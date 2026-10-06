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Gonçalo Ramos Milan HIC GOALGOAL
Lelio Donato
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Ramos, Amorim’in Milan’ında fazla mı koşuyor? Portekiz’le performans farkının nedeni: kat edilen kilometrelere dair veriler

Serie A
AC Milan
Sassuolo - AC Milan
Sassuolo

Gonçalo Ramos, Portekiz'in Uluslar Ligi'ndeki galibiyetlerinde mutlak başrol oldu ve üç maçta üç gol attı. Peki ama Milan'daki performans farkının arkasında ne var?

Portekiz'de Dr. Jekyll, Milan'da Mr. Hyde. Gonçalo Ramos'un sezon başındaki performansı iki çok farklı yüz ortaya koydu.

Yazın PSG'den gelen golcü, Milan formasıyla kaleyi bulmakta fazlasıyla zorlanırken milli takım formasını giydiğinde ceza sahasında neredeyse hatasız bir keskin nişancıya dönüşüyor.

Peki bu dikkat çekici performans farkının arkasında ne var? Ramos, Portekiz'de nasıl oynuyor ve Amorim onu Milan'da nasıl kullanıyor?

  • Portekiz maçında bir gol attı

    Açıklama yapmak için sayılardan başlayalım; onlar her zaman olduğu gibi anlamaya yardımcı oluyor.

    Ramos, Portekiz formasıyla toplam 31 maçta tam 14 gol attı; üstelik bunların yalnızca az bir kısmında ilk 11’de oynadı, çünkü her zaman Cristiano Ronaldo’nun gerisinde kaldı.

    Milan’ın forveti, Jorge Jesus ile CR7 arasında son haftalarda yaşanan dikkat çekici kopuştan çok iyi yararlandı ve son üç maçta, her seferinde ilk 11’de sahaya çıkarak üç gol attı.

    Böylece gol ortalaması Portekiz’de her 93 dakikada bir gole yükseldi; bu da neredeyse maç başına bir gol demek.

  • Milan’daki rakamları ve PSG’deki son sezonu

    Rakamlar demiştik. İşte Ramos'un Milan formasıyla çıktığı ilk altı resmi maçtaki verileri, Portekizlinin şu ana kadar yaşadığı tüm zorlukları anlatıyor.

    Ruben Amorim'in tercih ettiği forvet, iç sahada Venezia'ya karşı oynanan maçta sadece bir kez gol attı; üstelik bundan önce birkaç net gol fırsatını da değerlendiremedi.

    Bunun dışında Ramos neredeyse tamamen etkisiz kaldı ve kaleye de çok az şut çekti: isabetli sadece altı, toplamda ise 11 şut.

    Oysa geçen sezon PSG'de daha geri planda bir rolde oynayan Ramos, 45 maçta 12 gol atarak çift haneli sayılara ulaşmıştı.

    Dakika başına ortalaması oldukça düşüktü; 142 dakikada bir gol seviyesindeydi ama yine de Milan'daki mevcut performansına kıyasla açık ara daha iyiydi.

  • RAMOS FAZLA MI KOŞUYOR?

    Ramos'un Milan formasıyla çıktığı ilk maçlarda oluşan izlenim, Portekizli forvetin baskı ve geri dönüş aşamasında da çok fazla fedakarlık yaptığı yönünde. Bu da onun ceza sahası önünde netliğini kaybetmesine yol açıyor.

    Üstelik bu izlenim, Ramos'un kat ettiği kilometre sayısıyla da büyük ölçüde doğrulanıyor. Bu açıdan Milan'daki maçlarla Portekiz Milli Takımı'ndaki karşılaşmalar arasındaki fark dikkat çekici.

    Forvet oyuncusu, Serie A'da beş haftada maç başına ortalama 11,5 km koştu; Portekiz'le oynadığı dört Nations League maçında ise bu ortalama 8,3 km oldu.

    Bu, Ramos'un hücum performansındaki farklılığı açıklamak için yeterli mi?

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  • Amorim, Ramos hakkında ne söyledi?

    Şu ana kadarki performansı beklentilerin altında kalsa da Ramos, Ruben Amorim’in tam güvenini taşıyor.

    Ancak Milan teknik direktörü, 'Sport Mediaset'e verdiği röportajda, takımın gol umuduna özel bir istekte bulundu: "Üzerinde büyük bir baskı olduğunu biliyorum, o bir Milan oyuncusu. Buna alışmak zorunda ve ben sadece her zamanki gibi çalışmayı sürdürmesini istiyorum".

    Portekizli teknik adam, 'Sky Sport'a yaptığı açıklamada ise Ramos ve diğer hücum oyuncularını en iyi koşullara sokması gerekenin tüm takım olduğunu kabul etti: "Takım olarak daha fazla fırsat yaratmak için gelişmemiz gerekiyor ama bu sadece Camarda ve Gonçalo’yla ilgili bir mesele değil. Oyuncular arasında ayrım yapmıyorum, yaş ya da süre önemli değil.

    Her maçı dikkatle izlerseniz Ramos’un zaten önemli pozisyonlar yakaladığını görürsünüz, ayrıca Milli Takım’da da iyi işler yapıyor. Değerini gösteriyor. Benim asıl endişem tüm oyuncularım için daha fazla fırsat yaratmak: Pulisic için, Camarda için, Cissè için. Bu bir takım işi".

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