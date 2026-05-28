Ralf Rangnick, AC Milan'da bir devrim başlatabilir; yeni teknik direktör arayışları sürerken eski Manchester United teknik direktörüyle önemli bir görev için görüşmeler yapılıyor
Rossoneri'nin geleceği için Viyana'da bir zirve
Son birkaç saat içinde Viyana'da Rangnick ile Gerry Cardinale ve Zlatan Ibrahimovic'in temsil ettiği Milan yönetimi arasında belirleyici bir toplantı gerçekleştirildi. La Gazzetta dello Sport'a göre, toplantı sırasında Alman teknik direktör, Dünya Kupası'nın ardından Avusturya milli takımından ayrılması durumunda Rossoneri'ye katılmak için şartlarını net bir şekilde ortaya koydu. Ancak, teknik direktörlük görevine geri dönmesinden ziyade, kulübün tüm teknik yönlerini kapsayacak bir genel süpervizörlük rolünden söz ediliyor.
Toplantı sonrası izlenimler olumlu bir atmosferi yansıtıyor, ancak henüz kesin bir anlaşmaya varılmadı. Rangnick, felsefesine sıkı sıkıya bağlı ve kulübün yeniden yapılanmasında derin bir etki yaratabilmek için kapsamlı garantiler talep etti. RedBird için bu, Milan'ı, en son teknolojiye sahip oyuncu izleme ve genç yeteneklerin geliştirilmesine dayanan, Red Bull galaksisinde halihazırda görülen başarılı modele ulaştırmayı amaçlayan radikal bir adımdır.
Rangnick, AC Milan'da tam kontrol talep ediyor
Rangnick’in talepleri iddialı ve uzlaşmaya yer bırakmıyor. Alman teknik adam, bir sonraki A takım teknik direktörünü seçme yetkisine sahip olacak şekilde teknik departmanın mutlak başkanı olmayı hedefliyor. Ayrıca, özellikle oyuncu izleme ve veri analizi alanlarında, sayısının iki haneli rakamlara ulaştığı tahmin edilen geniş bir ekibi beraberinde getirebilme imkânı talep etti. Hedefi, altyapıdan A takıma kadar tutarlı bir yaklaşım izleyerek genç takımların sistematik bir şekilde yeniden yapılandırılması.
Bu merkezi karar alma süreci, Cardinale, Ibrahimovic ve yönetimin geri kalanını derinlemesine düşünmeye zorluyor. Rangnick şu anda ABD'ye yapacağı seyahate hazırlanıyor olduğu için, kararın Avusturya Federasyonu'na saygı gösterilmesi açısından da derhal bildirilmesi gerekiyor.
Teknik direktörün sözleri ve Avusturya'nın durumu
Son zamanlarda Milan'a olası bir transferi sorulan Rangnick, diplomatik ifadelerle şifreli mesajlar arasında gidip geldi. Kendi vakfı için düzenlenen bir etkinlikte, "Muhtemelen herkes geçen hafta sonu AC Milan'da olağanüstü bir şeylerin yaşandığını fark etmiştir" dedi. Ancak daha sonra ORF'ye verdiği röportajda durumu yumuşatmaya çalıştı: "Sözleşme konularında tek irtibat noktam Avusturya Futbol Federasyonu'dur ve öyle kalacaktır. İletişim halinde olduğum tek federasyon veya kulüp Avusturya Futbol Federasyonu'dur. Burada kendimi çok rahat hissediyorum."
Avusturya ile olan sözleşmesi Dünya Kupası'ndan sonra sona eriyor ve Milan'a katılma isteği hala güçlü. Federasyon, İtalya'nın bir zamanlar Antonio Conte'ye teklif ettiği gibi bir maaş artışıyla onu tutmaya çalışsa da, Milan gibi bir kulüpte teknik devrimi yönetmenin cazibesi reddedilmesi zor bir teklif.
Eski husumetlerden Ibrahimovic ile bir arada yaşama
Rangnick'in yeniden gündeme gelmesi, 2020 yılında Alman teknik adamın Ivan Gazidis yönetiminde Stefano Pioli'nin yerine geçmek üzereyken yaşananları akla getiriyor. O dönemde Rangnick, eski Milan yıldızı Ibrahimovic gibi tecrübeli oyunculara yatırım yapma konusunda şüphelerini dile getirmiş ve şöyle demişti: "38 yaşındaki oyuncularda ısrar etmek benim tarzım değil; bu, Ibra'nın iyi olmadığı anlamına gelmez. Ama ben değer arar ve yetenekleri geliştiririm." İsveçli oyuncunun yanıtı gecikmedi: "Rangnick mi? Kim olduğunu bilmiyorum."
Bugün ise durum tamamen değişti. Ibrahimovic, RedBird'de önemli bir yönetim pozisyonunda bulunuyor ve bir zamanlar kendisine meydan okuyan adamı değerlendirmek zorunda kalıyor. Bu iki güçlü kişiliğin bir arada bulunması, projenin en büyük bilinmeyenlerinden birini oluşturuyor.