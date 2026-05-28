Ralf Rangnick, AC Milan'da bir devrim başlatabilir; yeni teknik direktör arayışları sürerken eski Manchester United teknik direktörüyle önemli bir görev için görüşmeler yapılıyor

Son birkaç saat içinde Viyana'da Rangnick ile Gerry Cardinale ve Zlatan Ibrahimovic'in temsil ettiği Milan yönetimi arasında belirleyici bir toplantı gerçekleştirildi. La Gazzetta dello Sport'a göre, toplantı sırasında Alman teknik direktör, Dünya Kupası'nın ardından Avusturya milli takımından ayrılması durumunda Rossoneri'ye katılmak için şartlarını net bir şekilde ortaya koydu. Ancak, teknik direktörlük görevine geri dönmesinden ziyade, kulübün tüm teknik yönlerini kapsayacak bir genel süpervizörlük rolünden söz ediliyor.

Toplantı sonrası izlenimler olumlu bir atmosferi yansıtıyor, ancak henüz kesin bir anlaşmaya varılmadı. Rangnick, felsefesine sıkı sıkıya bağlı ve kulübün yeniden yapılanmasında derin bir etki yaratabilmek için kapsamlı garantiler talep etti. RedBird için bu, Milan'ı, en son teknolojiye sahip oyuncu izleme ve genç yeteneklerin geliştirilmesine dayanan, Red Bull galaksisinde halihazırda görülen başarılı modele ulaştırmayı amaçlayan radikal bir adımdır.