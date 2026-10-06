Ramos, Amorim’in Milan’ında fazla mı koşuyor? Portekiz’le performans farkının nedeni: kat edilen kilometrelere dair veriler

Açıklama yapmak için sayılardan başlayalım; onlar her zaman olduğu gibi anlamaya yardımcı oluyor.

Ramos, Portekiz formasıyla toplam 31 maçta tam 14 gol attı; üstelik bunların yalnızca az bir kısmında ilk 11’de oynadı, çünkü her zaman Cristiano Ronaldo’nun gerisinde kaldı.

Milan’ın forveti, Jorge Jesus ile CR7 arasında son haftalarda yaşanan dikkat çekici kopuştan çok iyi yararlandı ve son üç maçta, her seferinde ilk 11’de sahaya çıkarak üç gol attı.

Böylece gol ortalaması Portekiz’de her 93 dakikada bir gole yükseldi; bu da neredeyse maç başına bir gol demek.