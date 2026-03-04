Raphinha, Atletico Madrid'e karşı geri dönüşü başaramamasına rağmen Barcelona'dan 'gurur duyuyor' ve Brezilya yıldızı 'sezonun muhteşem bir şekilde sona ereceğini' öngörüyor

Maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra karışık bölgede Raphinha, "Bu takımdan çok gurur duyuyorum" dedi. "Böyle oynamaya devam edersek, sezonun sonunu muhteşem bir şekilde bitireceğiz." Stadyumdaki atmosfer, elenen bir takım için şaşırtıcı derecede olumluydu, çünkü ev sahibi taraftarlar maçın bitiminden sonra uzun süre stadyumda kalarak oyuncularına tezahürat yaptılar. Raphinha, yeni kurulan Grada d'Animacio'nun etkisini hemen fark etti ve şöyle dedi: "Gerçek şu ki, bence teşekkür etmesi gereken biziz, taraftarlar muhteşem bir iş çıkardı. Evimizde oynadığımızda taraftarları hissetmemiz gerekiyor. Bu bizim için önemli bir şey. Bence taraftarlar gurur duyuyor."

Raphinha, ilk maçta alınan yenilginin telafi edilemeyecek kadar büyük olduğunu kabul etti: "Elimizden gelen her şeyi yaptık. Atletico çok iyi oynadı. Mümkün olan her şeyi yaptık, ama biraz yetersiz kaldık. Finale kalamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz, ama olumsuzdan çok olumlu sonuçlar çıkardık. Maça girdiğimiz yoğunluk, geri dönme arzusu... Atletico ilk maçta işi bitirdi, onların başarısını takdir etmeliyiz."