareket nedeniyle özür diledi

Madrid, Hansi Flick’in takımını eleyerek yarı finale yükselirken, İspanya’nın başkentinde heyecan doruk noktasına ulaştı. Yakın zamanda geçirdiği sakatlık nedeniyle maçı kenardan izlemek zorunda kalan Raphinha, kameralara yakalandı ve Colchoneros taraftarlarına doğru bir hareket yaptı; haberlere göre bu hareketle, takımın turnuvanın bir sonraki turunda eleneceğini ima ettiği belirtiliyor.

Olayın ardından eski Leeds United oyuncusu, sosyal medyaya başvurarak davranışını açıkladı ve şöyle yazdı: "Değerlerime ve karakterime uymayan bu hareketim için özür dilerim. Bu, bana saygısızlık eden bir taraftara tepki olarak gergin bir anda yaptığım bir hareketti."