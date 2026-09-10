ANP
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Raphinha, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki açılış maçında iki gol attıktan sonra Ballon d'Or konuşmalarını kapattı
Raphinha, santrfor rolünde parladı
Raphinha, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi kampanyasına galibiyetle başladığı maçta yıkıcı formuna geri döndü. Santrfor olarak görevlendirilen Brezilyalı kaptan, Katalan taraftarların önünde etkileyici bir iç saha performansına ilham veren harika bir duble yaptı.
İlk golünde keskin bir çalımla iki savunmacıyı yerde bırakırken, ikinci golü ise Pedri'nin hazırladığı zamanlamalı bir koşunun ardından geldi.
Bu dubleyle birlikte Raphinha, sezonun başındaki sadece beş maçta sekiz gole ulaşarak etkileyici gol sayısını artırdı.
- ANP
Kaptan, kendi sahalarında mükemmellik talep ediyor
Son düdüğün ardından konuşan Raphinha, Barcelona taraftarlarının önünde oynarken gereken yüksek standartlara dikkat çekti. 29 yaşındaki oyuncu, takımın ilk düdükten itibaren tempoyu kontrol etmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Başarının sürmesi için uzun bir maraton boyunca istikrarı korumanın gerekliliğini vurguladı.
Raphinha, "Taraftarlarımızın önünde oynarken neredeyse kusursuz bir futbol oynamak zorundayız" dedi. "Başlangıçtan itibaren çok iyiydik, oyunu kontrol ettik. Böyle başlamak bize çok fazla özgüven veriyor.
Raphinha, Lamine Yamal'a yaptığı moral konuşmasını açıkladı
Raphinha, top rakipsiz oyunda da liderliğini gösterdi ve genç oyuncu serbest vuruştan gol atmadan önce takım arkadaşı Lamine Yamal'ı nasıl cesaretlendirdiğini anlattı. Lamine'in hayal kırıklığı yaşadığı anlarda odağını kaybettiğini gören kaptan, kritik destek sözleri verdi.
Brezilyalı oyuncu, gol sevincinde Lamine'e sarıldı ve kanattaki takım arkadaşının yeniden golle buluşmasını görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Raphinha, "İşler istediği gibi gitmediğinde odağını ne zaman kaybettiğini biliyorum" dedi. "Onu cesaretlendirmeye çalışıyordum. Gol atmasına çok sevindim, eminim o gole ihtiyacı vardı."
- Joan Gosa
Forvet, Ballon d'Or konuşmalarını kapattı
Sıkı çalışması ve yakaladığı yüksek form grafiği hakkında gülümseyerek konuşan Raphinha'nın keyfi, Ballon d'Or kısa listesinde yer almaması sorulunca değişti. Kaptan, bu konuyu hızlıca geçiştirip tüm odağını Barcelona ile takım halinde elde edilen başarılara vermeyi tercih etti.
Attığı gollerle sergilediği performans, büyük beklentiler altındaki kadroda kilit bir lider olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
"Ben bundan bahsetmem, Barcelona'dan bahsederim," diyerek sözlerini noktaladı Raphinha. "Muhteşem bir sezon geçiriyoruz."
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