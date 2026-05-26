Getty Images Sport
Çeviri:
Rangers, Wrexham'ın en golcü oyuncusunu kadrosuna katmak için transfer teklifi sundu; bu hamle, Championship ekibi için büyük bir darbe olacak
Gers, eski forvetini kadrosuna katmak istiyor
talkSPORT’a göre, Rangers yaz transfer dönemi öncesinde Wrexham’ın forveti Windass’a olan ilgisini resmileştirdi. Bu hamle, Glasgow ekibinin 2016 ile 2018 yılları arasında kulüpte 73 maça çıkan Windass'ı yeniden kadrosuna katmaya üçüncü kez girişimde bulunması anlamına geliyor. Rangers teknik direktörü Danny Rohl, bu transfer sürecinin öncülüğünü yapıyor. Rohl, daha önce Sheffield Wednesday'de Windass'ı çalıştırmış ve bu üretken forvet, onun yönetiminde 50 gol atmıştı.
- Getty Images Sport
Windass transfer söylentilerini yatıştırdı
İskoçya'dan gelen ilginin giderek artmasına rağmen, Wrexham'ın yeni Sezonun En İyi Oyuncusu seçilen futbolcu, Racecourse Ground'daki Hollywood destekli projeye bağlılığını kamuoyuna açıkladı. Bu ayın başlarında uzun vadeli geleceği hakkında konuşan Windass, talkSPORT'a şunları söyledi: "Evet, yazın üç yıllık bir sözleşme imzaladım. Bu yıl gerçekten çok iyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum ve umarım gelecek yıl bunu daha da iyi hale getirebiliriz."
Kırmızı Ejderhalar avantajlı durumda
Wrexham, Ocak ayında Rangers'ın sezon ortasında yaptığı resmi teklifi geri çevirdi ve en değerli oyuncusunu dış kulüplerin ilgisinden korumaya kararlı. Windass, 41 lig maçında kulüp rekoru olan 16 Championship golünün yanı sıra 5 asist yaparak tarihi bir bireysel sezon geçirdi. Forvetin sözleşmesi 2028'e kadar sürdüğü için Red Dragons büyük bir pazarlık gücüne sahipken, transfer uzmanı Ben Jacobs, kulüpler arası resmi görüşmelerin henüz başlamadığını bildiriyor.
- Getty Images Sport
Ibrox yönetimi büyük bir revizyon planlıyor
Rangers, İskoçya Premiership’te rakipleri Celtic ve Hearts’ın gerisinde kalarak hayal kırıklığı yaratan bir üçüncü sıra derecesinin ardından, hücum hattında kapsamlı bir yeniden yapılanma planlıyor. Windass’ı transfer etme çabaları hız kazanırken, Gers aynı zamanda Hearts’ın forveti Lawrence Shankland’ı kadrosuna katmak için ileri aşamadaki görüşmelerini sürdürüyor. Öte yandan, Wrexham yönetimi, gelecek sezon Championship play-off’larına katılmak için kalan dar farkı kapatabilecek bir kadro oluşturmaya hazırlanırken, düşük bedelli tekliflere muhtemelen direnecek.