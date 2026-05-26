Getty Images Sport
Çeviri:
Rangers ve Callum Doyle, Wrexham'ın bir sonraki transfer döneminin açılmasını beklerken Ryan Reynolds ve Rob Mac'in daha önce hiç yaşamadıkları bir sorun teşkil ediyor
Şampiyonluğun bedeli
Hollywood'un kulübü devralmasından bu yana ilk kez, Wrexham en iyi oyuncularını elinde tutmakta zorlanabileceği bir yaz dönemine giriyor. Liglerde yıldırım hızıyla yükselişini sürdürürken yıldız oyuncularına olan ilgi her zaman gündemde olsa da, kulüp artık Premier Lig takımlarının ve Avrupa'nın dev kulüplerinin göz ardı edilmesi zor fırsatlar ve maddi teşvikler sunabileceği bir seviyede faaliyet gösteriyor.
Phil Parkinson, kadroyu güçlendirme ihtiyacını şimdiden dile getirmiş ve gelecek sezonun zorlu geçeceği öngörülen Championship'te ayakta kalabilmek için "Wrexham'ın kadrosunu iyileştirmesi gerektiğini" kabul etmiştir.
Wolves, Burnley ve West Ham gibi Premier Lig'den küme düşen takımların önemli miktarda para alacağı düşünülürse, Galler ekibi üzerinde sadece yetenekli oyuncuları kadroya katmakla kalmayıp, mevcut kadrosunun etrafında bir kale inşa etme baskısı da var.
- Getty Images Sport
Callum Doyle sorunu
Bu sezon Wrexham'ın savunma sağlamlığının merkezinde Callum Doyle yer aldı. Manchester City'den transfer edilen 22 yaşındaki oyuncu, hem Sezonun En İyi Genç Oyuncusu hem de Oyuncuların Seçtiği Sezonun En İyi Oyuncusu ödüllerini de dahil olmak üzere kulübün sezon sonu ödüllerini silip süpürdüğü muhteşem bir sezon geçirdi. Doyle'un Şampiyonluk Ligi Sezonun Takımı'na seçilmesi, kaçınılmaz olarak birçok üst düzey kulübün dikkatini çekti.
Sezonun son gününde Middlesbrough ile oynanan maçın ardından konuşan Wrexham kaptanı Dom Hyam, kulübün bu yaz Doyle'u elinde tutmakta zorlanabileceğini kabul etti. Hyam, "O gerçekten kaliteli bir oyuncu. Bence her şeye sahip. Teknik olarak çok sakin. Aynı zamanda bir canavar ve genç. Maalesef bu durum bazı büyük kulüplerin ilgisini çekecektir. Bu tabii ki bizim elimizde değil, ama onun önünde parlak bir gelecek var.”
Rangers'ın Josh Windass'a ilgisi
Dikkatleri üzerine çekenler sadece genç yetenekler değil; tecrübeli forvet Josh Windass da yoğun spekülasyonların odağında. Tüm turnuvalarda 17 gol ve 6 asistle verimli bir sezon geçiren 32 yaşındaki oyuncu, kulübün Sezonun En İyi Oyuncusu seçildi.
Bu performansı, Windass'ın eski Sheffield Wednesday menajeri Danny Rohl'un şu anda teknik direktörlüğünü yaptığı İskoç devi Rangers'ın dikkatini çektiği bildiriliyor.
Windass geçen yaz serbest oyuncu olarak takıma katılmıştı, bu da finansal açıdan herhangi bir satışın "saf kâr" anlamına geleceği anlamına geliyor. Ancak, deneyimli bir lideri ve en önemli gol kaynağını kaybetmek, Parkinson'ın planları için büyük bir darbe olacaktır. Haberlere göre Ibrox'tan resmi bir teklifle ilgili şu anda "bildirilecek bir şey yok", ancak oyuncu ile eski menajeri arasındaki bağlantı, gündemden düşmeyen bir konu olmaya devam ediyor.
- Getty Images Entertainment
Transfer akınıyla başa çıkmak
İlgi Doyle ve Windass ile sınırlı kalmıyor. Nottingham Forest’tan 2025’te transfer edilen bir diğer isim olan orta saha oyuncusu Lewis O’Brien’ın Hull City’ye transfer olacağı konuşuluyor. Tigers’ın transfer yasağının önümüzdeki ay kaldırılmasıyla birlikte, Wrexham, 27 yaşındaki oyuncudan ilk yatırımını geri kazanmasını, hatta kâr etmesini sağlayacak bir teklife karşı koymakta zorlanabilir.