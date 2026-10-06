Ramos, Amorim’in Milan’ında fazla mı koşuyor? Portekiz’le performans farkının nedeni: kat edilen kilometrelere dair veriler

Şu ana kadarki performansı beklentilerin altında kalsa da Ramos, Ruben Amorim’in tam güvenini taşıyor.
Ancak Milan teknik direktörü, 'Sport Mediaset'e verdiği röportajda, takımın gol umuduna özel bir istekte bulundu: "Üzerinde büyük bir baskı olduğunu biliyorum, o bir Milan oyuncusu. Buna alışmak zorunda ve ben sadece her zamanki gibi çalışmayı sürdürmesini istiyorum".
Portekizli teknik adam, 'Sky Sport'a yaptığı açıklamada ise Ramos ve diğer hücum oyuncularını en iyi koşullara sokması gerekenin tüm takım olduğunu kabul etti: "Takım olarak daha fazla fırsat yaratmak için gelişmemiz gerekiyor ama bu sadece Camarda ve Gonçalo’yla ilgili bir mesele değil. Oyuncular arasında ayrım yapmıyorum, yaş ya da süre önemli değil.
Her maçı dikkatle izlerseniz Ramos’un zaten önemli pozisyonlar yakaladığını görürsünüz, ayrıca Milli Takım’da da iyi işler yapıyor. Değerini gösteriyor. Benim asıl endişem tüm oyuncularım için daha fazla fırsat yaratmak: Pulisic için, Camarda için, Cissè için. Bu bir takım işi".