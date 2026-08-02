Football Italia'ya göre Kolo Muani, cumartesi akşamı havalimanına inerken görüldü ve Torino'da büyük transferlere eşlik eden alışılmış coşkuyla karşılandı. Toplamda 50 milyon € değerinde olduğu belirtilen transferi resmileştirmek için gereken kapsamlı sağlık kontrollerine başlamak üzere kısa süre içinde kulübün J-Medical tesisine geçti. Kulüp, oyuncunun yeni takım arkadaşlarına mümkün olan en kısa sürede uyum sağlaması için süreci hızlandırılmış bir takvimle yürütüyor.

Juventus için zaman büyük önem taşıyor; kulüp, yeni yıldızının yaklaşan Serie A sezonu öncesindeki taktik hazırlıklarda yer almasını istiyor. Haberlere göre evrak işlemleri ve sağlık kontrolleri pazar gününe kadar tamamlanırsa Kolo Muani, akşam saatlerinde Juventus kafilesiyle sezon öncesi turu için uçabilir. Bu da onun yaklaşan hazırlık maçlarında forma giymesine ve orta saha ile kanat oyuncularıyla uyum yakalamasına olanak sağlayacak.







