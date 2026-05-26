İskoçya'dan gelen ilginin giderek artmasına rağmen, Wrexham'ın yeni Sezonun En İyi Oyuncusu seçilen futbolcu, Racecourse Ground'daki Hollywood destekli projeye bağlılığını kamuoyuna açıkladı. Bu ayın başlarında uzun vadeli geleceği hakkında konuşan Windass, talkSPORT'a şunları söyledi: "Evet, yazın üç yıllık bir sözleşme imzaladım. Bu yıl gerçekten çok iyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum ve umarım gelecek yıl bunu daha da iyi hale getirebiliriz."