AFP
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Randal Kolo Muani, Serie A ekibi Juventus'un PSG ile 38 milyon euro değerinde transfer anlaşmasına varmasının ardından sağlık kontrolünden geçmeye hazırlanıyor
Sağlık kontrolleri ve sezon öncesi kampına uçuş
Football Italia'ya göre Kolo Muani, cumartesi akşamı havalimanına inerken görüldü ve Torino'da büyük transferlere eşlik eden alışılmış coşkuyla karşılandı. Toplamda 50 milyon € değerinde olduğu belirtilen transferi resmileştirmek için gereken kapsamlı sağlık kontrollerine başlamak üzere kısa süre içinde kulübün J-Medical tesisine geçti. Kulüp, oyuncunun yeni takım arkadaşlarına mümkün olan en kısa sürede uyum sağlaması için süreci hızlandırılmış bir takvimle yürütüyor.
Juventus için zaman büyük önem taşıyor; kulüp, yeni yıldızının yaklaşan Serie A sezonu öncesindeki taktik hazırlıklarda yer almasını istiyor. Haberlere göre evrak işlemleri ve sağlık kontrolleri pazar gününe kadar tamamlanırsa Kolo Muani, akşam saatlerinde Juventus kafilesiyle sezon öncesi turu için uçabilir. Bu da onun yaklaşan hazırlık maçlarında forma giymesine ve orta saha ile kanat oyuncularıyla uyum yakalamasına olanak sağlayacak.
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50 milyon euroluk anlaşmanın detayları
İki Avrupa devi arasında haftalar süren yoğun görüşmelerin ardından Bianconeri, Fransız şampiyonunun taleplerini karşılamak için ilk etapta tercih ettiği geçici çözümden uzaklaştı. Anlaşma, 38 milyon euro garanti bonservis bedeli ve 12 milyon euroya kadar ek bonuslar şeklinde yapılandırıldı; böylece PSG, mevcut taktik düzeninde ihtiyaç fazlası olarak gördüğü forvetten önemli bir gelir elde edecek.
Bu ilerleme, Juventus'un golcüyü Allianz Stadyumu'na geri getirmek için başlangıçta çeşitli finansal formülleri değerlendirmesinin ardından geldi. İtalyan kulübü, satın alma zorunluluğu içeren kiralama seçeneğini tercih ederek hemen tam satın alma taahhüdü vermeye yanaşmasa da rekabet baskısı ve PSG'nin kararlı tutumu stratejinin değişmesini gerekli kıldı. Ortaya çıkan sonuç, kulübün Fransız oyuncunun öngörülebilir gelecekte hücum hattına liderlik etme kapasitesine duyduğu inancı yansıtan önemli bir yatırım oldu.
Bianconeri'ye uzun zamandır beklenen dönüş
Bu hamle, Juventus'un Kolo Muani'yi birden fazla transfer döneminde takip ettiği uzun süredir devam eden transfer sagasının sonunu işaret ediyor. Fransız oyuncu, daha önce kulüpte başarılı ve verimli bir dönem geçirdiği için Torino taraftarlarının yakından tanıdığı bir isim. 2024-25 sezonunun ikinci yarısında, kiralık olarak forma giydiği dönemde Serie A'da 16 maçta sekiz gol attı.
İtalya'daki o ilk dönemin ardından Kolo Muani, 2025-26 sezonunu Premier League'de Tottenham Hotspur'da kiralık olarak geçirdi. Londra'daki dönemi ona Avrupa'nın farklı bir üst düzey liginde daha fazla deneyim kazandırsa da bu transfer kalıcı hale getirilmedi ve Juventus'un ilgisini yeniden canlandırmasının önü açık kaldı. İngiltere ve Fransa'daki dönemi boyunca durumunu yakından takip eden Juventus yönetimi, bu yaz onun hizmetlerini uzun vadeli olarak sonunda güvence altına almak için doğru zamanın geldiğine karar verdi.
- Getty Images
Juventus agresif transfer hamlesini sürdürüyor
Kolo Muani'nin transferi, Juventus'un bu hafta sonuçlandırdığı tek önemli hamle değil; kulüp kadroyu yenilemeyi sürdürüyor. Kerim Alajbegovic bu akşam Torino'ya geldi ve Bayer Leverkusen'den 35 milyon euroya gerçekleşecek transferi öncesinde sağlık kontrollerine başladı. Bu çifte hamle, çok büyük bir mali yük ve Juventus'un geçiş döneminin ardından İtalyan futbolunun zirvesindeki hakim konumunu yeniden ele geçirmekte kararlı olduğuna dair net bir mesaj anlamına geliyor. Juventus, hem Kolo Muani'yi hem de Alajbegovic'i kadrosuna katarak sahadaki kilit bölgeleri yüksek potansiyelli yeteneklerle güçlendiriyor.
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