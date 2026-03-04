Goal.com
Raphinha, Atletico Madrid'e karşı geri dönüşü başaramamasına rağmen Barcelona'dan 'gurur duyuyor' ve Brezilya yıldızı 'sezonun muhteşem bir şekilde sona ereceğini' öngörüyor

Barcelona, Salı gecesi Spotify Camp Nou'da tarihi bir Copa del Rey geri dönüşünü acı bir şekilde kaçırdı. Maçı 3-0 kazandı ancak dirençli Atletico Madrid'e karşı toplamda 4-3 yenilerek elendi. Finale kalamamanın üzüntüsüne rağmen, Brezilyalı yıldız Raphinha iyimser bir tavır sergiledi ve bu performansın önümüzdeki aylar için bir model olacağını vurguladı. Takımın kaptanlığını yapan kanat oyuncusu, Hansi Flick'in oyuncularının bu yoğunluğu sürdürmeleri halinde, sezon bitmeden önemli bir kupa kazanabileceklerine inanıyor.

    Hasar nihayetinde Metropolitano'da oynanan ilk maçta verildi, Diego Simeone'nin takımı 4-0 galip geldi. Barcelona, Marc Bernal'ın iki golü ve Raphinha'nın penaltısıyla mucizeye çok yaklaştı. Ancak, Atletico, toplamda elde ettiği küçük avantajı korumak için defansif bir oyun sergiledi ve dördüncü gol gelmedi. Sonuçta skor tabelası takımın elenmesine neden olsa da, sahadaki yılmaz çaba pişmanlık için yer bırakmadı. 

    Raphinha, üzücü elenmesine rağmen 'gururlu'

    Maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra karışık bölgede Raphinha, "Bu takımdan çok gurur duyuyorum" dedi. "Böyle oynamaya devam edersek, sezonun sonunu muhteşem bir şekilde bitireceğiz." Stadyumdaki atmosfer, elenen bir takım için şaşırtıcı derecede olumluydu, çünkü ev sahibi taraftarlar maçın bitiminden sonra uzun süre stadyumda kalarak oyuncularına tezahürat yaptılar. Raphinha, yeni kurulan Grada d'Animacio'nun etkisini hemen fark etti ve şöyle dedi: "Gerçek şu ki, bence teşekkür etmesi gereken biziz, taraftarlar muhteşem bir iş çıkardı. Evimizde oynadığımızda taraftarları hissetmemiz gerekiyor. Bu bizim için önemli bir şey. Bence taraftarlar gurur duyuyor."

    Raphinha, ilk maçta alınan yenilginin telafi edilemeyecek kadar büyük olduğunu kabul etti: "Elimizden gelen her şeyi yaptık. Atletico çok iyi oynadı. Mümkün olan her şeyi yaptık, ama biraz yetersiz kaldık. Finale kalamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz, ama olumsuzdan çok olumlu sonuçlar çıkardık. Maça girdiğimiz yoğunluk, geri dönme arzusu... Atletico ilk maçta işi bitirdi, onların başarısını takdir etmeliyiz."

    Diego Simeone ve Atletico Madrid için bu gece, hayatta kalma konusunda ustalık dersi gibiydi. Rojiblancos, ilk dakikadan itibaren kuşatma altındaydı ve kaleci Juan Musso, toplam skoru korumak için birkaç kez yüksek kaliteli kurtarışlar yapmak zorunda kaldı. 3-0'lık skorla gerilim hissedilir derecede artmıştı, ancak konuk takımın tecrübeli savunması, sonunda on üç yıl sonra ilk kez Copa del Rey finaline yükselmesini sağladı.

    "Finaldeyiz, önemli olan da bu. İşlerin karmaşıklaşabileceğini biliyorduk, onlar da bizim gibi dünyanın en iyi takımlarından biri. Geçtik, onlardan daha fazla gol attık ve geçtik" dedi Musso, RTVE'ye. Final anlarını değerlendiren Musso, "Hiçbir şey düşünmeyin. Savun, forma için her şeyi ver, şampiyon olmak gibi bir rüya için her şeyi ver ve biz her zaman bunu yapmaya çalışıyoruz, takım arkadaşına yardım et. İyi oynadığın günler vardır, daha az oynadığın günler vardır. Camp Nou'da Barcelona ile oynuyoruz, onların da işlerini yapmaları anlaşılabilir. Güven, her zaman takımın sahip olduğumuz rüyayı, yani şampiyon olmak için elinden gelenin en iyisini yapacağıdır."

    Flick'in adamları için çift hedef

    Copa del Rey macerası sona ermiş olsa da, Raphinha, Barcelona'nın artık dikkatini masada kalan en büyük iki kupaya çevirmesi gerektiği konusunda ısrarcıydı. Eski Leeds oyuncusu, takım arkadaşlarına hızlıca ilerlemeleri için çağrıda bulunarak, "Başımızı kaldırmanın zamanı geldi. Yarın yeni bir gün olacak. Yaptıklarımızdan gurur duyarak ayrılmalıyız. Şimdi hafta sonu için düşünmeliyiz. Lig ve Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmalıyız, yapmamız gereken bu."

    Barça, Cumartesi günü Athletic Club deplasmanında La Liga'ya dönecek, ardından Newcastle ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçına odaklanacak.

