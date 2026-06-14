The Scottish Sun’ın haberine göre, McInnes, kulübün yeni teknik direktörü olarak Rangers’a sansasyonel bir dönüş yapmaya hazırlanıyor ve Rohl’un halefini belirleme sürecindeki yoğun arayış sona eriyor. 1995 ile 2000 yılları arasında Ibrox’ta beş yıllık başarılı bir futbol kariyerine imza atan 54 yaşındaki isim, Glasgow’daki bu zorlu görevi devralacak en güçlü aday olarak öne çıktı.

Dışarıdan gelen haberler, eski teknik direktör Steven Gerrard veya Kevin Muscat'ın bu pozisyon için aday olabileceğini öne sürse de, bu iddialar gerçeğin çok uzağındaydı. McInnes, her zaman Rangers yönetiminin birincil hedefi olmuştu ve yönetim, iç rakibi Hearts'tan bu ismi kadrosuna katmak için hızlı bir şekilde harekete geçti.