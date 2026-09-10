Sıkı çalışması ve yakaladığı yüksek form grafiği hakkında gülümseyerek konuşan Raphinha'nın keyfi, Ballon d'Or kısa listesinde yer almaması sorulunca değişti. Kaptan, bu konuyu hızlıca geçiştirip tüm odağını Barcelona ile takım halinde elde edilen başarılara vermeyi tercih etti.

Attığı gollerle sergilediği performans, büyük beklentiler altındaki kadroda kilit bir lider olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

"Ben bundan bahsetmem, Barcelona'dan bahsederim," diyerek sözlerini noktaladı Raphinha. "Muhteşem bir sezon geçiriyoruz."



