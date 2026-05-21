Renuka Odedra

Çeviri:

Rangers 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, sızan görseller ve fiyatlar

Rangers
Rangers

2026-27 sezonu için yeni Rangers formaları hakkında bilmeniz gereken her şey.

Sosyal medyada dolaşan görüntülerde, Connor Barron gibi A takım oyuncularının henüz piyasaya sürülmemiş forma ile poz verdiği görülüyor ve bu da taraftarlara ne beklemeleri gerektiğine dair net bir fikir veriyor. Ibrox'taki sadık taraftarların tepkisi son derece olumlu oldu; pek çok kişi, tasarımın modern kesim ile retro unsurları ustaca harmanlamasını övdü.

GOAL, çıkış tarihleri, fiyat, tasarımın ilham kaynağı ve taraftarların formaları nereden satın alabileceği dahil olmak üzere Rangers'ın yeni 2026-27 formaları hakkında bilmeniz gereken her şeyi ele alıyor.

  • Rangers 2026-27 iç saha forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Sızan 2026-27 iç saha forması, desenli dikey ince çizgili tasarımının kullanılmasıyla dikkat çekiyor. Umbro, geleneksel kraliyet mavisi zemin üzerine, gövdenin ön kısmı ve kollardan aşağıya doğru uzanan net ve ince beyaz çizgiler eklemiş.

    Forma ayrıca ince kırmızı ve beyaz şeritlerle süslenmiş şık bir V yakaya sahiptir. Bu klasik üç renkli estetik, kol manşetlerinde de mükemmel bir şekilde yansıtılarak, deneysel ince çizgileri Rangers'ın geleneksel detaylarıyla birleştiriyor.


  • Rangers 2026-27 deplasman forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Oyuncuların sızan fotoğraf çekimleriyle neredeyse tamamen ortaya çıkan iç saha forması aksine, Umbro 2026-27 sezonuna ait deplasman ve üçüncü formalarını gizli tutmayı başardı. Şu an için alternatif formalarla ilgili kesin görüntü sızıntıları ya da somut tasarım açıklamaları dolaşımda değil.


  • Rangers 2026-27 üçüncü forması, çıkış tarihi ve fiyatı

