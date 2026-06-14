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Rangers, Danny Rohl'un yerine Hearts'ın teknik direktörü Derek McInnes'i kadrosuna kattı; Alman teknik direktör ise Red Bull Salzburg'a transfer oluyor
McInnes, Rangers'ın ilk tercihi olarak öne çıkıyor
The Scottish Sun’ın haberine göre, McInnes, kulübün yeni teknik direktörü olarak Rangers’a sansasyonel bir dönüş yapmaya hazırlanıyor ve Rohl’un halefini belirleme sürecindeki yoğun arayış sona eriyor. 1995 ile 2000 yılları arasında Ibrox’ta beş yıllık başarılı bir futbol kariyerine imza atan 54 yaşındaki isim, Glasgow’daki bu zorlu görevi devralacak en güçlü aday olarak öne çıktı.
Dışarıdan gelen haberler, eski teknik direktör Steven Gerrard veya Kevin Muscat'ın bu pozisyon için aday olabileceğini öne sürse de, bu iddialar gerçeğin çok uzağındaydı. McInnes, her zaman Rangers yönetiminin birincil hedefi olmuştu ve yönetim, iç rakibi Hearts'tan bu ismi kadrosuna katmak için hızlı bir şekilde harekete geçti.
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Rohl, Red Bull Salzburg'dan ayrılmaya hazırlanıyor
McInnes'in atanması, Rohl'un ayrılışıyla ayrılmaz bir şekilde bağlantılı. Alman teknik direktör, Red Bull Salzburg'un yeni teknik direktörü olarak resmen tanıtılmak üzere; anlaşmanın çok yakında kesinleşmesi bekleniyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler yoğun ama verimli geçti.
Rangers başkanı Andrew Cavenagh ve genel müdür Jim Gillespie, Rohl'un Avusturya'ya transferini sonuçlandırmak için görüşmelerde bulunuyor. Bu transferle İskoç kulübü, yedi haneli önemli bir tazminat bedeli alacak ve McInnes yönetiminde yeni bir döneme geçerken hoş bir mali destek elde edecek.
Hearts ile tazminat anlaşması imzalandı
Rangers, McInnes'in takımı ileriye taşıyacak kişi olmasını sağlamak için kararlı adımlar attı ve Hearts ile tazminat paketi konusunda bir anlaşmaya vardı. Cavenagh'ın, transferi kolaylaştırmak için Edinburgh kulübüne altı haneli önemli bir ödemeyi onayladığı bildiriliyor ve Jambos'un teknik direktörünün önünü kesmesi beklenmiyor.
Hearts, son 24 saat içinde Rangers'ın menajerlerini kadrosuna katma niyetinde olduğunu biliyordu. Rohl için Salzburg'dan alınan finansal gelir, McInnes'in transferini finanse edecek ve Ibrox yönetim kurulunun kulübün bütçesine aşırı yük bindirmeden en çok istediği ismi kadrosuna katmasını sağlayacak.
- Getty Images Sport
Uzun zamandır beklenen Ibrox dönüşü
McInnes için bu transfer, oyuncu olarak 100'ün üzerinde maça çıktığı kulübü nihayet yönetme fırsatı anlamına geliyor. 2017 yılında Aberdeen'deyken Rangers'ı çalıştırma teklifini reddetmesiyle tanınan McInnes, şimdi ise Avrupa'nın en zorlu görevlerinden birini üstlenmenin getireceği zorluklara göğüs germeye hazır görünüyor.
Kaderin bir cilvesi olarak, bu anlaşmanın kilit isimleri olan Cavenagh, Gillespie ve McInnes, şu anda İskoçya'nın Haiti ile oynayacağı Dünya Kupası maçı için Boston'da bulunuyor. Lojistik işlemler Atlantik'in öbür tarafında yürütülürken, McInnes'in yeni Rangers menajeri olarak resmi açıklamasının, Rohl'un ayrılışının kesinleşmesinden kısa bir süre sonra yapılması bekleniyor.