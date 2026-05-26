Hollywood'un kulübü devralmasından bu yana ilk kez, Wrexham en iyi oyuncularını elinde tutmakta zorlanabileceği bir yaz dönemine giriyor. Liglerde yıldırım hızıyla yükselişini sürdürürken yıldız oyuncularına olan ilgi her zaman gündemde olsa da, kulüp artık Premier Lig takımlarının ve Avrupa'nın dev kulüplerinin göz ardı edilmesi zor fırsatlar ve maddi teşvikler sunabileceği bir seviyede faaliyet gösteriyor.

Phil Parkinson, kadroyu güçlendirme ihtiyacını şimdiden dile getirmiş ve gelecek sezonun zorlu geçeceği öngörülen Championship'te ayakta kalabilmek için "Wrexham'ın kadrosunu iyileştirmesi gerektiğini" kabul etmiştir.

Wolves, Burnley ve West Ham gibi Premier Lig'den küme düşen takımların önemli miktarda para alacağı düşünülürse, Galler ekibi üzerinde sadece yetenekli oyuncuları kadroya katmakla kalmayıp, mevcut kadrosunun etrafında bir kale inşa etme baskısı da var.



